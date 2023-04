Mannheim: Ausgelöster Rauchmelder führt zu Drogenfund

Mannheim (ots) – Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in der Wilhelmstraße am

vergangenen Montagnachmittag, gegen 18:30 Uhr, suchten die Polizeibeamten und

Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Käfertal die Wohnung eines 58-jährigen

Mannes auf. Im Rahmen dieses Einsatzes konnten die eingesetzten Polizeibeamten

und Polizeibeamtinnen deutlichen Marihuanageruch sowie einen Marihuana-Beutel,

welcher im Wohnzimmer auf einem Tisch lag, wahrnehmen. Bei der anschließend

durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt rund 180 Gramm Cannabis

sowie 6 Cannabis-Pflanzen aufgefunden werden. Der 58-jährige Mann wurde

erkennungsdienstlich behandelt. Die Spezialisten und Spezialistinnen für

Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen

wegen des unerlaubten Besitzes sowie des unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln

übernommen.

Mannheim: 26-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille und ohne

Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 26-jährigen Opel-Fahrer der die

innerstädtischen Quadrate U 1 und U 2 entlangfuhr. Bei der kurz daraufhin in die

Wege geleitete Verkehrskontrolle konnten die Beamten im Gespräch mit dem

Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Weiterhin stellte sich

heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Auf der Dienststelle wurde

dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sowie die

Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt. Der 26-Jährige Fahrer muss sich nun wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Mannheim: 39-jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Mannheim (ots) – Am Sonntag, gegen 3:30 Uhr, touchierte ein 39-jähriger

Opelfahrer auf einem Parkplatz in der Riedfeldstraße beim Rangieren einen

geparkten Hyundai. Eigentlich ein Routinefall für die Polizei. Doch im Laufe der

Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten beim 39-jährigen fest. Ein

Drogenschnelltest ergab schließlich ein positives Ergebnis auf den

zurückliegenden Konsum von Cannabis und Kokain. Der Mann musste daher auf der

Dienststelle Blut abgeben. Die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm

untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Mannheim: Betrunkene Frau begeht Unfallflucht

Mannheim (ots) – Eine Frau wurde am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, Zeugin, wie

eine Dacia-Fahrerin beim Wenden gegen einen in D3 geparkten BMW stieß und

anschließend von der Unfallörtlichkeit flüchtete . Die Zeugin verständigte

umgehend die Polizei.

Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Mannheimer Innenstadtreviers gelang

es auf Grund der Angaben der Zeugin die verantwortliche 53-jährige Fahrerin zu

ermitteln. Es stellte sich heraus, dass diese stark alkoholisiert war, weswegen

ihr nach einer Blutprobe der Führerschein abgenommen wurde. Sie muss sich nun

wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

verantworten.

Mannheim, Seckenheim: Fahrzeugbrand

Mannheim (ots) – Die Lösch- und Aufräumarbeiten an der Kloppenheimer Straße sind

beendet. Das verbrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens

ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden

durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

Mannheim: Unbekannter verletzt Mann mit Küchenmesser – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 22 Uhr verletzte ein bisher unbekannter

Täter einen 35-jährigen Mann in der Dammstraße mit einem Küchenmesser. Der Mann

erlitt hierdurch oberflächliche, leichte Verletzungen. Nach derzeitigem

Kenntnisstandwartete der 35-Jährige am dortigen Freizeitzentrum auf einen

Bekannten, als plötzlich der Unbekannte mit einem Küchenmesser auf ihn zuging

und ihn am Bein verletzte. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung der

Mittelstraße. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch völlig unklar.

Außerdem ist unbekannt, ob es im Vorfeld Streitigkeiten zwischen den Männern

gab. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männliche Person, ca. 180 cm,

ca. 20-25 Jahre, kurze Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, Kappe. Zeugen, welche

etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu kontaktieren.

