Wer hat den Tesla beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von rund 5.000 Euro haben unbekannte Täter

am Wochenende an einem Auto in der Eisenbahnstraße verursacht. Sie malträtierten

einen Tesla, der im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses stand. Die Tatzeit

liegt am Samstag zwischen 10.40 und 13.25 Uhr.

Der Halter des betroffenen Fahrzeugs erhielt über eine App seines Handys die

Mitteilung, dass es an seinem Auto zu einer Erschütterung kam. Als er

nachschaute, stellte er Dellen und Kratzer am rechten Seitenschweller und an der

Beifahrertür sowie eine Beschädigung der Heckscheibe fest. Vom Verursacher war

nichts mehr zu sehen.

Möglicherweise haben Passanten oder jemand in der Nachbarschaft etwas

mitbekommen, oder ihnen sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich an dem

weißen Tesla zu schaffen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Wer hat den BMW gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines silbergrauen BMW mit

Kaiserslauterer Kennzeichen. Der Mann sollte am frühen Sonntagmorgen in der

Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der

Haltesignale des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer des BMW und flüchtete

durch die Berliner Straße. Zeitweise betrug seine Geschwindigkeit 130 km/h. Die

Polizeistreife brach die Verfolgung ab. Die Beamten haben die Ermittlungen

aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens, und

bitten um Hinweise: Wem ist das Fahrzeug am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr im

Stadtgebiet aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Zeugen werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 zu melden. |elz

E-Scooter-Fahrer versteckt sich in Mülltonne

Kaiserslautern (ots) – Als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden

sollte, hat ein E-Scooter-Fahrer am Montagabend die Flucht ergriffen. Polizisten

war der Elektroroller gegen halb neun in der Königstraße aufgefallen. Bevor sie

ihn stoppen konnten, flüchtete der junge Fahrer über die St.-Franziskus- und

Moltkestraße in die Bleichstraße.

Die Beamten folgten dem Roller und konnten beobachten, wie der Fahrer in der

Bleichstraße den E-Scooter abstellte, zu Fuß weiterrannte und unterwegs etwas in

einen Mülleimer warf. Der junge Mann flüchtete über die Dächer eines Innenhofes

in die Haagstraße. Dort konnte er schließlich gestellt und festgenommen werden –

er hatte sich in einer Mülltonne versteckt.

Bei der Kontrolle des 20-Jährigen fiel dessen drogentypisches Verhalten auf. Er

musste zur nächsten Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Vor Kontrolle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Weil er sich offensichtlich nicht von der Polizei

kontrollieren lassen wollte, ist ein Rollerfahrer am Sonntagvormittag in

Enkenbach vor einem Streifenwagen geflüchtet.

Polizeibeamten war das Kleinkraftrad gegen 10:50 Uhr in der Diemersteiner Straße

aufgefallen. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab der 37-jährige Mann

Gas und fuhr davon. Der Streifenwagen folgte ihm in den Blüchersteig. Dort

flüchtete er über einen schmalen Waldweg. Eine Verfolgung war aufgrund des engen

Weges nicht möglich.

Ein Zeuge aus der Straße „An der Schanze“ meldete, dass eine Person einen Roller

in den Wald geworfen habe und zu Fuß flüchtete. Der Roller konnte sichergestellt

werden. In diesem fanden die Beamten eine kleine Menge Amphetamin und Briefe,

die auf den Besitzer des Kleinkraftrades hinwiesen. Zusätzlich waren an dem Krad

übermalte Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht.

Durch einen weiteren Zeugen konnte der Fahrer später bei einem Bekannten

angetroffen werden. Der 37-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sein

Roller einen Tag zuvor gestohlen worden sei. Der Mann wurde mit auf die

Dienststelle genommen. Ein Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC,

Amphetamin und Methamphetamin. Auf richterlichen Beschluss wurde dem 37-Jährigen

eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen, wer den Roller gefahren

hat, laufen. |elz

Unfallverursacher flüchtet nach gefährlichem Überholmanöver

Callbach (ots) – Am Montagmittag kam es auf der B420, zwischen Callbach und

Unkenbach, zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der 63jährigen Pkw-Fahrerin

wurde diese auf einer kurzen Gerade in Fahrtrichtung Unkenbach von einem

schwarzen Audi überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Audi so knapp vor

dem Hyundai der Geschädigten einscheren, dass es zu einer Berührung kam. Die

Entgegenkommenden, als auch das überholte Fahrzeug bremsten zuvor noch, konnten

die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Nach dem Unfall geriet der Audi

leicht ins Schlingern und entfernte sich dann mit sehr hoher Geschwindigkeit

unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise ist bei dem Zusammenprall nur

Sachschaden entstanden. Hinweise zu dem dunklen Audi mit KUS-Kennzeichen nimmt

die Polizei in Lauterecken unter der 06382-9110 entgegen. |pilek