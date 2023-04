Heidelberg: Mehrere Pkw durch Unbekannte beschädigt – 4.000 Euro Schaden. Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – 4.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte

Täterschaft am vergangenen Freitag zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr in der

Leimer Straße an zwei Fahrzeugen. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzen die Unbekannten einen dort geparkten Mercedes und einen Volvo. Bei

dem Mercedes erstreckte sich der Kratzer über die gesamte Beifahrerseite bis zum

vorderen Scheinwerfer, wohingegen der Volvo einen Kratzer über die komplette

Fahrerseite aufwies.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06221 / 3418-0 zu melden.

Heidelberg: Unbekannte Autofahrerin nötigt und beleidigt anderen Autofahrer und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die linke

Fahrspur der Speyerer Straße. Zwischen der Pleikartsförster Straße und dem

Cuzaring fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf der rechten Fahrbahn

neben den 23- Jährigen und beleidigte diesen. Im Anschluss überholte sie diesen

und setzte sich vor ihn. Sie bremste den 23-Jährigen im Verlauf mehrmals aus,

sodass dieser seine Geschwindigkeit deutlich verringern musste, um einen

Auffahrunfall zu vermeiden. An einer Ampelanlage stieg die 24-jährige

Beifahrerin aus und trat an das Fahrzeug der bislang unbekannten Fahrerin heran,

um diese zur Rede zu stellen. Diese zeige keinerlei Einsicht und fuhr davon.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

schlank

blond

ca. 45 Jahre alt

trug schicke Kleidung und eine Sonnenbrille

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd zu melden, unter: 06221-34180.

Heidelberg: Goldschatz bei der Polizei abgegeben

Heidelberg (ots) – Als in der Freitagnacht, um 22 Uhr, ein 29-jähriger, junger

Mann eine Fundsache beim Polizeirevier Heidelberg-Süd abgab, staunte der

entgegennehmende Beamte nicht schlecht. Es handelte sich nämlich um einen

kleinen Schatz, bestehend aus Goldbarren und Goldmünzen in einem Wert von über

135.000 Euro. Der junge Mann hatte dies bei einer Entrümpelung in Heidelberg

gefunden. Wem die Wertgegenstände ursprünglich gehörten, wird derzeit noch

ermittelt.

Sollte es sich nicht um Diebesgut handeln, kann sich der ehrliche Finder auf

einen stattlichen Finderlohn freuen.

Heidelberg-Altstadt: Fahrzeug beschädigt und weggefahren – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Ostersonntag, zwischen 10.00 und 17.15 Uhr, beschädigte

ein unbekannter Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug einen blauen Audi A5.

Der Audi war im Parkhaus P6 Ebene 1 in der Unteren Neckarstraße abgestellt und

wurde am rechten Kotflügel touchiert. Hierbei hinterließ das Fahrzeug des

Unfallverursachers rote Lackantragungen am Fahrzeug des Geschädigten.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben

können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221 – 18570 beim

Polizeirevier HD-Mitte zu melden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Verunfallter Motorradfahrer im Parkhaus Kaufland

Hei (ots) – Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es im Parkhaus des Kauflands

in der Eppelheimer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr

ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad, einer Honda CBR 1000, mit überhöhter

Geschwindigkeit auf dem oberen Parkdeck und verlor in Folge eines Fahrfehlers

die Kontrolle über dieses. Im weiteren Verlauf kollidierte er zunächst mit der

Umzäunung des Parkhauses, durchbrach diese und stürzte noch gegen die Fassade

eines gegenüberliegenden Firmengebäudes. Der 21-Jährige verletzte sich hierbei

lebensgefährlich und wurde mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus

gebracht.

Am Parkhaus und am Firmengebäude entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von je

10.000 EUR. Das Motorrad wurde durch den Verkehrsunfall komplett zerstört. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Durch einen Abschleppdienst wurde

das Motorrad geborgen und anschließend sichergestellt. Der Führerschein wurde zu

den Akten genommen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen der Ermittlungsgruppe Poser am „Car-Friday“ – Kontrollergebnis

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Karfreitag, welcher

in der Tuningszene gemeinhin auch als „Car-Friday“ bezeichnet wird, führte die

Ermittlungsgruppe Poser der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums

Mannheim auch in diesem Jahr schwerpunktmäßig Kontrollen durch.

Von Freitagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Samstages

kontrollierten 11 Polizistinnen und Polizisten insgesamt 53 Fahrzeuge und 67

Personen.

Zwischen 16 und 18 Uhr richteten die Einsatzkräfte an den Kapuzinerplanken in

Mannheim eine stationäre Kontrollstelle ein. Danach verlagerten die Beamtinnen

und Beamten unter anderem auch in das Stadtgebiet Heidelberg und den

Rhein-Neckar-Kreis. Dort führten sie mobile Kontrollen im fließenden Verkehr

durch.

