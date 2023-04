Marxzell – Motorradunfall im Moosalbtal

Karlsruhe (ots) – Mehrere Brüche und Prellungen zog sich ein Motorradfahrer zu,

als er am späten Montagnachmittag auf der Moosalbtalstraße (Kreisstraße 3552)

alleinbeteiligt stürzte.

Nach den ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme befuhr der 46-jährige

Kradfahrer die K 3552 von Moosbronn kommend in Richtung Marxzell-Burbach, als er

gegen 17:15 Uhr ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor,

sich überschlug und verletzt zu Boden fiel. Infolge des Sturzes erlitt er

mehrere Brüche an den Handgelenken sowie zahlreiche Prellungen. Nach der

Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der

Einsatzmaßnahmen musste die Moosalbtalstraße zwischen dem Abzweig nach

Völkersbach und Moosbronn gesperrt werden.

Ettlingen – Schwerpunktkontrolle „Drogen im Straßenverkehr“

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr, führte die

Verkehrspolizei gemeinsam mit dem Polizeirevier Ettlingen im Kreuzungsbereich

Karlsruher Straße / Schröderstraße Kontrollen mit dem Schwerpunkt „Drogen im

Straßenverkehr“ durch. Insgesamt wurden 73 Personen kontrolliert. Dabei wurden

unter anderem 8 Fahrzeugfahrer, welche unter der Beeinflussung von Drogen

unterwegs waren, festgestellt. Auch wurden Anzeigen und Mängelberichte

beispielsweise aufgrund von Gurtverstößen, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis oder

dem Unterschreiten der Mindestprofiltiefe aufgenommen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Südtangente gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten

Unfallbeteiligten sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme zufolge fuhr ein bislang

unbekannter Pkw-Fahrer gegen 06:25 Uhr auf der Südtangente in östliche Richtung.

Zu Beginn der Ausfahrt Hauptbahnhof wechselte der Autofahrer offenbar auf den

Verzögerungsstreifen, zog kurz darauf allerdings wieder auf die Hauptfahrbahn.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich ein etwa auf gleicher Höhe fahrender

54-jähriger Seat-Fahrer nach links aus. In der Folge kollidierte der Seat mit

dem Volkswagen einer 46-Jährigen, die auf der linken Fahrspur fuhr. Der VW wurde

durch die Wucht des Zusammenstoßes nach links gegen die Mittelleitplanke

abgewiesen. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der

Südtangente fort.

Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dessen

Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 944840

mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Bruchsal / Dettenheim – Mehrere Einbrüche am Osterwochenende – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im nördlichen Landkreis ereigneten sich am Wochenende mehrere

Einbrüche in Wohngebäude und ein Firmengelände.

Am Donnerstagabend versuchten zwei Einbrecher über einen Balkon in der Straße Am

Lohgarten in Dettenheim in ein Wohnhaus einzudringen. Einer der beiden

Einbrecher kletterte offenbar über die Fassade auf einen Balkon des Wohnhauses.

Hier wurde der Eindringling wohl durch einen Bewohner gestört und floh zusammen

mit einem anderen Unbekannten. Ein Zeuge beschreibt die Unbekannten wie folgt:

zwei männliche Personen

dunkle Kleidung

schlank

etwa 175 cm groß

jugendliches Erscheinungsbild

In Bruchsal drangen Unbekannte offenbar über ein Fenster in ein Bürogebäude in

der Markgrafenstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem

Stand der Ermittlungen entwendeten die Diebe einen Computer und mehrere

Elektronikgegenstände.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitag in der Bruchsaler Engelsgasse.

Hier verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Eingangstür Zugang zu

einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren durchwühlten die

Eindringlinge Schränke und Schubladen und entnahmen hochwertigen Schmuck. Im

Anschluss entkamen die Eindringlinge unerkannt. Die Höhe des Diebesguts wird auf

eine hohe vierstellige Summe geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Erneuter Einbruch in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Erneut wurde am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in

Schöllbronn eingebrochen.

Zum wiederholten Mal drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und

00:50 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Moosbronner Straße

ein. Anschließend nahmen die Einbrecher sämtliche Auslagen an Tabakwaren sowie

das Kassensystem an sich und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Diebesguts liegt

nach vorläufigen Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Bereits Ende März wurde

die Tankstelle von Einbrechern heimgesucht.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Radfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr kollidierte an der Kreuzung

Reinhold-Frank-Straße / Sophienstraße ein Radfahrer mit einem Pkw und zog sich

hierbei schwere Verletzungen zu. Der 29-jährige Radfahrer befuhr die

Sophienstraße in westliche Richtung auf dem Radfahrstreifen und missachtete eine

rote Ampel. In der Folge kollidierte er mit einem Auto. Das Fahrzeug war auf der

Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung unterwegs.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fahrzeuginsasse in dem

beteiligten Pkw musste ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden von

mehreren hundert Euro.

Hambrücken – Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 06:50

Uhr, wurden in einem Neubaugebiet im Bereich der Sophie-Scholl-Straße /

Keitländerstraße in Hambrücken mehrere Einbrüche verübt. So wurden ein Rohbau

und mehrere Bauwägen aufgebrochen und Arbeitsmaterial im Wert von mehreren

hundert Euro entwendet.

