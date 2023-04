Gommersheim: Gäulauf am 7. Juni 2023 – Online-Anmeldungen zum Jubiläumslauf ab sofort möglich

Gommersheim – Am 7. Juni 2023 geht das große Laufsportereignis in der Verbandsgemeinde Edenkoben wieder an den Start. Und ab sofort sind die Online-Anmeldungen unter www.vg-edenkoben.de möglich.

Der Volkslauf feiert dieses Jahr Jubiläum, zum 20. Mal steht in den Gäugemeinden das Laufen wieder ganz hoch im Kurs. Bisher starteten insgesamt 9.500 Läuferinnen und Läufer bei dem Rennen, das von der Verbandsgemeinde Edenkoben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gommersheim, dem Sportverein Gommersheim und der Sportgemeinschaft Großfischlingen veranstaltet wird.

Bürgermeister Daniel Salm: „Ich freue mich, dass die Erfolgsveranstaltung „Gäulauf“ in diesem Jahr zum 20. Mal an den Start geht und kann nur viele Läuferinnen und Läufer alle Generationen ermutigen, sich bei den verschiedenen Läufen anzumelden. Mit den sportlichen Aktivitäten unterstützt in diesem Jahr jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, sowohl bei Gäulauf als auch bei der Klapprad-Sternfahrt. Sicherlich ein weiterer guter Grund für eine Anmeldung.“

Wie gewohnt wird es einen 350- und 1000 Meter-Lauf, einen zehn Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon und eine 7,5 Kilometer Walkingwertung auf ebener Strecke durch die Gäugemeinden Böbingen, Freimersheim, Klein- und Großfischlingen, Venningen und Altdorf geben.

Der Jubiläumslauf wird unter dem Motto „Laufend.Leben.Retten“ stehen. Von der Anmeldegebühr in Höhe von zehn Euro gehen zwei Euro direkt an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Und dabei wird sich neben den Läuferinnen und Läufern auch Bernd Lang, seit zehn Jahren aktiv im Kampf gegen Blutkrebs, auf die Strecke begeben. Der Freimersheimer lädt ein zu einer 21 Kilometer langen Sternfahrt für das Leben mit dem Klapprad und freut sich über viele Unterstützer, die mitradeln. Die Anmeldungen sind ebenfalls über die Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-edenkoben.de möglich.

Die Startzeiten: 350 Meter – 18.45 Uhr, 1000 Meter – 18.50 Uhr, 10 Kilometer und Halbmarathon – 19.10 Uhr, Walking – 19:15 Uhr, 18.30 Uhr – Sternfahrt fürs Leben