An insgesamt 14 Fahrzeugen stellten die Spezialistinnen und Spezialisten der

Ermittlungsgruppe Poser Veränderungen fest, welche dazu führten, dass die

Betriebserlaubnis erlosch. In vier Fällen waren die Mängel so gravierend, dass

die Fahrzeuge zur weiteren Begutachtung sichergestellt werden mussten. An sieben

der auffälligen Fahrzeuge waren Manipulationen an der Abgasanlage vorgenommen

worden, was zur Folge hatte, dass die Fahrzeuge deutlich lauter als erlaubt

waren. An zwei PKW’s wurden außerdem sogenannte Sound-Booster verbaut, welche

ebenfalls bewirken, dass sich die Lautstärke des Fahrzeuges wesentlich erhöht.

Veränderungen an den Beleuchtungseinrichtungen zweier weiterer PKW’s wurden

nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen oder konnten als unzulässig erkannt

werden. Ein BMW fiel den Beamtinnen und Beamten aufgrund einer Tieferlegung auf.

Die Veränderungen am Fahrwerk führten ebenfalls dazu, dass eine sichere

Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich war.

Darüber hinaus leiteten die Polizistinnen und Polizisten fünf

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung ein. Zudem

ergaben sich drei Geschwindigkeitsverstöße, die die Beamtinnen und Beamten

ebenfalls zur Anzeige brachten. Eine weitere Person muss sich wegen eines

Rotlichtverstoßes verantworten.

Im Übrigen wurden an sieben Fahrzeugen Mängel erkannt, welche nicht sofort

behoben werden konnten. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen diese bis zu einer

festgelegten Frist beheben und ihr Fahrzeug nochmals bei der Polizei vorzeigen.

Kurz vor 0 Uhr fiel zwei Beamten ein BMW-Fahrer auf dem Kaiserring in Mannheim

auf. Der BMW stand an einer roten Ampel und beschleunigte bei Grün sein Fahrzeug

so stark, dass er etwa doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Die Polizisten

konnten den 25-jährigen Fahrer kurz darauf kontrollieren. Hierbei fiel den

Spezialisten für illegale Fahrzeugveränderungen außerdem auf, dass seine

Scheinwerfer mit einer verbotenen LED-Beleuchtung ausgerüstet waren, weshalb

auch hier die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlosch.

Flankierend zu den polizeilichen Maßnahmen am „Car-Friday“ führte die Stadt

Mannheim an verschiedensten Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen

durch. An zwei Messstellen wurden insgesamt 54 Geschwindigkeitsüberschreitungen

erkannt, wobei der schwerwiegendste Verstoß bei einer Überschreitung von 41 km/h

bei erlaubtem 50 km/h lag. Drei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot

rechnen.

„Für Raserei und Imponiergehabe haben wir im Straßenverkehr keinen Platz. Erst

Recht nicht, wenn dadurch andere Menschen gefährdet werden. Unsere

Verkehrssicherheitsarbeit der letzten Jahre hat Wirkung gezeigt. In der Szene

hat sich zwischenzeitlich herumgesprochen, dass Führerscheine beschlagnahmt und

mitunter ganze Fahrzeuge eingezogen werden. Wir werden daher auch zukünftig

konsequent gegen Verkehrssünder vorgehen und unsere Kontrollen intensiv

fortsetzen“, so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Die Ermittlungsgruppe Poser setzt ihren Dienst in den kommenden Monaten bis in

den späten Herbst hinein fort. Neben dem Stadtgebiet Mannheim stehen auch der

Heidelberger Raum und der Rhein-Neckar-Kreis weiterhin im Fokus.

Heidelberg-Südstadt: Gefährdung des Straßenverkehrs – ein verletzter Radfahrer

Heidelberg (ots) – Am frühen Karfreitagnachmittag kam es kurz vor 17 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der Karlsruher Straße. Hierbei wendete ein 40-Jähriger

seine Mercedes-Benz A-Klasse an der Kreuzung Saarstraße bzw. Karlsruher Straße

und übersah beim Wendemanöver einen ihm entgegenkommenden 53-jährigen Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich eine

Kopfverletzung zu. Ein verständigter Rettungswagen versorgte den Radfahrer und

brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 40-jährigen

Fahrzeugführer Anzeichen auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln fest.

Daher wurde der 40-Jährige zum Polizeirevier gebracht, wo ihm von einem

Polizeivertragsarzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Seinen Führerschein konnten die Beamten jedoch nicht beschlagnahmen, da dieser

sich bereits aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes in amtlicher Verwahrung

befindet.

An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es durch den Verkehrsunfall sowie dessen

Aufnahme nicht.

Gegen den 40-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Heidelberg: Körperverletzung in der Heidelberger Altstadt – weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Nachdem drei Täter am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr in der

Unteren Straße in Heidelberg mehrere Personen durch Schläge und Tritte

verletzten, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun Zeugen. Aus noch

unbekannten Gründen griffen die drei Täter mehrere Geschädigte an, sodass einer

der Geschädigten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht werden musste. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter in

Richtung Bismarckplatz flüchten. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief

negativ. Der genaue Sachverhalt, insbesondere die Hintergründe zu der

Auseinandersetzung, ließen sich bisher allerdings noch nicht klären.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/1857-0 zu melden. /ef