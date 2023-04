Kaiserslautern -In Morlautern kann ab sofort dank der neu installierten Ladesäule der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG in der Otterberger Straße Ökostrom an zwei Ladepunkten öffentlich getankt werden.

Beigeordneten Peter Kiefer freut es, dass die SWK hier als starker Partner die lokale Ladeinfrastruktur optimieren.

„Die Zukunft gehört der Elektromobilität, sie ist ein wichtiger Baustein der Energiewende und trägt zum Klimaschutz bei. Es ist daher eine kommunale Daseinsvorsorge, unserer Bürgerschaft eine leistungsfähige, zukunftsorientierte Infrastruktur zur Verfügung stellen“,

so der Umweltdezernent. Mit etwa 4.500 bereits zugelassener E-Autos in Stadt und Landkreis bedürfe es seinen Worten zufolge eines soliden Ladesäulen-Netzes, gerade auch in den Ortsbezirken. Sein Dank galt den SWK für die sehr gute und zuverlässige Unterstützung.

Rainer Nauerz, Vorstand der SWK, ergänzt:

„Wir verfolgen den Ausbau der Ladeinfrastruktur – auch in unseren Stadtteilen – konsequent weiter. So konnten wir in Erfenbach, Hohenecken, Dansenberg, Erzhütten/Wiesenthalerhof und Siegelbach bereits Ladesäulen installieren. Parallel geht der Ausbau in der Innenstadt voran.“

Auch Ortsvorsteher Alexander Lenz zeigte sich überzeugt, dass die neue Ladesäule mitten im Dorf und in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und den Geschäften sehr gut passt und sicherlich gut genutzt werde.