Mainz – Hartenberg-Münchfeld – Kennzeichen an geparkten Fahrzeugen entwendet

Mainz – In der Nacht vom Ostersonntag auf Ostermontag haben bislang

unbekannte Täter an mindestens fünf Autos die hinteren Kennzeichen entwendet.

Die Autos waren alle in einer Tiefgarage im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld

abgestellt. Wie die Täter Zutritt zu der Tiefgarage gelangen konnten ist derzeit

noch nicht bekannt, ebenso, ob es im Umfeld zu weiteren und noch nicht bemerkten

Kennzeichendiebstählen kam. Fahrzeugbesitzer aus diesem Bereich werden gebeten,

sich vor Fahrtantritt zu vergewissern, dass beide Kennzeichen vorschriftsmäßig

angebracht sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu

der Tat oder den Tätern geben kann oder selbst geschädigt ist, setzt sich mit

der PI Mainz 2 in Verbindung. Tel.: 06131 – 65 4210 Mail:

pimainz2@polizei.rlp.de

Sachbeschädigung an gelbem Fahrzeug – Zeuge gesucht!

Bingen, Hindenburganlage, 10.04., 23:45 Uhr – 11.04., 02:38 Uhr. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete ein beschädigtes Fahrzeug. Vor Ort nahmen die Beamten den gelben Honda Jazz mit AC-Kennung in Augenschein: Die linke hintere Scheibe war eingeschlagen und das gesamte Fahrzeug mit gelber Sprühfarbe beschmiert worden. Da die Farbe noch frisch war, konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mainz- Altstadt und Oberstadt – mindestens 21 Keller aufgebrochen

Mainz – Unbekannte Täter haben zwischen Gründonnerstag und Ostermontag in

mindestens 21 Keller in der Altstadt und Oberstadt eingebrochen. Die Täter haben

sich dabei auf bislang unbekannte Art Zugang zu verschiedenen

Mehrfamilienanwesen in den Stadtteilen verschafft und die Kellertüren

aufgehebelt. Zahlreiche Keller wurden vollständig durchwühlt. In einigen Fällen

wurden die Täter offensichtlich bei der Tatausführung gestört und ließen

bereitgelegte Gegenstände zurück. In anderen Fällen wurden diverse Gegenstände

entwendet. In mehreren Fällen gelang es den Tätern nicht in die Keller

einzudringen und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der Gesamtschaden lässt sich noch

nicht beziffern und ist Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Frage ob es sich

um eine zufällige Häufung oder es sich bei den Tätern jeweils um die gleichen

Personen handelt oder die Taten möglicherweise schon länger zurückliegen und

erst über die Feiertage festgestellt wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten

geben können oder selbst Opfer eines Kellereinbruchs geworden sind, werden

gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mainz – Oberstadt – Vorfahrt von Radfahrer missachtet (2) – verletzt

Mainz – Bereits am Gründonnerstag kam es zu einem Unfall zwischen einem

Radfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 40-jährige Fahrer eines PKW befuhr gegen

18:00 Uhr den Landwehrweg in Richtung Pariser Straße. An der Einmündung wollte

er nach rechts in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt

des berechtigt von rechts auf dem Radweg kommenden Radfahrers der im Begriff war

den Landwehrweg zu überqueren. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und

erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden. Gegen

den Fahrer des PKW wird ein Strafverfahren wegen eines Verkehrsunfalls mit einem

Verletzten eingeleitet.

Mainz – Binger Straße – Vorrang von Radfahrer missachtet – verletzt

Mainz – Ein 62-jähriger Radfahrer erlitt am Karsamstag leichte

Verletzungen, als es zu einem Unfall mit einer PKW-Fahrerin kam. Die Fahrerin

eines SUV befuhr gegen 17:40 Uhr zunächst die Binger Straße auf einem

stadteinwärts führenden Fahrstreifen. Kurz vor der Einmündung zur Straße

„Römerwall“, wechselte sie auf den ganz rechten Fahrstreifen und bog nach rechts

in Richtung Uniklinik ab. Dabei missachtete sie den Vorrang des auf dem Radweg

fahrenden Radfahrers wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt

leichte Verletzungen. Da keine Polizei zur Unfallaufnahme gerufen und dieser

erst später bekannt wurde, ist derzeit lediglich das Kennzeichen des Fahrzeuges

der Unfallverursacherin bekannt. Die weiteren Umstände, wie z.B. die zum

Unfallzeitpunkt herrschende Ampelschaltung sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Angaben zum Unfall machen kann wird gebeten, sich mit der PI Mainz 1 in

