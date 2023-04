Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Rollerfahrerin leicht verletzt

Wachenheim (ots) – Am 10.04.2023, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Roller-Fahrerin. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Weinstraße in Wachenheim in Richtung Bad Dürkheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Vespa-Roller und stürzte. Glücklicherweise wurde sie nur leicht am Fuß verletzt. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. An der Vespa entstand ein Sachschaden von 750 Euro.

Kallstadt: Flucht vor Polizei endet in Wingertszeile

Kallstadt (ots) – Am 10.04.2023 gegen 19:00 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der B 271 in Kallstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er auf der Fahrbahn wendete und wieder in Fahrtrichtung Herxheim/Berg fuhr. Er flüchtet über die B 271 und mehrere Wirtschaftswege. Schließlich endetet die Flucht in einer Wingertszeile, in der er sein Kleinkraftrad festfuhr. Er versuchte sich im Anschluss schnellen Schrittes fußläufig von der Örtlichkeit zu entfernen, konnte aber durch die Polizeibeamten eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Niederkirchen: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Niederkirchen (ots) – Im Zeitraum vom 06.04.2023 um 22:00 Uhr bis zum 07.04.2023 um 09:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Salierstraße in 67150 Niederkirchen einzubrechen. Es blieb lediglich beim Versuch. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de zu in Verbindung zu setzen.

