Schwerer Raub zum Nachteil eines 17 Jährigen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 08.04.2023 gegen 23:00 Uhr, wurde ein 17-jähriger Heranwachsender auf einem Fußweg zwischen dem Parkplatz der Jägerstraße und der Bgm.-Grünzweig-Straße, von 2 Personen überfallen.

Dabei wurde der Geschädigte von hinten gewaltsam festgehalten, während eine zweite Person das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des 17 Jährigen an sich nahm. Im Anschluss wurde ihm durch einen der beiden Männer Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,70 Meter, normale Statur, dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Bellheim (ots) – Gestern Nachmittag wollten die Beamten der Polizei Germersheim auf einem Wirtschaftsweg neben der B9 bei Bellheim ein Kleinkraftrad einer Kontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, ergriff der 17-jährige aus dem Kreis SÜW stammende Fahrzeugführer die Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug.

Der Fahrer konnte schließlich zum Anhalten bewegt werden. Dabei beschädigte dieser mit seinem Kleinkraftrad ein Dienstfahrzeug. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug diverse technische Veränderungen aufwies.

Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Schwerer Raub

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 08.04.2023, kam es gegen 02:00 Uhr in der Seilerstraße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 48-jährigen Mannes aus Ludwigshafen. Der Mann war auf dem Weg von einer Kneipe nach Hause, als er von 2 unbekannte Männern körperlich angegriffen wurde. Dabei hätten die Täter dem Geschädigten das in seiner Jacke verstaute Bargeld entwendet.

Beide Täter waren ca. 160-170cm groß, hatten blonde Haare und trugen eine dunkle Jacke. Ein Täter trug Jogginghosen. Der Zweite eine blaue Jeans.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Joint aus dem Auto geworfen

Birkenhördt (ots) Als der Fahrer eines PKW am 7.4.23, um 22:35 bei einer Routinekontrolle angehalten werden sollte, warf der 17 Jahre alte Beifahrer seinen mitgeführten Joint aus dem noch rollenden PKW heraus. Dieser wurde durch die Beamten gesichert.

Die Personalien des 17jährigen Beschuldigten wurden erhoben. Eine Anzeige wegen Verstoßes gg. das Betäubungsmittelgesetz wird vorgelegt. Beim Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 05.04.2023 und dem 08.04.2023, 10:30 Uhr wurde ein geparkter PKW im Schauernheimer Weg durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser dürfte das Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken gestreift und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ludwigshafen nach Zeugen, die im Schauernheimer Weg im genannten Zeitraum einen Verkehrsunfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) entgegen.

Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Sonntagabend (09.04.2023), gegen 23:30 Uhr, kam ein 20-jähriger Autofahrer in der Meckenheimer Straße aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Er wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Sonntag 09.04.2023 gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger Autofahrer in der Rheinuferstraße auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Der 24-Jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeikräfte, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Gegen den Verursacher kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Motorroller nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.04.23, befuhr gegen 11:50 Uhr, ein 56-Jähriger mit einem VW Passat die Mundenheimer Straße in Richtung Berliner Platz. Kurz nach der Kreuzung mit der Halbergstraße stockte der Verkehr und ein unbekannter Motorroller schlängelte sich zwischen dem VW des 56-Jährigen und einem geparkten Ford KA hindurch. Dabei streifte er beide Fahrzeuge, wobei ein Schaden von ca. 2.500 EUR entstand.

Die beiden Männer sprachen kurz miteinander und als der 56-Jährige die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Motorrollerfahrer von der Unfallstelle.

Der Geflüchtete war 30-35 Jahre alt und kräftig. Er hatte ein rundes Gesicht und einen Vollbart. Er trug schwarze Kleidung und einen gelben Helm. Auch der Roller war gelb und hatte deutliche Gebrauchsspuren.

Hinweise zu dem geflüchteten Motorroller oder zu dessen Fahrer bitte an die PI Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag, 06.04.2023 gegen 14:15 Uhr steckte der 45-jährige Beschuldigte in einem Supermarkt in der Maudacher Straße drei Flaschen Alkohol im Wert von knapp 27 EUR in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne die 3 Flaschen zu bezahlen.

Als ein 21-jähriger Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, wurde dieser gewaltsam weggestoßen.

Trotzdem konnte er den Mann, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, konnte der Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.

Diebstahl eines E-Scooters

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag (07.04.2023), 17:30 Uhr und Samstag (08.04.2023), 05:30 Uhr entwendeten bislang noch unbekannte Täter einen in der Carl-Bosch-Straße abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot. Der E-Scooter war mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen versehen und mittels eines Kabelschlosses gesichert. Das Schloss war zum Zwecke der Wegnahme durchtrennt worden.

Durch die Tat entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 1.000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ludwigshafen nach Zeugen, die im Bereich der Carl-Bosch-Straße/Ecke Wöhlerstraße/Tor2 BASF im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen treffen konnten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) entgegen.