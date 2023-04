Esthal: Über den Wolken – Jahreskonzert des Männerchors Esthal am 22. April 2023

Esthal – Zum ersten Mal seit der Corona Pause lädt der Männerchor des MGV 1891 Esthal wieder zu einem eigenen Konzert in die Schulturnhalle ein. Am Samstag, 22. April, heißt es um 20 Uhr„Über den Wolken – Lieder rund ums Fliegen“.

Chorleiterin Dorina Schmidt hat sich wieder einiges einfallen lassen, um den Gästen einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend zu bescheren. Das Liedgut des Männerchors geht querbeet durch die Jahrzehnte, dabei spannt sich der Bogen von der Titelmusik des Films „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ bis hin zum ESC Siegertitel der Olsen Brüder „Fly on the Wings of Love“. Das mottogebende „Über den Wolken“ ist genauso vertreten wie ein Medley mit Disney-Filmsongs, die vom Fliegen erzählen. Zuviel soll hier noch nicht verraten werden, aber es ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Unterstützt wird der Männerchor auch von instrumentalen Titeln, z.B. Aus dem Film „Topgun“ und wie immer vom Jungen Chor „Vocal Cords – Die Stimmbänd(ig)er“, der unter anderem mit „I believe I can fly“ und „Fly with me“ aus dem Film „Wie im Himmel“ dabei ist. Beide Chöre werden sich auch in gewohnt harmonischer Weise gemeinsam präsentieren.

Das Publikum darf sich außerdem auf humorvolle szenische Zwischendarbietungen freuen, die die Welt des Fliegens auf ungeahnte Weise amüsant nahebringen.

Wer neugierig geworden ist, kann seine „Bordkarte“ ab dem 11.04.2023 zum Preis von je 9 € bei Anna-Lena Ziegler unter Telefon 06325/184492 bestellen.