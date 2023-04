Dieb entwendet Geldbeutel aus einem PKW und wird durch die Nachbarschaft gestellt

Bretzenheim

Am Dienstagnachmittag (11.04.2023) wurde gegen 16:20 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person die Heckscheibe eines PKW’s in der Ortslage Bretzenheim eingeschlagen hätte. Dabei soll der Täter auch einen Geldbeutel aus dem Innenraum an sich genommen haben. Als die Streifen vor Ort eintrafen, wurde der 44-jährige Beschuldigte bereits durch mehrere Anwohner festgehalten und an der Flucht gehindert. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Beschuldigte zuvor auf einem benachbarten Firmengrundstück einen ausgebauten Auspuff entwendet und diesen zum Einschlagen der Fahrzeugscheibe genutzt hatte.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft wurde dem Beschuldigten die vorläufige Festnahme erklärt und er wurde dem Gewahrsam zugeführt.

Brand

Albisheim

Am 10.04.23, gegen 15:03Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, welches im Wohnzimmer ausbrach, gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Stichflamme, welche beim Befeuern des Kamins entstand, für das Brandgeschehen verantwortlich. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht, in der Wohnung entstanden leichte Schäden.