Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zweimal Ostergeschenke aus Fahrzeugen gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Ostermontag, 10.04.2023, gegen 08:45 Uhr meldete ein Zeuge, dass aus seinem Pkw Renault in der Moltkestraße diverse Gegenstände entwendet wurden. Der Fahrzeugbesitzer gab an, seinen Pkw am Vorabend gegen 21:30 Uhr abgestellt zu haben. Es wurden eine Flasche Wein, Malstifte sowie Schokolade aus dem Kofferraum entwendet. Zudem lag ein fremder blutverschmierter Rucksack in dem Fahrzeug. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Kofferraum nicht abgeschlossen.

Kurze Zeit später meldete sich eine weitere Fahrzeugbesitzerin, bei deren VW Golf die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz Moltkestraße / Gartenstraße. Aus diesem Fahrzeug wurde ein Rucksack mit Bargeld und ebenfalls Schokolade entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich bei dem Rucksack aus dem Renault um den entwendeten Rucksack aus dem VW Golf handelte. Zudem befand sich in der Nähe des VW Golf eine Einkaufstasche mit einem Wagenheber und zwei Lautsprecherboxen die nicht zugeordnet werden konnten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):