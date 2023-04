Interessiert am Polizeiberuf? – Ferien-Infoveranstaltungen in Wetzlar und Dillenburg

Montag, 17.04.2023, ab 13.30 Uhr, Infoveranstaltung der Einstellungsberatung im Wetzlarer „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5.

Dienstag, 18.04.2023, ab 13.30 Uhr, Infoveranstaltung der Einstellungsberatung in der Polizeistation Dillenburg, Hindenburgstraße 21, 35683 Dillenburg

Die Einstellungsberatung der Polizeidirektion Lahn-Dill steht Interessierten im Rahmen von Infoveranstaltungen in Wetzlar und Dillenburg Rede und Antwort. Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt gibt Einblicke in den Polizeiberuf und stellt die Facetten des Polizeiberufes vor. Die Teilnehmenden bekommen Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren, zudem gibt es wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf den Einstellungstest.

Anmeldungen nimmt Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt per E-Mail über einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de oder unter Tel.: (02771) 907-124 entgegen.

Interesse, aber an keinem der beiden Terminen Zeit? Kein Problem!

Die Kriminalhauptkommissarin bietet auch Einzelberatungen oder Onlineinformationen an. Mit individuellen Terminwünschen einfach per E-Mail oder telefonisch bei Christiane Kruse-Schmidt melden.

Am 18. und 19. April 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen im „Haus der Prävention“ in Wetzlar.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Personalausweis ist mitzubringen.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie

ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Haiger: Nach Spiegelunfall weitergefahren –

Nach einem Spiegelunfall auf der Landstraße zwischen Haiger-Seelbach und Kalteiche blieb an einem Ford ein Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Am Gründonnerstag, gegen 05.30 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Transits in Richtung Kalteiche unterwegs. Offensichtlich schnitt ihm der Fahrer eines entgegenkommenden roten Pkw die Kurve und setzte nach dem Knall seine Fahrt in Richtung Haiger-Seelbach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu einem roten Pkw mit einem frischen Spiegelschaden machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Schönbach: Drogenfahrt

Von Drogen berauscht war ein Golffahrer am Samstagmorgen unterwegs. Gegen 10.00 Uhr stoppten Herborner Polizisten den 42-Jährigen auf der B255 bei Schönbach. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin nach. Zudem räumte er ein, Medikamente eingenommen zu haben, unter deren Einfluss er kein Fahrzeug hätte führen dürfen. Der im Westerwaldkreis lebende Golffahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen der Drogenfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Greifenstein-Odersberg: In Klinikum geflogen

Der Alleinunfall eines 20-jährigen Seatfahrers machte am Samstagabend einen Rettungshubschraubereinsatz erforderlich. Gegen 20.15 Uhr war der Greifensteiner von Odersberg aus in Richtung Münchhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Da der Verdacht auf Wirbelsäulen- und Beckenverletzungen bestand, brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein Auto hat nur noch Schrottwert.

Aßlar: Mit Hammer auf Fahrzeuge eingeschlagen

Einen noch nicht zu beziffernden Schaden hat ein 42-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Aßlar verursacht. Die Wetzlarer Polizei wirft dem in Siegen lebenden Mann unter anderem die Beschädigung von mindestens acht Fahrzeugen vor. Um kurz nach Mitternacht meldeten sich Anwohner der Hermannsteiner Straße bei der Polizei. Sie beschrieben einen Mann, der offenbar wahllos mit einem Hammer auf dort geparkte Fahrzeug einschlug. Hierbei beschädigte er meist Scheiben der Fahrzeuge. Bis heute meldeten sich acht Fahrzeugbesitzer, die Opfer der sinnlosen Zerstörungswut wurden. Eine Streife stoppte den 42-Jährigen und stellte den Hammer sicher. Nach seiner Personalienfeststellung wurde er wieder entlassen. Derzeit prüfen die Ermittler, ob der Siegener für weitere Sachbeschädigungen am Bahnhof sowie für eine Körperverletzung und eine Verkehrsunfallflucht als Täter in Betracht kommt.

Aßlar-Werdorf: Ausgewichen und gegen Poller geprallt

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Werdorf bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein blauer Skoda Karoq auf der Hauptstraße in Richtung Aßlar. Etwa in Höhe der Hausnummer 20 kam der Fahrerin ein weinroter Kleinwagen zum Teil auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog die 58-Jährige ihren Karoq nach rechts und prallte gegen einen Poller. Am Skoda und dem Poller blieben Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro zurück. Der Fahrer im weinroten Pkw floh von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Betrunken auf E-Scooter

Mit 1,97 Promille stand ein 43-Jähriger am Samstagabend auf einem E-Scooter. Der in Wetzlar lebende Mann war mit seinem Kleinfahrzeug im Berliner Ring unterwegs. Eine Streife ließ ihn pusten und ordnete eine Blutentnahme an. Im Anschluss durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar-Dutenhofen: Steine gegen Imbiss geschleudert

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten Unbekannte am Bahnhof die Scheiben eines Imbisses. Zwischen 21.50 Uhr und 15.50 Uhr schleuderten die Täter zwei Steine gegen Scheiben und ließen Schäden in Höhe von rund 400 Euro zurück. Zeugen, die die Täter auf dem Bahngelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: E-Klasse zerkratzt

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Vandalen an einer grauen E-Klassen zurück. Der Benz parkte zwischen Donnerstag, gegen 16.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 11.10 Uhr, in der Mühlgrabenstraße, in Höhe der Hausnummer 10. Die Täter trieben rundherum Kratzer in die Bleche des Mercedes. Eine neue Lackierung wird mindestens 2.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Nach Zusammenprall ins Krankenhaus

Über Schmerzen im Fuß klagte eine Motorradfahrerin gestern Abend, nachdem sie auf der Landstraße zwischen Rechtenbach und Hochelheim mit einem Renault zusammenprallte. Die 19-Jährige aus Buseck war gegen 18.40 Uhr mit ihrer KTM in Richtung Hochelheim unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus einer Kurve getragen wurde und mit dem entgegenkommenden Kangoo zusammenprallte. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Anschließend brachte der Rettungswagen sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die 56-jährige Langgönserin im Renault kam mit dem Schrecken davon. Angaben zu den Unfallschäden können noch nicht gemacht werden.

Braunfels, Solms und Ehringshausen: Promillefahrten

Wetzlarer Polizisten zogen am Gründonnerstagabend und am frühen Karfreitagmorgen zwei Promillefahrer aus dem Verkehr. Gegen 22.00 Uhr stoppten die Ordnungshüter im Neuen Weg in Solms eine Mercedes G-Klasse. Der 59-jährige Fahrer aus Weilburg pustete 1,19 Promille. Am frühen Freitagmorgen, gegen 01.20 Uhr fiel die Fahrweise eines am Steuer eines Peugeot sitzenden Mannes auf. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale der Streife. Letztlich stoppte der 25-Jährige aus Weilmünster und musste pusten. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,72 Promille. Ein Arzt nahm beiden eine Blutprobe auf der Wetzlarer Wache ab. Zudem wurden ihre Führerscheine sichergestellt. Am späten Ostersonntagabend erwischten Polizisten in Ehringshausen einen berauschten Rollerfahrer. Der 59-Jährige war einer Herborner Streife aufgefallen. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,17 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss eines Schmerzmittels stand, bei dessen Einnahme er den Roller nicht hätte fahren dürfen. Ersten Ermittlungen zufolge ist er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für sein Gefährt. Für ihn folgen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Nach seiner Blutentnahme durfte er die Herborner Wache wieder verlassen.