Verbindung zu setzen. Tel.: 06131 – 65 4110 Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

Mainz – Altstadt – Frauen stehlen Kosmetika im Wert von über 3.000,- EUR, durch Detektiv gestellt

Mainz – Eine 18- und eine 22-Jährige haben am Samstagnachmittag in einer

Mainzer Parfümerie Waren im Wert von über 3.000,- EUR entwendet. Die beiden

betraten gegen 13:45 Uhr ein Ladengeschäft in der Mainzer Altstadt und bedienten

sich aus den Regalen. Die Waren legten sie zunächst in einen Einkaufskorb,

räumten diese aber kurz darauf in mitgebrachte Taschen um und verließen das

Geschäft. Vor der Tür wurden sie jedoch von einem Detektiv angesprochen und

zurück in den Laden gebeten. Dort gelang es ihnen, in einem unbeobachteten

Moment die Taschen zu verstecken und verhielten sich gleichzeitig aggressiv

gegenüber dem Detektiv. Um eine Flucht zu verhindern wurden die Türen

verschlossen, so dass niemand mehr das Geschäft verlassen konnte. Die Polizei

stellte später die Personalien der beiden Frauen fest und zählte über 60

einzelne Produkte im Gesamtwert von über 3.000,- EUR, welche die beiden

entwendet hatten. Die Produkte wurden der Parfümerie zurückgegeben. Die Frauen

erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.

Mainz – Oberstadt – Rückwärts in geparkte Autos und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mainz – Mit einem ungeschickten Fahrmanöver hat ein unbekannter Autofahrer

am Samstagabend gegen 21 Uhr zwei geparkte PKW gerammt und ist anschließend von

der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer befuhr zunächst die Straße „Am Fort

Elisabeth“ und passierte dabei die Rückseite des Marienkrankenhauses. Weil die

Straße aber wegen Bauarbeiten an der Kreuzung zur Windmühlenstraße derzeit

gesperrt ist, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr eine längere Strecke

rückwärts, bis er gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW prallte.

Durch den Aufprall schob er diesen auf einen weiteren geparkten PKW. An beiden

geparkten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW des flüchtigen

Fahrers muss durch den Aufprall hinten rechts ebenfalls erheblich beschädigt

sein. Laut Aussagen eines Zeugen, der derzeit Patient im Marienkrankenhaus ist

und den Unfall von einem Balkon beobachten konnte, dürfte es sich bei dem

flüchtigen PKW um ein älteres Mittelklassemodell in dunkler Farbe handeln. Die

Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die Hinweise zum Unfall oder zu einem am Heck beschädigten PKW geben können,

sich zu melden. Tel.: 06131 – 65 4110 Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

Auffahrunfälle in Baustelle

A 61/Stromberg – Zu leichteren Auffahrunfällen, die sich jeweils im

Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage

Hunsrück-West ereigneten kam es am 10.4.2023 gegen 12:20 Uhr und 13:10 Uhr auf

der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dort mussten in Höhe eines

Fahrbahnteilers jeweils PKW abbremsen, was die jeweils nachfolgenden PKW-Fahrer

zu spät bemerkten und aufgrund nicht ausreichendem Sicherheitsabstand dann

auffuhren. Es blieb jeweils bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt.

Infolge des ersten Unfalles kam es zudem noch zu einem Folgeunfall, bei dem

insgesamt 3 PKW im sich bildenden Rückstau aufeinander fuhren. Auch hier blieb

es bei Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro.

PKW ohne korrekte Kennzeichen gestoppt

A 63/Bischheim – Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.4.2023 gegen 11:45 Uhr auf der A 63

auf dem Parkplatz Heuberger Hof einen PKW ohne Kennzeichen fest. Der 24-jährige

Fahrer hatte die Kennzeichen jeweils hinter die Windschutzscheibe und die

Heckscheibe gelegt. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass die

Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der 24-Jährige muss nun

mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.