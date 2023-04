Neustadt an der Weinstraße – Die Landauer Straße ist in Höhe der Jet-Tankstelle von Montag bis Freitag, 17. bis 21. April 2023, stadteinwärts vor der Ampel auf eine Fahrspur verengt. Grund sind Arbeiten am dortigen Gehweg.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger wird ein Notweg eingerichtet. Das Rechtsabbiegen ist weiterhin möglich.