Lambrecht: Seminarreihe „Führungspsychologie“ 2023-2024 live aus der Schweiz vor Ort in Lambrecht

Lambrecht – Mit dem Untertitel „Menschenwissen für Anfänger“ lädt Lars Mattil – Geschäftsführer der Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG – zu einem Kurs, der ihn selbst schon in Zürich begeistert hat, und der nun live aus der Schweiz in Lambrecht (Pfalz) übertragen wird.

Referent ist Prof. Thomas Fischer, der aus dem Großraum Zürich (Schweiz) stammt und einen vielseitigen Werdegang aufweisen kann. Um sich seine vielen Fragen über das Leben zu beantworten, studierte er zunächst Wirtschaft und dann Recht an der Universität St. Gallen und später dann noch Psychologie und Ethik an der Universität Zürich. Viele Jahre war er Dozent für Finanz- und Rechnungswesen an der Hochschule für Wirtschaft (Fachhochschule Nordwestschweiz) und Professor am Institut für Unternehmensführung (Leiter des Schwerpunktes Corporate Governance). Seit 2002 ist er selbständig als Unternehmensberater tätig und leitet hauptberuflich sein eigenes Unternehmen, welches im Finanzbereich international tätig ist. Seit 2011 ist er zudem Lehrbeauftragter für Führungspsychologie an der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Lars Mattil schloss sein wirtschaftswissenschaftliches Studium in Mainz und Dijon 2010 als Diplom-Kaufmann ab. Sodann folgte er der jahrhundertealten Unternehmertradition und trat in den Familienbetrieb ein, der seit 1952 Mess- und Regelgeräte – insbesondere zur Füllstandsmessung und Leckagedetektion von Flüssigkeiten – für gewerbliche und industrielle Kunden entwickelt, herstellt und vertreibt. Diese Firma, die Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG, ist ein traditionelles kleines deutsches Unternehmen mit knapp 60 Mitarbeitern.

Lars Mattil lernte Prof. Thomas Fischer im Juni 2017 bei einem Gastvortrag über Generationen und ihre Bedeutung für die heutige und zukünftige Arbeitswelt in Deutschland kennen. Er war sofort begeistert von der intuitiven Erzählweise und dem didaktischen Konzept des Dozenten. Als dieser erzählte, dass sein „Führungspsychologie“-Kurs gerade wieder in Zürich begonnen habe, reiste Lars Mattil am darauffolgenden Montag spontan in den Zug, um dabei zu sein.

Ausgangspunkt für Thomas Fischer ist seine ganzheitliche Sicht auf den Menschen: „Neben einem fundierten Fachwissen wird zukünftig ein tiefgründiges Menschenwissen immer wichtiger werden.“ Wir alle sollten uns darum bemühen, das „innere Erleben“ des Menschen – seine Emotionalität – zu verstehen, welche sich in seinem „äußeren Verhalten“ ausdrückt. Die bisherige Führungspsychologie empfindet Thomas Fischer als sehr rezepthaft und oft mit dem Ziel verbunden, Mitarbeiter (mit Gier und Angst) zu manipulieren, um mehr Leistung aus ihnen herauszuholen. Bei der „Führungspsychologie 2.0“ ginge es darum, Führungskräften und Mitarbeitern Grundwissen zu vermitteln, um ihre Selbsterkenntnisfähigkeit zu erhöhen. Es ginge also nicht – wie aktuell so oft im Management – um „shaming and blaming“, sondern vielmehr darum, „mit Menschen über Menschen zu reden“.

Lars Mattil findet diesen Ansatz richtig und spannend: „Seminare über Führung? Zahlreich, nicht selten elitär und oft auf Standard-Lösungen aus. Nicht so bei Thomas Fischer, der den Mensch in mehrfacher Hinsicht in den Mittelpunkt stellt. Es geht ihm darum, die Kursteilnehmer auf ihren eigenen, persönlichen Pfad zur Selbsterlebnis, Selbsterkenntnis und Selbstreflexion zu bringen. Die Teilnahme ist eine höchst lohnende zeitliche Investition, die sich für die Kursteilnehmer sowohl auf persönlicher Ebene als auch hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit auszahlt! Mein Fazit: unbedingt empfehlenswert!“

Gerade sehr konservative Unternehmer, Personaler und Führungskräfte mögen diesen Ansatz vielleicht für weichgespülten „modernen Quatsch“ halten. In der heutigen Zeit kann er aber zentral für den Unternehmenserfolg sein! Es herrscht Fachkräftemangel („War of Talents“), und jede Firma möchte natürlich ihre Talente behalten und neue hinzugewinnen. Nun wissen wir aber, dass Mitarbeiter in der Regel nicht ihr Unternehmen verlassen, sondern ihre Vorgesetzen. Ursachen hierfür können ein schlechter Führungsstil oder fehlende Entwicklungsperspektiven sein.

Darüber hinaus rücken heute mit der Generation Z junge Fachkräfte in den Arbeitsmarkt nach, die eine komplett andere Arbeitseinstellung als frühere Generationen haben. Sie sind darauf bedacht, was ihr Arbeitgeber ihnen bieten kann und nicht umgekehrt. Ihre Grundhaltung ist realistisch, ihr Wertesystem individualistisch, und ihr Führungsverhalten opportunistisch. Es geht ihnen nicht mehr nur um die „Work-Life Balance“ der Generation X, sondern um das „Life“ – die Arbeit ist für sie nur noch eine von mehreren „Life-Domains“. Das emotionale Wohlbefinden bei der Arbeit sowie sinnstiftende Aufgaben stehen für die „Z-ler“ im Fokus. Ein persönlicher individuell angepasster coachender Führungsstil ist für sie unabdingbar, der ideale Chef ein inspirierender Co-Gestalter.

Also gibt es etliche gute Gründe, sich schleunigst mit „moderner Führung“ zu beschäftigen – am besten gleich ab Mai 2023 in Lambrecht… Denn genau dann wird der „Führungspsychologie“-Kurs nun wieder in Zürich starten. Da es recht aufwändig ist, für 14 Termine à 3 Stunden von Deutschland aus in die Schweiz zu reisen, hat Thomas Fischer netterweise angeboten, sein Seminar erstmals auch digital live ins Ausland zu übertragen. Während er es in der Pädagogischen Hochschule Zürich (PZH) halten wird, wird Lars Mattil die Teilnehmer bei Jola Spezialschalter in Lambrecht persönlich empfangen und dafür sorgen, dass niemand verhungert oder verdurstet. So besteht also auch die Möglichkeit, vor und nach dem Kurs Gespräche zu führen und sich auszutauschen.

Das Angebot richtet sich an Unternehmer, Entscheider, Führungskräfte, Personalentwickler, Trainer, Berater, Studenten und an alle Menschen, die sich selbst und ihr (Führungs-)Verhalten entwickeln oder reflektieren möchten. Bei Jola wurde der Untertitel „Menschenwissen für Anfänger“ ergänzt. Dieser soll zum Ausdruck bringen, dass der Teilnehmerkreis nicht ausschließlich Führungskräfte sind, sondern relevante Inhalte für jeden dabei sind. Interessierte Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Die Anmeldung kann bei der Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG telefonisch oder per E-Mail erfolgen:

Tel. +49 6325 188-01

event@jola-info.de

Mehr Informationen über die Seminarreihe unter:

https://www.jola-info.de/fuehrungspsychologie