Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Bellheim (ots) – Gestern Nachmittag wollten die Beamten der Polizei Germersheim auf einem Wirtschaftsweg neben der B9 bei Bellheim ein Kleinkraftrad einer Kontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, ergriff der 17-jährige aus dem Kreis SÜW stammende Fahrzeugführer die Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Fahrer konnte schließlich zum Anhalten bewegt werden. Dabei beschädigte dieser mit seinem Kleinkraftrad ein Dienstfahrzeug.

Zu einem Personenschaden kam es nicht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug diverse technische Veränderungen aufwies.Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth/OT Büchelberg (ots) – Im Laufe des 09.04.2023 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wörth/Büchelberg ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Ortsbezirk Büchelberg auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Wörth unter der Telefon 07271 9221-0 oder per Email piwoerth@polizei.rlp.de

Grüner Pkw gesucht

Schwegenheim (ots) – Der bislang noch unbekannte Fahrer eines grünen Pkw befuhr am 06.04.2023, gegen ca. 15:45 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Ungefähr auf Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim geriet das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache ins Schlingern, stieß gegen die Leitplanke und drehte sich anschließend.

Als die eingesetzten Polizeibeamten jedoch vor Ort eintrafen, hatten sich die Insassen samt des Fahrzeugs bereits entfernt. Es waren lediglich noch Beschädigungen an der Leitplanke festzustellen, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde. Hinweise zum Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geldbörse geklaut

Germersheim (ots) – Mehrere hundert Euro Bargeld erbeutete ein dreister, noch unbekannter Dieb am 06.04.2023 gegen ca. 13:30 Uhr. Eine 78-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe war um die Mittagszeit in einer Supermarktfiliale in der Mainzer Straße einkaufen.

Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de