Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt: Raub scheitert in der Grünen Lunge –

Nach einem versuchten Raub am Samstagabend in der „Grünen Lunge“ bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Der 16-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 18.20 Uhr in der Grünanlage auf den Räuber getroffen sei. Der Täter habe den Jugendlichen aufgefordert, ihm seine Tasche zu übergeben. Als er sich weigerte, habe der Unbekannte ein Messer gezogen und das Opfer mit einem oberflächlichen Schnitt leicht am Oberarm verletzt. Ohne Beute sei der Täter davongelaufen.

Der 16-Jährige beschreibt den Räuber wie folgt: Etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von dünner Gestalt. Er hatte schwarze kurze Haare und trug eine olivgrüne Jacke und eine helle Jogginghose. Auffällig war ein Muttermal auf seiner linken Wange.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr in der

Grünen Lunge beobachtet?

Grünen Lunge beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben – Burg-Gräfenrode: Schlägereien, Angriffe und Beleidigungen gegen Polizeibeamte / Polizei beendet Party –

Mehrere aufeinander folgende körperliche Auseinandersetzungen auf der Spring-Party in der Mehrzweckhalle Burg-Gräfenrode hatten am frühen Sonntagmorgen einen größeren Polizeieinsatz zur Folge. Zwei 20-Jährige wurden auf Anordnung einer Richterin ausgenüchtert. Um kurz vor 03.00 Uhr gerieten Gäste in Streit, der letztlich in einer handfesten Schlägerei zwischen verschiedenen Personen und Kleingruppen ausgetragen wurde. Mehrere Streifen aus der Wetterau rückten an. Mehrere Gäste erlitten durch die Auseinandersetzungen Verletzungen. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach trug leichte Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Polizisten nahmen einen 22-Jährigen aus Niddatal unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung fest. Gegen 04.20 erreichten erneut Meldungen über Schlägereien die Polizei. Wieder machten sich die Streifen auf den Weg zur Mehrzweckhalle. Jetzt nahmen sie einen weiteren 22-Jährigen aus Niddatal fest. Dieser hatte zuvor Gäste mit Tritten und Schlägen traktiert und einem Beteiligten in den Unterarm gebissen. Zudem hatte er an einem Mercedes einen Außenspiegel abgerissen und drei weitere Pkw beschädigt. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und scheiterte bei dem Versuch einer Kollegin eine Kopfnuss zu verpassen. Über die Kolleginnen und Kollegen ergoss der Festgenommene Schimpf- und Beleidigungstiraden. Die Polizei beendete die Veranstaltung und ermittelt gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Eine Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Frankfurt ordnete die Ingewahrsamnahme der beiden stark angetrunkenen Täter bis 10.00 Uhr am Sonntagmorgen an.

Rosbach v.d.H. – Nieder-Rosbach: Mülltonnen in Brand gesteckt –

Nachdem Unbekannte am Dienstag, Donnerstag und Freitag Mülltonnen im Bereich der Frankenstraße anzündeten, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Dienstag und Donnerstag rollten die Täter jeweils eine Mülltonne auf das Gelände des Angelvereins und steckten sie in Brand. Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr entdeckte ein Anwohner einen Feuerschein auf dem Feldweg zwischen Frankenstraße und Burggarten. Auch in diesem Fall hatten die Täter eine Mülltonne auf den Weg geschoben und in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Brände. Die Polizei sucht Zeugen und fragen: Wer hat die Täter am Donnerstag und Freitag auf dem Gelände des Angelvereins beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am späten Freitagabend auf dem Feldweg zwischen Frankenstraße und Burggarten Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Aufsitzmäher gestohlen –

Die Grasbahn-Rennstrecke des Motorsport Clubs Nidda an der Rennbahn rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Diese brachen mehrere Metallcontainer auf und ließen daraus unter anderem einen roten Aufsitzmäher der Marke „MDH“ mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Mitglieder entdeckten die Aufbrüche am Freitagabend, gegen 19.40 Uhr. Wann die Diebe genau zuschlugen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe vor Freitagabend auf dem Gelände des Motorsport Clubs beobachtet? Wer hat dort im Zusammenhang mit dem Diebstahl Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des roten Aufsitzmähers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Nidda: Zigaretten erbeutet –

Auf dem Parkplatz eines Lokals in der Straße „Am Langen Steg“ machten sich Autoaufbrecher an einem blauen Kia zu schaffen. Am Dienstagmorgen, gegen 00.30 Uhr entdeckte der Besitzer bei der Rückkehr zu seinem „Carnival“, dass Unbekannte eine Scheibe des Wagens eingeworfen und im Inneren nach Beute gesucht hatten. Offensichtlich ließen sie sechs Zigarettenpackungen aus dem Wagen mitgehen. Eine neue Scheibe wird etwa 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Karben – Groß-Karben: Auf Schuldach geklettert –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte auf dem Gelände der Kurt-Schumacher-Schule zurückließen. Die Täter kletterten auf das Schuldach und beschädigten dort verschiedene Anbauten. Zeugen, die im Zeitraum vom 31.01.2023 (Freitag) bis zum Gründonnerstag auf dem Schulgelände Personen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Vilbel zu melden.

