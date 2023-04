Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Einbrecher in Tankstelle stehlen Zigaretten

Am Sonntag (9. April) gegen 22.30 Uhr brachen drei Täter in eine Tankstelle in der Arolser Landstraße in Korbach ein.

Die Täter schlugen eine Scheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle ein und konnte so in das Gebäude einsteigen. Hier entwendeten sie mehrere Zigarettenschachteln und andere Tabakwaren, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Durch Zeugen konnte drei dunkel gekleidete, junge Männer gesehen werden, die zu Fuß vom Tatort flüchteten.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Willingen – Unbekannter beschädigt zwei Autos

In der Nacht von Sonntag (9. April) auf Montag (10. April) beschädigte ein Unbekannte zwei Autos in Willingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Sonnenweg trat der unbekannte Täter gegen die Heckklappe eines schwarzen Skoda und verursachte dadurch eine Delle. In der Straße Jägerstiege war ein schwarzer Audi Q5 das Ziel des Unbekannten, hier trat er eine Delle in die linke Fahrzeugseite.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Wildungen – Einbrecher im Discounter

In der Nacht zu Ostermontag (10. April) brachen unbekannte Täter bei einem Discounter in der Itzelstraße in Bad Wildungen ein. Sie richteten hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter drangen mit brachialer Gewalt in das Geschäft ein. Dort richteten sie weiteren Sachschaden an, indem sie Türen aufbrachen, Flaschen zu Boden warfen und Scheiben von einer Kühltheke einschlugen. Die Täter konnten unerkannt flüchten, ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzten die aufnehmende Polizeibeamten auf 5.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Bad Wildungen – Räuberischer Angriffe auf Autofahrer, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am frühen Montagmorgen (10. April) griff ein zunächst Unbekannter zwei Autofahrer in der Bad Wildunger Itzelstraße an. Er zog gewaltsam einen Fahrer aus seinem Auto und entwendete dieses. Anschließend griff er einen zweiten Autofahrer an, scheiterte aber, da der Fahrer die Tür zuhalten und verriegeln konnte. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei, zunächst das geraubte Auto sicherzustellen und anschließend einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt nun wegen zweifachem räuberischen Angriff auf Kraftfahrer und weiteren Straftaten.

Gegen 5.45 Uhr trat der zunächst Unbekannte unvermittelt auf die Itzelstraße in Bad Wildungen und nötigte dadurch einen Autofahrer anzuhalten. Danach öffnete er die Fahrertür und zog den 82-jährigen Fahrer gewaltsam aus dem Opel Corsa. Anschließend flüchtet er mit dem geraubten Corsa. Auf einem Parkplatz in der Itzelstraße griff er einen weiteren Autofahrer an. Der Täter ging auf einen VW Golf zu und versuchte, auch hier die Autotür gewaltsam zu öffnen. Dem 18-jährigen Fahrer gelang es jedoch, das zu verhindern, er verriegelte die Türen von innen. Der Täter flüchtete daraufhin weiter mit dem Corsa.

Sofort nach Bekanntwerden der Straftaten leitete die Polizeistation Bad Wildungen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Auto und dem Täter ein. Das Auto konnte im Hainaer Ortsteil Löhlbach aufgefunden und sichergestellt werden. Die weitere Fahndung führte schließlich gegen 08.00 Uhr zur Festnahme eines Tatverdächtigen in Haina. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Bad Wildungen.

Da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige auch einen Einbruchsdiebstahl bei einem Discounter in der gleichen Nacht in Bad Wildungen begangen hat. (beachten Sie hierzu bitte auch die Pressmeldung von heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5483290)

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden Beweismittel sichergestellt, die aus Straftaten stammen könnten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel und der Kriminalpolizei Korbach dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Kassel beantragte am Dienstag (11. April) den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den 28-Jährigen, der im Verdacht steht, einen vollendeten und einen versuchten räuberischen Angriff auf Kraftfahrer, einen Einbruchsdiebstahl sowie weitere Delikte begangen zu haben. Das Amtsgericht Kassel wird im Laufes des Tages über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden.