Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei vor Café

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr,

gerieten vor einem Café in der Hauptstraße aus noch ungeklärter Ursache mehrere

Personen in eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei sollen etwa 20 Beteiligte

aufeinander eingeschlagen haben und vor dem Eintreffen der eingesetzten

Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen geflüchtet sein. Mit Unterstützung der der

Polizeihundestaffel konnten die Beamtinnen und Beamten jedoch noch einen

28-Jährigen und ein 23-Jährigen vor Ort festnehmen. Bei der Auseinandersetzung

wurden diverse Stühle sowie ein Sonnenschirm des Cafés beschädigt. Die Höhe des

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Die beiden Festgenommenen waren stark alkoholisiert. Ein

Test ergab ein Ergebnis von jeweils über 2 Promille. Die beiden Männer zogen

sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch

den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: 1.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht im

Einmündungsbereich der Uferstraße / Fahrgasse am Sonntagmittag sucht das

Polizeirevier Eberbach nach Zeugen des Geschehens.

Um 11:15 Uhr war ein 63-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Uferstraße in

Fahrtrichtung Mosbach zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden, weil ein

bislang unbekannter Täter bzw. unbekannte Täterin die Vorfahrt des nach links

abbiegenden Motorradfahrers missachtete. Um eine Kollision zu verhindern, wich

der Motorradfahrer aus und stürzte. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer

hierbei nicht verletzt.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit einer

„titangrau-metallic“ Lackierung Kleinwagen gehandelt haben. Durch den Sturz

entstand an dem Motorrad ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem/der Fahrzeugführer/-in machen

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, unter Tel.: 06271 /

9210 – 0 zu melden.

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Herausgehebelter Gullideckel verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Glück im Unglück hatte eine Taxifahrerin,

als sie am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf der Hauptstraße in

Waldwimmersbach unterwegs war. Plötzlich kam es zu einem lauten Knall und der

rechte Vorderreifen ihres VW gab merkwürdige Geräusche von sich. Die Fahrerin

schaltete sofort den Warnblinker ein, hielt und untersuchte ihr Fahrzeug. Dabei

bemerkte sie, dass der Reifen geplatzt war. Grund dafür war, dass Unbekannte

mehrere Gullideckel herausgehebelt und so eine Gefahrenstelle geschaffen hatten.

Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt.

Es hätte aber deutlich schlimmer ausgehen können, weshalb die Polizei

Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einleitete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223/9254-0, zu melden.

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen – über 20.000 Euro Sachschaden

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Montagabend gegen 20:25 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf. Eine 55-Jährige

Peugeot-Fahrerin befuhr die rechte Spur der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn, als

es kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem verkehrsbedingten Rückstau kam.

Die Frau bemerkte zu spät, dass die Autos vor ihr bis zum Stillstand abgebremst

hatten und fuhr auf einen Mini auf, welcher aufgrund der Wucht des Aufpralls auf

einen Dacia und einen BMW geschoben wurde. Die Fahrerin des Peugeots, sowie ihre

Beifahrerin wurden ebenso wie beide Fahrzeuginsassen des Mini bei dem Unfall

leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der

Gesamtsachschaden beträgt über 20.000 Euro. Der Peugeot, der Mini, sowie der

Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bedingt durch

die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen für rund 2 Stunden gesperrt,

wodurch ein Rückstau von mehreren Kilometern entstand.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwendet hochwertige Uhren – Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft drang

am Montagabend zwischen 19 und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Brüningstraße ein

und entwendete dort Uhren Gesamtwert von über 15.000 Euro. Nachdem die

Täterschaft ein Gartenhäuschen aufgebrochen hatte, begab sie sich in das

Hausinnere, indem sie die Terrassentür aufhebelte. In den Wohnräumen wurden

sämtliche Schränke und Schubläden durchwühlt. Danach verließen die Täter mit

mehreren hochwertigen Uhren das Gebäude. Zeugen, welche verdächtige Personen im

Tatzeitraum beobachtet haben, können sich an das Polizeirevier Wiesloch unter

Tel.: 06222/5709-0 wenden.

BAB 6 (Gem. St. Leon-Rot): Fahrzeugkontrolle bringt Urkundenfälschung ans Licht

St. Leon-Rot (ots) – Am Freitagnachmittag wurde im Rahmen der Streifentätigkeit

durch eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf ein Ford Transit mit

angebrachten Kurzzeitkennzeichen auf der BAB 6 bei Wiesloch/Rauenberg

festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser

Verkehrskontrolle konnten die Polizisten vor Ort einen männlichen PKW-Führer

feststellen, welcher den Fahrzeugschein sowie einen Kaufvertrag aushändigte.

Durch die aufmerksamen Polizisten wurde erkannt, dass die im Fahrzeugschein

abgedruckte Fahrzeugidentifikationsnummer nicht mit der des vor Ort befindlichen

PKW sowie der im Kaufvertrag abgedruckten Fahrzeugidentifikationsnummer

übereinstimmte. Im Kontrollverlauf konnten noch weitere Unstimmigkeiten

festgestellt werden.

Ermittlungen im Nachgang ergaben, dass der vorherige Besitzer des PKW

fälschlicherweise andere Kurzzeitkennzeichen an dem PKW angebracht hatte, als

diejenigen, die in der Zulassungsbescheinigung aufgeführt waren.

Der vorherige PKW-Besitzer muss nun mit mehreren Straf- und

Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte rechnen.

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich fordert einen Verletzten

Schönau (ots) – Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit

seinem VW Golf die Bahnhofstraße in Richtung Neckarsteinacher Straße und stieß

im Kreuzungsbereich mit einem 18-jährigen VW-Golf-Fahrer, der seinerseits die

Neckarsteinacher Straße aus Richtung Hauptstraße befuhr, zusammen. Durch den

Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde vorsorglich von

einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Es entstand geschätzter Gesamt-Sachschaden in Höhe

von 11.000 EUR.