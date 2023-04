Verkehrskontrollen auf der B48

Hochspeyer (ots) – Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagnachmittag

auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Eine Stunde lang wurden in Höhe

der Jugendherberge im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden

Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser

Zeit passierten zwölf Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon sieben Motorräder.

Drei Fahrer waren zu schnell, darunter zwei Biker. Sie wurden mit 81 und 101

km/h gemessen – das bedeutet für die Fahrer: Bußgelder ab 150 Euro sowie jeweils

ein Punkt beziehungsweise zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. Den

Motorradfahrer, der doppelt so schnell wie erlaubt fuhr, erwartet zusätzlich ein

Fahrverbot von einem Monat. Der Fahrer des Pkws war 25 km/h zu schnell. Ihn

erwarten ebenfalls ein Bußgeld und ein Punkt. |elz

Geplante Aussprache endet mit blutender Wunde und entwendetem Mobiltelefon

Am 10.04.2023 gegen 23:50 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Beiden hatten sich zu einer Aussprache verbredet, da der 50-jährige Mann den Verdachte hegte, dass der 38-Jährige ein Verhältnis mit seiner Frau habe. Vermittler sollte ein 41-jähriger Verwandter sein. Nachdem der 38-Jährige am Treffpunkt aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, schlug der 50-Jährige unvermittelt mit einem Gegenstand auf dessen Kopf ein. Außerdem entwendete der 50-Jährige das Mobiltelefon und entferne sich zu Fuß. Der 38-jährige Mann hatte eine blutende Wunde am Hinterkopf und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 50-Jährige kam im Laufe der Anzeigenaufnahme an die Tatörtlichkeit zurück und wurde durchsucht. Das Mobiltelefon konnte nicht gefunden werden. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.