Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Drogentypische Auffälligkeiten im Straßenverkehr

Haßloch (ots) – Ein defektes Abblendlicht wurde einer 20-Jährigen aus Haßloch am 12.04.2023 um kurz nach Mitternacht zum Verhängnis. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in 67454 Haßloch konnten bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser reagierte positiv auf THC. Daher wurde bei der jungen Fahrzeugführerin eine Blutprobe angeordnet und diese in hiesiger Dienststelle entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an eine Bekannte ausgehändigt. Die 20-Jährige muss sich nun in einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Gerolsheim: LKW-Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Gerolsheim (ots) – Ob ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer drogenbeeinflusst gefahren ist, wird erst das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung zeigen. Der Mann wurde gestern gegen 12:20 Uhr auf der BAB A6 Höhe Gerolsheim kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Auffälligkeiten für die ein vorangegangener Drogenkonsum ursächlich sein kann. Der Kraftfahrer war nicht in der Lage, Urin für einen Drogenschnelltest abzugeben. Daher wird erst das Untersuchungsergebnis der Blutprobe Auskunft darüber geben, ob und in welcher Menge welche Drogen nachweisbar sind.

