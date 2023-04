Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der L516 an der Einmündung zur K9 aus Richtung Neustadt wurde am 11.04.2023 gegen 09:45 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Motorradfahrer musste an der Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende Fahrer eines Pkw bemerkte das zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 22-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Pkw und erlitt hierbei Prellungen und Schürfwunden, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):