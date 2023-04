Acht Haftbefehle über Ostern im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei hat über Ostern im Frankfurter

Hauptbahnhof insgesamt acht Haftbefehle vollstreckt. Der erste Haftbefehl der

vollstreckt wurde, richtete sich gegen einen 36-jährigen Mann der wegen

Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht

wurde. Ihm folgte eine 47-jährige Frau die wegen Diebstahls vom Amtsgericht

Mannheim gesucht wurde. Der nächste Haftbefehl hatte das Amtsgericht Frankfurt

am Main erlassen und richtete sich gegen einen 23-jährigen wohnsitzlosen Mann.

Die nächste Festnahme erfolgte bei der Kontrolle eines 40-jährigen ebenfalls

wohnsitzlosen Mann. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs. Gleich zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden, als

eine Streife einen 57-jährigen Mann im Hauptbahnhof kontrollierte. Der wurde von

der Staatsanwaltschaft Koblenz und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen

Urkundenfälschung gesucht. Die Festnahme eines 31-Jährigen den die

Ausländerbehörde Bamberg suchte war die Vorletzte. International wurde es beim

letzten der vollstreckten Haftbefehle. Ein 36-jähriger wohnsitzloser Mann konnte

verhaftet werden, den die rumänischen Strafverfolgungsbehörden mit einem

internationalen Haftbefehl suchte. Alle wurden letztlich in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Unfall am Bahnhof Egelsbach mit glücklichem Ausgang

Egelsbach/Landkreis Offenbach (ots) – Einen glücklichen Verlauf nahm am Samstag

ein Unfall am Bahnhof Egelsbach, bei dem ein 23-jähriger Mann aus Egelsbach

gegen 11 Uhr vor eine einfahrende S-Bahn der Linie 3 fiel und glücklicherweise

unverletzt blieb. Wie Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, erlitt der Mann am

Bahnsteig einen Schwindelanfall, wodurch er das Bewusstsein verlor und ins Gleis

fiel. Als die S-Bahn in den Bereich einfuhr und der Lokführer die Person in den

Gleisen erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber nicht

mehr verhindern, dass der Mann überrollt wurde. Da der Mann beim Sturz genau

zwischen die Gleise fiel, reichte der Abstand offenbar aus, um glücklicherweise

nicht von der S-Bahn mitgeschleift zu werden. Als er wenig später das

Bewusstsein wiedererlangte, konnte er aus eigener Kraft zurück auf den Bahnsteig

klettern. Dort wurde er von Rettungssanitätern versorgt und später vorsorglich

in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Vorfalles waren die Gleise bis 11.40 Uhr

für den Zugverkehr gesperrt. Insgesamt kam es bei insgesamt 11 Zügen zu

Verspätungen.

Frankfurt – Niederursel: Verdächtiges Päckchen fliegt aus dem Autofenster – Drei Festnahmen und Durchsuchungen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Vormittag (10. April 2023) führte eine

Verkehrskontrolle auf der Rosa-Luxemburg-Straße zum Auffinden von Drogen und der

Sicherstellung von Bargeld. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen und nach

Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Als sich gegen 11:30 Uhr ein Fahrzeug der Kontrollstelle der Polizei auf der

Rosa-Luxemburg-Straße in Höhe der Krebsmühle stadtauswärts näherte, machten sich

die drei Insassen bereits verdächtig. Das Fahrzeug sollte kontrolliert werden,

doch noch bevor das Fahrzeug anhielt flog ein kleines Päckchen aus dem rechten

hinteren Fenster. Als das Fahrzeug dann zum Stehen kam, stieg einer der Insassen

aus, hob das Päckchen auf, versuchte dies zu entsorgen und rannte davon. Die

Polizisten verhinderten jedoch die Flucht.

Der Grund für das Verhalten war schnell gefunden. In dem Päckchen fanden die

Beamten knapp 100 Gramm Haschisch. Dies nahmen die Beamten zum Anlass die drei

Insassen im Alter von 17, 18 und 21 Jahren genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei

der Durchsuchung der Personen kamen noch geringe Mengen Betäubungsmittel zu

Tage. Weiterhin stellen die Beamten ein großes Pfefferspray und mehrere tausend

Euro Bargeld sicher.

Da aufgrund der Umstände der Verdacht bestand, dass die drei mit

Betäubungsmitteln handeln, folgte die Justiz den Anträgen der Polizei, sodass in

der Folge die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht wurden. Bei jedem der

Dreien wurden die Beamten hierbei fündig. Sie stellten insgesamt nochmal knapp

75 Gramm Haschisch, weiteres Bargeld und verbotene „Polenböller“ sicher. Nach

Abschluss der Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten entlassen. Es wurden

Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

sowie wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Frankfurt – Höchst: Opfer wird zum Täter

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Abend (10. April 2023) kam es in der

Bruno-Asch-Anlage im Stadtteil Höchst zunächst zu einer versuchten räuberischen

Erpressung. Das Opfer wehrte sich jedoch und wurde selbst zum Täter.

Gegen 21.00 Uhr saß ein 25-Jähriger im Grünstreifen der Bruno-Asch-Anlage, als

ein 39-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Höhe des 25-Jährigen

anhielt, zu Fuß zu ihm rüber lief, und ihn aufforderte, ihm sein Mobiltelefon

auszuhändigen. Seiner Forderung verlieh der 39-Jährige dadurch Nachdruck, indem

er zudem drohte, dem 25-Jährigen eine mitgeführte Bierflasche auf den Kopf zu

schlagen. Dies nahm der 25-Jährige wiederum zum Anlass, dem vermeintlichen Täter

mehrfach ins Gesicht zu schlagen, bis dieser zu Boden ging. Auf dem Boden

liegend schlug der 25-Jährige weiter auf den Mann ein. Erst als eine Zeugin

verbal einschritt, ließ er von ihm ab. Vor Verlassen des Geschehensortes nahm

der 25-Jährige nun noch das Mobiltelefon des 39-Jährigen an sich, welches aus

dessen Hosentasche gefallen war, und entfernte sich. Das Mobiltelefon warf er

kurz darauf in ein Gebüsch.

Eine Zeugin meldete den Vorfall über Notruf. Durch die vor Ort eintreffenden

Streifen konnten beide Parteien angetroffen und festgenommen werden. Während der

39-Jährige sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung

verantworten muss, wird dem 25-Jährigen Körperverletzung und Diebstahl

vorgeworfen.