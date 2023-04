Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Karlsruhe – Einbrecher im Stadtgebiet aktiv – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Bürogebäude, eine Wohnung und eine Bäckerei waren am

vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern in der Südwest- und

Nordweststadt.

In der Ettlinger Straße brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und

Freitag, 08:00 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in ein Verwaltungsgebäude

des Zoologischen Stadtgartens ein. Im Inneren gelangten die Eindringlinge mit

brachialer Gewalt in mehrere Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachten Einbrecher, als

sie sich zwischen Freitag, 07:45 Uhr und Montag, 18:00 Uhr in der

Graf-Rhena-Straße Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss verschafften. Die

Unbekannten, die über eine aufgehebelte Balkontür in das Innere gelangten,

durchwühlten und verwüsteten zahlreiche Zimmer. Über die Höhe des entstandenen

Diebstahlsschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

Zwischen Samstag- und Sonntagsnachmittag drangen bislang ebenfalls noch

unbekannte Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in die Räumlichkeiten

einer Bäckerei in der Landauer Straße ein und durchsuchten sämtliche Schränke

und Schubladen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahmen die Diebe

Wechselgeld an sich. Die Höhe des Gesamtschadens liegt geschätzt im

vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.