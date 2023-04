Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Radlader Diebstahl

TZ: Montag, 10.04.2023, 01:32 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09.-10.04.2023) gelang es zwei Streifen der Polizeistation Fritzlar nach Zeugenhinweisen zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festnehmen. Den 21- und 23-jährigen tatverdächtigen Männern aus Fritzlar wird vorgeworfen, auf einem Firmengelände im Wehrengrund in Fritzlar, versucht zu haben, einen Radlader zu entwenden beziehungsweise diesen unbefugt zu Gebrauchen.

Kurz nach dem Versuch flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit Fahrrädern von dem Firmengelände, konnten aber durch die Polizei in unmittelbarer Nähe aufgegriffen werden.

Bereits in den Tagen zuvor kam es zu ähnlich gelagerten Straftaten im Gewerbegebiet „Brautäcker“ in Fritzlar. So wurde unter anderem ein Radlader entwendet, der dann in der Nähe des Tatortes zurückgelassen wurde. Auch ein Baum wurde im Gewerbegebiet umgefahren beziehungsweise beschädigt. Es kam auch zu weiteren Sachbeschädigungen an Baumaschinen. Ob die Festgenommenen auch für diese Taten verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Einbruch in Autowerkstatt

TZ: Donnerstag, 06.04.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 07.04.2023, 11:11 Uhr

Unbekannte sind in eine Autowerkstatt in der „Hans-Heidelmann-Straße“ in Schwalmstadt -Treysa eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten hierbei ein rückwärtiges Fenster der Werkstatt auf und gelangten so in das Büro. Hier wurden sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet und die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Wohnhaus

TZ: Donnerstag, 06.04.2023, 19:45 Uhr bis Freitag, 07.04.2023, 06:15 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Weststraße in Bad Zwesten eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Aufhebeln einer Terrassentür unberechtigt Zugang zum Erdgeschoss des Wohnhauses. Im Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Räumlichkeiten sowie Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Ob überhaupt etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht angegeben werden.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.