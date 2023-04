Falschfahrer auf dem Autobahndreieck Fulda gestellt – weitere Zeugen gesucht

Am Ostermontag (10.04.), gegen 15.45 Uhr, wendete ein Pkw-Fahrer auf der Autobahn A 66 im Bereich des Autobahndreiecks Fulda und befuhr die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung. Der Falschfahrer konnte schließlich durch die Polizei vor Ort gestellt werden:

Der diesjährige Ostermontag war auf den Autobahnen im Bereich Fulda und Umgebung durch den Feiertagsverkehr und einem damit einhergehenden erhöhten Verkehrsaufkommen geprägt.

Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aus Künzell geriet dabei auf der A 66 am Autobahndreieck Fulda in stockenden Verkehr und beschloss vermutlich, diesen einfach zu umfahren. Er wendete daher und fuhr einige Hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung auf der A 66 wieder zurück in Richtung Eichenzell.

Dabei gefährdete er mindestens zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge. Beide Pkw-Fahrer mussten ausweichen, um eine Kollision mit dem Falschfahrer zu vermeiden. Der 72-Jährige erkannte daraufhin offenbar sein Fehlverhalten und wendete abermals.

Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde er zum Anhalten aufgefordert und konnte schließlich durch mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Petersberg auf dem Standstreifen der A 66 gestellt werden. Ob das Verhalten des Mannes eine sogenannte „billigende Inkaufnahme der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer“ darstellt oder es sich schlicht um ein Versehen handelte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im weiteren Verlauf wurde durch die Autobahnpolizei ein Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mercedes-Fahrer eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach weiteren Zeugen des geschilderten Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer 0661 / 969 560, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Allein den anderen aufmerksam und vorausschauend fahrenden Verkehrsteilnehmern auf der A 66 ist es an diesem Ostermontag-Nachmittag zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall kam.

Diebstahl aus Wohnung

Petersberg. Durch die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Zillbach“ in Margretenhaun betraten unbekannte Täter am Freitag (07.04.), zwischen 10 Uhr und 22 Uhr, das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Die Höhe des Diebesguts ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Imbiss

Hünfeld. Unbekannte Täter stiegen am Sonntag (09.04.), gegen 3 Uhr, über ein Fenster eines Drive-Inns in einen Imbiss in der Carl-Zeiss-Straße ein. Im Inneren versuchten sie einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten die Unbekannten schließlich ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Trickbetrug

Fulda. Ein 73-jähriger Mann zahlte am Sonntag (09.04.), gegen 14 Uhr, Bargeld bei einer Bank in der Bahnhofstraße ein. Beim Verlassen der Filiale wurde er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einer unbekannten Person angesprochen, dass sich noch Bargeld im Einzahlungsfach befinde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger den 73-Jährigen dazu, erneut seine PIN einzugeben und entwendete im Anschluss unbemerkt dessen EC-Karte mit welcher er – noch bevor der Geschädigte die Karte sperren konnte – eine Abbuchung über einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich veranlasste.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, indisches Erscheinungsbild, glatte, schwarze Haare, circa 185 Zentimeter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze OP-Maske sowie eine Brille.

Milchautomat aufgebrochen

Poppenhausen. Am frühen Montagmorgen (10.04.), gegen 6.20 Uhr, brachen unbekannte Täter das Münzfach eines Milchautomaten in der Georgstraße auf und entwendeten eine verschraubte Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: südländisches Erscheinungsbild, circa 20-30 Jahre alt, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer grünen Basecap, einer schwarzen Kapuzenweste, einem rot/weiß/blau-kariertem Hemd, einer schwarzen Hose sowie weißen Laufschuhen der Marke „Asics“.

Täter 2: südländisches Erscheinungsbild, circa 30-40 Jahre alt, schwarze Wintermütze, schwarze Kapuzenjacke, hellblaue Jeanshose, hellbraune Sneaker.

Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Flieden. Am frühen Montagmorgen (10.04.) kam es auf dem Parkplatz eines Vereinsgeländes in der Straße „Im Weiher“ zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlug ein bislang Unbekannter dabei aus noch unbekannter Ursache einen 19-Jährigen aus Petersberg mehrfach ins Gesicht. Als zwei weitere Personen zu der körperlichen Streitigkeit hinzukamen, wurden auch diese von dem Mann, der in einer größeren Gruppe unterwegs war, geschlagen und getreten. Alle drei Personen wurden hierdurch leicht verletzt. Der Petersberger wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt, konnte jedoch anschließend noch auf dem Vereinsgelände entlassen werden. Der Täter kann als männlich, circa 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklem Teint beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Basecap und schwarze Kleidung.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655/96880 zu wenden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Kirchheim. Am Sonntag (09.04.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Darmstadt die Hauptstraße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im weiteren Verlauf auf das Betriebsgelände einer Tankstelle zu fahren. Dabei kollidierte der Pkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführerin eines Autos aus dem Rhein-Erft-Kreis. Bei dem Zusammenstoß wurden die Pkw-Fahrerin sowie eine minderjährige Mitfahrerin des Pkw-Fahrers leicht verletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 23.000 Euro geschätzt.

Gegen Hauswand gefahren – Medizinischer Notfall

Niederaula. Am Samstag (08.04.), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Niederaula mit einem Golf die Straße „Am Hungerberg“ in Richtung Hauptstraße. Kurz vor der Kreuzung Hersfelder Straße/ Hauptstraße verlor die 23-jährige Frau nach momentanem Kenntnisstand wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren Pkw, woraufhin dieser in eine gegenüberliegende Hausfassade steuerte und dort schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Hersfeld. Während ein 32-jähriger Mann aus Borken auf einem Autohof in Bad Hersfeld in seinem VW Touran saß, stieß nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, gegen 1.40 Uhr, ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Opel Vectra beim Ausparken gegen den VW. Obwohl der Bad Hersfelder nach dem Aufprall kurz ausgestiegen sei, habe er anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Radfahrerinnen gestürzt

Rotenburg. Am Montag (10.04.), gegen 15.10 Uhr, befuhren eine 37-jährige Zweiradfahrerin und eine 70-jährige Radfahrerinnen – beide aus Rotenburg – mit einem Herkules-Rad und einem Pedelec nach derzeitigen Erkenntnissen nebeneinander den Radweg von Alheim-Baumbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Zwischen den Ortschaften verlor die 70-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Rad. In der Folge kam es zur Berührung mit dem Fahrrad der 37-Jährigen. Beide Beteiligten stürzten, wobei sich die 70-jährige Radfahrerin leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden von circa 75 Euro.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Schotten. Am frühen Sonntagmorgen (09.04.) kam es in der Frankfurter Straße in Rainrod zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen trat ein bislang Unbekannter einem 58-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis, gegen 2.30 Uhr, mit dem Schuh gegen den Kopf. Der Vogelsberger kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Mann kann als circa 1,90 Meter groß, mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose.

Momentan ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Personen den Sachverhalt bemerkten. Diese haben sich jedoch bislang nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Künzell (ots)

Am Sonntag (09.04.), gegen 16.08 Uhr, ereignete sich in Künzell an der Einmündung Wernaustraße / An der Hut ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 29-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Wernaustraße von der Biligrimstraße kommend in Fahrtrichtung Florastraße, um schließlich an der dortigen Einmündung nach links auf die Straße An der Hut abzubiegen. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Wernaustraße in gleicher Fahrtrichtung, allerdings hinter dem Seat. An der Einmündung Wernaustraße / An der Hut musste der Seat-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Fahrradfahrer vermutlich, versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber letztendlich seitlich mit dem Seat. Hierbei kam der Fahrradfahrer zu Fall, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.