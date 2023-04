Wildunfälle

Um 22:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 37-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3244 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:50 Uhr, ein 22-Jähriger aus Wanfried, der mit seinem Pkw von Kella in Richtung Grebendorf unterwegs war. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls ca. 500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Hasen, der kurz vor Mitternacht auf der B 249 zwischen Schwebda und Frieda von dem Pkw einer 18-Jährigen aus Treffurt erfasst wurde. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf angezeigt. Zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde dort am gestrigen Ostermontag ein VW Passat im Bereich des linken Außenspiegels angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Trickdiebstahl

Um 18:57 Uhr betrat gestern Abend eine unbekannte Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Soodener Straße in Eltmannshausen. Der Unbekannte hatte eine große Sporttasche dabei, die mit Pfandflaschen gefüllt war. Als der Angestellte der Tankstelle die Flaschen in einen Nebenraum brachte, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, um aus zwei Aufstellern insgesamt 90 Verpackungseinheiten mit Einweg-E-Zigaretten zu entwenden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Bahnübergang/ Mühlenstraße. In der Tankstelle ließ er zwei schwarze Rucksäcke, in denen sich noch drei Pfandflaschen befanden zurück. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 18 – 20 Jahre handeln. Er ist ca. 175 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Er trug zudem einen Side-Cut (Frisur) und einen Kinnbart. Der Schaden wird mit 900 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Kinderland (Spieleparadies)

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des „Kinderland“ Am Bahnhof in Eschwege und versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Da dieses misslang begab man sich zu einem weiteren Fenster, das nach mehreren Versuchen aufgehebelt werden konnte. Nachdem man in den dahinter befindlichen Raum eingedrungen war, versuchte man eine verschlossene Zwischentür aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang, worauf man das Gebäude wieder verließ. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden blieb.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 09.04.23, 23:30 Uhr und dem 10.04.23, 16:00 Uhr wurde im Europaring in Waldkappel ein VW Golf durch Unbekannte beschädigt. An dem Auto, das auf einem Hof abgestellt war, wurden die beiden Außenspiegel abgebrochen sowie der Lack an der hinteren rechten Tür zerkratzt. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Am 10.04.23, um 01:48 Uhr, kam es im Dorfgemeinschaftshaus in Schwebda zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Glas oder einer Flasche von einer ihm unbekannten Person auf den Kopf geschlagen wurde. Der 50-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf. Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich – nach ersten Ermittlungen – um einen 16-Jährigen aus Eschwege handeln, der sich nach der Tat entfernt hatte.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 16:15 Uhr wurde gestern Nachmittag eine 59-Jährige aus Wanfried mit einem Kleinkraftrad auf der B 249 zwischen Eschwege und Grebendorf angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass diese unter Alkoholeinfluss unterwegs war; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

7500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 18:51 Uhr, in Herleshausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 67-Jährige aus Bebra mit ihrem Pkw die Gartenstraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 33-Jährigen aus Wildeck, die die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 33-Jährige leicht verletzt.

Wildunfall

8000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall auf der L 3251 in der Gemarkung von Herleshausen. Um 20:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 31-Jähriger aus Gerstungen von Neustädt in Richtung Wommen. Kurz nach der Landesgrenze kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davonlief. Der Pkw wurde auf der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Um 01:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht in die Räume der Apotheke in der Straße „Hainertor“ in Herleshausen einzubrechen. Dabei versuchten die Täter die Eingangstür der Apotheke aufzuhebeln, wurden dabei aber von einer Anwohnerin bemerkt und somit gestört. Diese sah zwei Personen, bekleidet mit einer hellen und einer orangefarbenen Kapuzen-Jacke in Richtung Ortsmitte flüchten. Durch das gewaltsame Hebeln an der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 05.04.23, 20:00 Uhr und dem 10.04.23, 22:00 Uhr wurde in der Göttinger Straße in Sontra ein Pedelec entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad der Marke „Conway Xyron S“ mit einem Kettenschloss gesichert in den Keller des Wohnhauses abgestellt. Am gestrigen Abend musste er feststellen, dass das Rad samt Kettenschloss und auch dem Akku entwendet wurde. Schaden: ca. 5000 EUR. Hinweise: 05653/97660.