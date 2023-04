Metallcontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen, Beselich, Obertiefenbach, Donnerstag, 06.04.2023, 16:30 Uhr bis Samstag, 08.04.2023, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen hatten es Einbrecher auf das Werkzeug eines Baucontainerlagers in Beselich-Obertiefenbach abgesehen. Der oder die Täter suchten das unweit der Bundesstraße 49 gelegene und umzäunte Firmengelände im Bereich „Niederstein Nord“ auf und durchtrennten dort einen Maschendrahtzaun. Hierdurch gelangten sie auf den Lagerplatz der Firma und brachen dort mehrere Baucontainer auf. Aus diesen entwendeten sie Werkzeug mit dem ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht gelang.

Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Motorrad aus Carport entwendet,

Merenberg, Albert-Wagner-Straße, festgestellt: Sonntag, 09.04.2023, 23:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde in Merenberg ein Motorrad aus einem Carport gestohlen. Am späten Sonntagabend stellte der Besitzer einer orange / schwarzen KTM-Maschine fest, dass sein zuvor in einem Carport in der Albert-Wagner-Straße abgestelltes Zweirad spurlos verschwunden war und informierte die Polizei. Zuletzt war das Motorrad mit dem amtlichen Kennteichen „WEL-C 187“ versehen. Aktuell ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Zwei Süßwarenautomaten gestohlen,

Hünfelden-Dauborn, Nassauer Straße, Samstag, 08.04.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 09.04.2023, 08:00 Uhr

(fh)Süßigkeiten sind über Ostern das Ziel von Langfingern in Hünfelden-Dauborn gewesen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen suchten der oder die Täter die Nassauer Straße in Dauborn auf. Dort waren bis zu der besagten Nacht an zwei Hauswänden jeweils ein Süßigkeitenautomat angebracht. Die Unbekannten hebelten die beiden Automaten aus ihren Verankerungen und ergriffen mit diesen sodann die Flucht. Der Wert der Automaten samt Inhalt wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Die Polizeistation Limburg nimmt über die Telefonnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

Einbruchdiebstahl in Pkw,

Limburg an der Lahn, Im Sand, Samstag, 08.04.2023, zwischen 01:30 Uhr und 10:22 Uhr

(Sto) In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte Täter in Limburg, der Straße „Im Sand“, die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen war der Pkw am Straßenrand geparkt als die Täter mit einem Pflasterstein die hintere, rechte Seitenscheibe des Ford Focus einschlugen und eine Laptoptasche samt Notebook und Dokumenten entwendeten. Die vor Ort entsandten Polizeibeamten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (06431) 9140-0 um Zeugenhinweise.

Einbrecher steigen in Bürocontainer ein, Limburg an der Lahn, Dieselstraße, Zwischen Donnerstag, 06.04.2023, 18:00 Uhr und Freitag, 07.04.2023, 10:00 Uhr

(Sto) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen war ein Bürocontainer in der Dieselstraße in Limburg das Ziel von Einbrechern. Nach aktuellem Stand gelangten die Täter ins Innere, indem sie eine Scheibe des Bürocontainers ausbauten und sich dann hineinbegaben. Entwendet wurde, stand jetzt, lediglich ein Schlüsselbund. Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Die Polizei in Limburg bittet unter (06431) 9140-0 um telefonische Zeugenhinweise.

Unfall zwischen zwei Pkw mit hohem Sachschaden und Verletzten, Landesstraße 3447 zwischen Görgeshausen und Limburg-Staffel, Samstag, 08.04.2023, 10:12 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen kam es auf der L3447, zwischen Görgeshausen und Limburg-Staffel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass beide Fahrzeuge, ein VW Caddy und ein Mercedes GLK, in dieser Reihenfolge die L3447 in Richtung Limburg-Staffel befuhren. Auf einer Geraden setzte der 53-jährige Mercedesfahrer aus Heilberscheid zum Überholen an und befand sich gerade neben VW Caddy, als die 18-jährige Fahrzeugführerin dieses Pkw die Kontrolle verlor und zunächst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn abkam. Beide Fahrzeuge kollidierten sowohl miteinander, als auch mit der Mittelschutzplanke, ehe sie auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kamen. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Fahrzeuginsassen des Mercedes leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

Zusammenstoß bei Überholmanöver,

Limburger Straße (Bundesstraße 8) zwischen Bad Camberg und Bad Camberg-Erbach, Samstag, 08.04.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag führte ein gewagtes Überholmanöver auf der B 8 zwischen Bad Camberg und Erbach zu einem Zusammenstoß mit einer verletzten Beteiligten. Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 23 Jahre alte Bad Cambergerin mit ihrem Smart die B 8 von Erbach nach Bad Camberg. Auf dieser Strecke entschloss sich die junge Fahrerin dazu, einen vorausfahrenden VW up! einer 73 Jahre alten Frau zu überholen. Als die Smart-Fahrerin bereits zum Überholen angesetzt hatte, bemerkte sie einen entgegenkommenden Opel Zafira eines 41 Jahre alten Mannes aus Bad Camberg und fuhr wieder auf ihre Fahrspur. Dabei streifte sie jedoch den zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe fahrenden Vw up! verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Smart mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Smart und dem VW up! entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug war es nicht gekommen.