Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 05.04.2023 bis 11.04.2023 in Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung Ludwigshafen im Donnersbergweg ein. Aus dem Gebäude wurden u.a. Laptops entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere brennende Mülltonnen in Oggersheim

In einem Hinterhof in der Schillerstraße brannten am 08.04.2023, gegen 01:30 Uhr, mehrere Mülltonnen. Diese wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden ein Baum, zwei Holztüren und ein Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeitgleich brannte im Hinterhof eines nur wenige Meter entfernten Anwesens ebenfalls eine Mülltonne. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es hier lediglich zu Schäden an der Mülltonne. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen.

Verletzt wurde niemand.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird Teil der Ermittlungen sein.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Gartenparzelle

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 09.04. bis 10.04.2023 in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage im Muldenweg ein. Aus der Parzelle wurden Werkzeug und ein Stromaggregat entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf 1050 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag (09.04.2023) auf Montag (10.04.2023) einen Zigarettenautomaten in der Hoheneckenstraße auf und entwendeten Zigarettenschachteln in noch unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .