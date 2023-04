Hockenheim: 43-Jährige Mutter wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft

HOCKENHEIM – Nachdem am Sonntag, den 09.April 2023, ein 9-jähriges sowie ein 7 Jahre altes Kind tot in einer Wohnung in der Luisenstraße aufgefunden worden sind, dauern die Ermittlungen insbesondere zum genauen Tatablauf weiterhin an.

Die 43-jährige Tatverdächtige, bei der es sich um die Mutter der Kinder handelt, wurde noch am Tatort festgenommen. Die 43-Jährige meldete sich schriftlich beim Polizeirevier Hockenheim und gab an, „etwas Schlimmes“ getan zu haben.

An der Wohnanschrift konnte die Mutter angetroffen und festgenommen werden. Bei der umgehenden Nachschau durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten die 9 und 7-jährigen Geschwister leblos in der Wohnung aufgefunden werden. Durch den hinzugerufenen Notarzt konnte nur noch der Tod der zwei Kinder festgestellt werden. Die Ergebnisse einer durch das Amtsgericht Mannheim angeordneten Obduktion für den heutigen Tag stehen bis zum Berichtszeitpunkt noch aus.

Die 43-Jährige wurde am Montag, den 10. April, der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese eröffnete den Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und setzte ihn in Vollzug.

Anschließend wurde die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats 9.1 der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim dauern derzeit an. Weitere Informationen werden bekanntgegeben, sobald diese verlässlich vorliegen.

Erstmeldung