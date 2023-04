Unfallflucht nach Kollision mit PKW

Mutterstadt

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, musste ein 62-jähriger PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße, Höhe Friedrich-Ebert-Straße, verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, unbekannter Fahrer (ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dunkle Haare, 3-Tage-Bart) eines vermutlichen E-Bike (schwarz mit einer Satteltasche) fuhr auf das Heck des stehenden PKW auf. Hiernach unterhielten sich die beiden Herren kurz und der Unbekannte setzte seine Fahrt, ohne Nennung seiner Personalien fort. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf Parkplatz

Neuhofen

Am 09.04.2023, gegen 20:45 Uhr, wurde eine Schlägerei auf dem Parkplatz nahe des Kiosks an der Schlicht gemeldet. Noch während des Telefonats wurde mitgeteilt, dass sich die Sache erledigt habe. Auf dem Parkplatz konnte anhand des Anrufers und Passanten eruiert werden, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Eine Person wäre geschlagen und gewürgt worden. Daraufhin entfernte sich eine Personengruppe mit einem vermutlich weißen PKW. Auch andere Beteiligte waren nicht mehr vor Ort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit unbekannten Täter und unbekannten Geschädigten eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung auf der B39, Geschädigte gesucht

Dudenhofen

Ein 48-jähriger Mann und seine 46-jährige Sozia lieferten sich am Ostermontag gegen 16:20 Uhr auf einem Motorrad eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Das Motorrad fiel bereits vor Dudenhofen dadurch auf, dass der Fahrer einen Pkw über die rechte Spur überholte und sich anschließend vor den Pkw setzte. Im weiteren Verlauf überholte der Mann mit seinem Krad trotz Überholverbot einen weiteren Pkw im Kurvenbereich. Die Beamten verfolgten das Motorrad und wollten den Fahrer zum Anhalten bewegen. Der Fahrer missachtete zunächst alle Anhaltezeichen und beschleunigte auf ca. 180 km/h. Er überholte weitere Fahrzeuge und konnte erst im Bereich Hanhofen durch die Beamten gestoppt werden. Durch sein rücksichtsloses Verhalten wurden mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, diese mussten ausweichen oder abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der 48-Jährige verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und äußerte sein Unverständnis über die Verkehrskontrolle.

Die Polizei Speyer bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das geschilderte Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden und Zeugen, sich telefonisch unter der 06232 – 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Limburgerhof

Unbekannte brachen am Montag (10.04.2023) zwischen 16.40 Uhr und 17.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Mainzer Straße in Limburgerhof ein. Aus dem Innern wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Mozartstraße in Dudenhofen aus und brachen dort ein. Der Einbruch wurde am Montag (10.04.2023) gegen 8.40 Uhr festgestellt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.