Mannheim: Auseinandersetzung beim Fitnesstraining – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend kurz vor 0 Uhr gerieten mehrere Personen

in einem Fitnesscenter in der Neckarauer Straße aneinander. Zwei Personen wurden

dabei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen öffnete ein 18-jähriger Mann während des Sports ein Fenster, um zu

lüften. Hierauf wurde der Mann von zwei anderen Mitgliedern angesprochen. Es

entwickelte sich daraufhin ein Streitgespräch zwischen den Männern. Ein

16-jähriger bis dahin Unbeteiligter ging zwischen die drei Streitenden und

versuchte zu schlichten. Kurz darauf schlugen die beiden Unbekannten mit Fäusten

auf den 18 und 16-Jährigen ein. Die Täter flüchteten im Anschluss aus dem

Fitnesscenter. Die Verdächtigen werden wir folgt beschrieben: Person 1: ca. 30

Jahre, Vollbart, 170-180cm groß, ca. 70-80 kg sprach nur gebrochen deutsch,

schwarzes kurzes Haar. Person 2: ca. 18-25 Jahre, 160-170cm, 60-70kg, sprach

ebenfalls nur gebrochen deutsch, schwarzes kurzes Haar.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls zu dieser Zeit

im Fitnessstudio waren und die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0

in Verbindung zu setzen.

Mannheim – Männer in Fitnessstudio zusammengeschlagen; Täter flüchtig

Mannheim (ots) – Im Rahmen eines Disputs über ein geöffnetes Fenster im

Trainingsraum wurden in einem Fitnessstudio in der Neckarauer Straße am späten

Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwei Sportler von zwei bislang unbekannten

Aggressoren mit Faustschlägen angegriffen und verletzt. Einem der Geschädigten

wurden im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zwei Zähne ausgeschlagen. Die

Täter, die zuvor ebenfalls im Fitnessstudio trainiert hatten, flüchteten im

Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Mehrere Zeugen konnten das Tatgeschehen

beobachten und entsprechende Hinweise geben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Drogen konsumiert und Fahrzeug beschädigt

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des Ostersonntages, gegen 03:40

Uhr, wurde ein Parkrempler in der Lupinenstraße Ecke Riedfeldstraße, auf dem

dortigen Parkplatz, gemeldet. Der 39-jährige Fahrer eines Opels hatte beim

Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai an der vorderen Stoßstange

touchiert. Da der Unfallverursacher den Eindruck erweckte unter dem Einfluss von

Alkohol und/oder berauschender Mitteln zu stehen wurde ihm ein Alkohol bzw.

Drogenvortest von den Beamten angeboten. Hierbei gab der Unfallverursacher an,

drei Stunden zuvor, zwei Joints geraucht zu haben. Der Drogentest verlief

positiv auf THC und Kokain. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin

einbehalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

etwa 1.500EUR.

Mannheim: Zu geringer Seitenabstand – Radfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der

Odenwaldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen

Radfahrer. Der 82-jährige Fahrer eines Peugeots befuhr die Odenwaldstraße in

Richtung Wallstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Mann den

jungen Radfahrer mit zu geringem Seitenabstand. Im Moment des Überholvorgangs

kam der 13-Jährige mit seinem Rad ins Straucheln und es kam zum Zusammenstoß mit

dem Pkw. Der junge Radfahrer trug einen Helm und zog sich lediglich Prellungen

und Schürfwunden zu. In Folge des Unfalls entstand zudem an dem Pkw ein

Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Das Mountainbike wurde am Lenker leicht

beschädigt. Gegen den Fahrer des Peugeots ermittelt die Polizei nun wegen

fahrlässiger Körperverletzung.

Mannheim: Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen,

gegen 04:50 Uhr, in der Gabelsberger Straße. Hier wurde ein 29-Jähriger von zwei

männlichen Tatverdächtigen unvermittelt von hinten angegriffen und mehrmals mit

den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Durch die Hilferufe des Geschädigten

aufgeschreckt, flüchteten die beiden Täter in Richtung Kopernikusstraße. Die

sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern blieb erfolglos. Der

Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch einen Rettungswagen

untersucht. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Einer der

Täter wurde wie folgt beschrieben: kurz rasierte Haare, grauer Kapuzenpullover,

schwarze Daunenjacke. Zu der zweiten Person konnten keine Angaben gemacht

werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Lindenhof: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mannheim (ots) – Bereits im Laufe des Donnerstages, zwischen 08:00 Uhr und 16:30

Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Schwarzwaldstraße einzubrechen. Hierbei stellte die

Geschädigte mehrere Hebelspuren an der Wohnungseingangstüre fest. Als der

Hebelversuch des Täters scheiterte, versuchte der Täter durch Manipulieren des

Schlosses Zutritt zu der Wohnung zu erlangen, was jedoch ebenfalls misslang. An

der Wohnungseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Mannheim-Rheinau: Kind von Pkw überrollt – Glück im Unglück.

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in

Mannheim-Rheinau in der Straße Dänischer Tisch ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Bei dem Unfall wollte ein 42-Jähriger Pkw-Führer in eine

Parklücke einfahren. Hierbei verwechselte er den Rückwärtsgang mit dem ersten

Gang. Im weiteren Verlauf überrollte er mit dem vorderem linken Reifen beide

Beine eines auf dem Gehweg spielenden, 7-jährigen Kindes. Noch vor Eintreffen

der Streife wurde das Kind durch Angehörige in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Das Kind zog sich glücklicherweise nur diverse Quetschungen und

Prellungen zu und konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Bei den weiteren Ermittlungen des Polizeirevieres Mannheim-Neckarau stellte sich

heraus, dass der Pkw-Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis

ist. Dieser muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten.

Mannheim-Gartenstadt: Mit 1,0 Promille im Auto unterwegs

Mannheim (ots) – Aufgrund einer auffälligen Fahrweise kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:30 Uhr,

einen 57-jährigen Autofahrer auf der B44 Höhe der sog. „Torpedo Garage“ im

Bartensteiner Stich. Bei der Kontrolle konnten die Beamten eindeutig

Alkoholgeruch wahrnehmen und Ausfallerscheinungen beim Fahrer feststellen. Ein

Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,0 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem

Fahrer auf freiwilliger Basis eine Blutprobe entnommen. Der 57-Jährige muss sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Führerschein wurde

sichergestellt und der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt. /dl

Mannheim-Neckarstadt: Auto beschädigt und danach geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht des 05.04.2023 gegen 22:00 Uhr, beschädigte ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand in der

Herzogenriedstraße geparkten Audi. Bei dem Schaden handelt es sich um Dellen und

breitflächigen Kratzern auf der gesamten Fahrerseite. Im Bereich des Schadens

befanden sich helle Lackantragungen, welche vermutlich vom unfallverursachenden

PKW des unbekannten Fahrzeugführers stammen. Am geparkten Audi entstand ein

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang und/oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel. 0621/33010 zu

melden./DL

Mannheim-Waldhof: Schlange entdeckt und der Tierrettung übergeben

Mannheim (ots) – Am 09.04.2023 gegen 19.00 Uhr entdeckte ein aufmerksamer

Spaziergänger eine 20-30 cm lange Schlange, welche eingerollt auf einer Wiese im

Stadtteil Waldhof lag. Die verständigten Polizeibamten des Polizeirevier

Sandhofen konnten die braun-orange gefleckte Schlange feststellen, einfangen und

letztendlich der Tierretttung übergeben.

Bei der Schlange handelte es sich um eine ungiftige Kornnatter, welche

ursprünglich in Nordamerika beheimatet ist.

Weshalb sich die Schlange für eine Rast „Uffm Waldhof“ entschieden hat, ist

Gegenstand der Ermittlungen.