Karben – Burg-Gräfenrode: Bargeld aus Qashqai erbeutet

Ein in der Ernst-Reuter-Straße geparkter grauer Nissan Qashqai rückte am Osterwochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr und Montag, gegen 10.00 Uhr öffneten die Täter den Wagen und ließen eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarte mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Nauheim: Beim Einweisen eingeklemmt

Am frühen Freitagmorgen löste ein 20-jähriger Bullifahrer beim Einparken eine unglückliche Kettenreaktion aus. Der Bad Nauheimer wollte seinen Bus in der Schnurstraße einparken. Hierbei half ihm ein 20-Jähriger als Einweiser. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers rollte der Bus nach vorne und klemmte den Einweiser zischen dem Bus und einem Mercedes Transporter ein. In der Folge prallte der Mercedes auf einen davor stehenden Peugeot. Der ebenfalls in Bad Nauheim lebende Einweiser trug Verletzungen an den Beinen davon. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn mit leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in eine Frankfurter Klinik.

Bad Nauheim: Vandalen auf dem Schulhof –

Die Ernst-Ludwig-Schule in der Straße „Am Solgraben“ rückte am Samstagabend in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen 18.50 Uhr und 22.05 Uhr beschädigen die Täter zwei Fensterscheiben im Eingangsbereich der Schule. Die Reparatur wird etwa 1.500 Euro kosten. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Autoscheibe eingeschlagen –

Auf Beute aus einem Volvo SUV hatten es Diebe auf dem Park und Ride Parkplatz Nord des Bad Nauheimer Bahnhofs abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe des grauen „XC90“ ein und durchwühlten Handschuhfach und Mittelkonsole. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers machten die Diebe keine Beute. Zeugen, die die Täter am Samstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Kangoo durchwühlt –

In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen Autoaufbrecher in der Frankfurter Straße auf Tour. In Höhe der Hausnummer 105 schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Renault Kangoo ein und durchwühlten eine Sporttasche. Beute machten sie keine. Zeugen, die die Täter zwischen 19.50 Uhr und 09.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim-Steinfurth: Reifen platt gestochen –

Rund 400 Euro wird der Besitzer eines Fords für vier neue Reifen aufbringen müssen. Sein grauer Focus Kombi parkte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Södeler Straße, in Höhe der Hausnummer 9. Die Täter stachen mit einem spitzen Gegenstand in die Flanken der vier Reifen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Diebe im Feinkostladen –

Mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld suchten Einbrecher in der Frankfurter Straße das Weite. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den auf italienische und spanische Feinkost spezialisierten Laden und griffen sich ihre Beute. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: In Bekleidungsgeschäft eingestiegen –

Ungebetene Gäste suchten heute in den frühen Morgen ein Bekleidungsgeschäft in der Friedberger Straße auf. Gegen 00.35 Uhr schleuderten sie einen Gullydeckel in die Eingangstür und lösten die Alarmanlage aus. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf geschätzte 2.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 an die Vilbeler Polizei zu wenden.

Niddatal-Assenheim: Focus aufgebrochen –

Auf Beute aus einem Ford hatten es Autoaufbrecher im Kastanienweg abgesehen. Zwischen Freitagabend, gegen 21.40 Uhr und Samstagabend, gegen 19.00 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe des grauen Focus ein und ließen aus dem Inneren einen Internet-Router und ein elektronisches Messgerät mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 800 Euro – eine neue Scheibe wird rund 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach – Nieder-Weisel: Milchautomat aufgebrochen –

In der Nacht von Sonntag auf Montag vergriffen sich Unbekannte an den in der „Außenliegenden Weinstraße“ aufgestellten Warenautomaten. Sie hebelten die Behältnisse auf und ließen die Geldboxen mitgehen. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730 entgegen.

Büdingen: An Wartehäuschen randaliert –

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließ ein unbekannter Vandale an einer Scheibe eines Warthäuschens aus. Am Sonntag, zwischen 00.00 Uhr und 19.25 Uhr zerstörte der Täter die Scheibe am Bussteig 4 am Büdinger Bahnhof. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Limeshain-Rommelhausen: Über Fenster eingestiegen –

Mit Schmuck und Bargeld suchten Einbrecher in Rommelhausen das Weite. Zwischen Freitag und Montag suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Limesstraße und eins in der Beethovenstraße auf. In beiden Fällen hebelten die Täter Fenster auf und stiegen ein. Angaben zum Wert der Beute können nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Freitag und Montag in der Limes- oder Beethovenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.