An den nachfolgenden Tagen setzte das Polizeirevier Bad Schönborn gemeinsam mit

dem Polizeirevier Philippsburg verstärkt Streifen ein, um die Örtlichkeit im

Auge zu behalten. Eine zivile Streife führte am Montag gegen 09:00 Uhr eine

Personenkontrolle durch. Der 17-jährigen Tatverdächtige führte in einer Tasche

von der Baustelle entwendetes Diebesgut mit sich. Der Jugendliche ergriff

zunächst fußläufig die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später in der Weiherer

Straße festgenommen werden. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ettlingen – Einbrüche in Kirchen und eine Kindertagesstätte – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am vergangenen Osterwochenende

gewaltsam Zutritt in drei Kirchen und eine Kindertagesstätte in Ettlingen.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen hebelten Eindringlinge

Fenster und Türen mehrerer Kirchen auf. Im Inneren der Gebäude in der

Pforzheimer Straße, der Augustin-Kast-Straße und am Kirchplatz durchwühlten die

Unbekannten Schränke und Schubladen. Anschließend entkamen die Einbrecher

unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Teil der Ermittlungen.

In der Heinrich-Magnani-Straße drangen unbekannte Täter offenbar in der Zeit

zwischen Donnerstag und Montag über ein Fenster in eine Kindertagesstätte ein

und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Folge entfernten sich die Einbrecher

unbemerkt. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehen

derzeit noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte setzten in der Nacht auf Freitag offenbar einen in

der Sophienstraße geparkten Pkw in Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Passant gegen 02:00 Uhr auf das

brennende Auto aufmerksam und wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte

den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern.

Eine Fensterscheibe eines Wohnhauses sowie ein hinter dem brennenden Pkw

geparktes Auto wurden durch die Hitzeentwicklung allerdings leicht beschädigt.

An dem Wohngebäude sowie an den beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen

zufolge ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verletzte und Sachbeschädigungen anlässlich Verlobungsfeier

Karlsruhe (ots) – Mehrere Personen gerieten anlässlich einer Verlobungsfeier in

der Nacht zum Sonntag in Grünwinkel in Streit, der in Körperverletzungen und

mehreren Sachbeschädigungen endete. Auch die hinzugerufenen Polizei- und

Rettungskräfte wurden angegangen, bespuckt, bedroht und vulgär beleidigt.

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen mehreren

Personen auf einem Parkplatz in der Herrmann-Leichtlin-Straße gerufen.

Offenkundig handelte es sich um Gäste einer nahen Verlobungsfeier. Während die

Polizeikräfte die Kontrahenten trennten, versuchten zwei 27-jährige Männer,

einen Polizeibeamten anzugreifen. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, eine

Gebäudefassade beschädigt, eine Fensterscheibe zerschlagen und einen 23-jährigen

Mann mit einer Glasscherbe verletzt zu haben. Er wurde von der Polizei

festgenommen. Obwohl der Tatverdächtige ebenfalls Verletzungen davontrug, lehnte

er eine medizinische Behandlung ab, schrie die Einsatzkräfte bedrohend und

beleidigend an und spuckte einer Rettungssanitäterin ins Gesicht. Weil er sich

nicht beruhigen ließ, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der

Polizei verbringen. Die übrigen Störer erhielten Platzverweise.

Insgesamt waren 15 Streifenbesatzungen nötig, um die Streitigkeiten zu beenden.

Darüber hinaus musste die Berufsfeuerwehr noch in der Nacht ein beschädigtes

Fenster provisorisch verschließen. Es entstanden Sachschäden von geschätzt 3.000

Euro.

Ettlingen – Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 40-jähriger Radfahrer stürtze am Samstagnachmittag bei

Ettlingenweier und erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe war der

40-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Mountainbike im Bereich des Hochbergs

unterwegs. In einer Kurve kam er offenbar von dem Weg ab und prallte gegen einen

Stein. Hierbei erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen, an denen er noch am

Unfallort verstarb.

Karlsruhe – Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Autotuning

Karlsruhe (ots) – Beamte des Kompetenzteams Autotuning der Karlsruher Polizei

führten am „Car-Freitag“, wie er in der Tuningszene genannt wird, gezielte

Verkehrskontrollen durch. In den Fokus der Ordnungshüter gerieten sogenannte

Poser, die mit teils illegalen Umbauten an nicht selten hochmotorisierten Autos

am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Auch die Fahrtauglichkeit der meist

jüngeren Fahrer wurde überprüft.

Bei annähernd jedem Fahrzeug stellten die Polizisten Verstöße fest. Im Zeitraum

von 7 Stunden kontrollierten die Beamten 44 Fahrzeuge. Bei insgesamt 41 Autos

waren technische Mängel durch Umbauten sowie Manipulationen an der Lärm- und

Abgasanlage zu beanstanden. Zwei Verkehrsteilnehmern mussten die Beamten

untersagen weiter zu fahren und stellten die Autos sicher.

Die gezielten Kontrollen sind nicht nur auf den Car-Freitag beschränkt. Die

besonders geschulten Beamten haben auch außerhalb der Osterfeiertagen einen

Blick auf die Szene.

Karlsruhe-Innenstadt – Vier Personen bei Kollision mit Rettungsdienstfahrzeug schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zwischen einem

Rettungsdienstfahrzeug und einem Pkw in der Karlsruher Innenstadt, erlitten vier

Personen schwere Verletzungen.

Gegen 13:03 Uhr kollidierte das Rettungsdienstfahrzeug, das mit eingeschaltetem

Sondersignal unterwegs war, im Kreuzungsbereich der

Reinhold-Frank-Straße/Moltkestraße mit einem querenden Pkw. Der Pkw-Fahrer wurde

in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus dem

Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Insassen

des Rettungsdienstfahrzeugs (Fahrer/Beifahrer/Patient) zogen sich ebenfalls

schwere Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser

verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm das Rettungsdienstfahrzeug mit

eingeschaltetem Sondersignal Sonder- und Wegerechte in Anspruch und fuhr bei

Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem

bei Grünlicht querenden Fahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 115 000 Euro geschätzt.