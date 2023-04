Streit entwickelt sich zur Prügelei

Limburgerhof (ots) – Am Sonntag, den 09.04.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Hans-Sachs-Straße, zu einem Streit zwischen einem Passanten und den Insassen eines PKW, welcher nach Ansicht des Passanten zu schnell gefahren sei. Aus dem PKW stiegen zwei männliche Personen von der Rückbank aus, wovon einer der beiden, im Verlauf des Streitgesprächs, auf den Passanten einschlug.

Dieser setzte sich jedoch zur Wehr und verletzte seinen Kontrahenten ebenfalls. Entsprechende Strafanzeigen, wegen den begangenen Körperverletzungen, wurden aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Grundschule

Römerberg-Berghausen (ots) – Zwischen dem 03.04.2023, 00:00 Uhr bis 09.04.2023, 16:48 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Grundschule in Berghausen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zum Büro des Hausmeisters sowie zum Sekretariat von Außen auf.

Im Sekretariat verschafften sich die unbekannten Täter dann Zugang zu einem Tresor und entnahm dort 1.200 Euro Bargeld.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Vollbrand eines Carports mit Übergreifen auf zwei Wohnanwesen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 07.04.2023 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Vollbrand eines Carports in der Schubertstraße in Dannstadt-Schauernheim. Der Brand griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses über und von dort auf die Terrassenüberdachung des Nachbaranwesens.

An beiden Häusern entstand insgesamt ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Radfahrer hat sich nach Kollision mit PKW unerlaubt entfernt

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 08.04.2023 gegen 23:30 Uhr, stieß ein Fahrradfahrer im Wasgauring vermutlich mit einem dort geparkten PKW zusammen, welcher hierdurch beschädigt wurde. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Radfahrer im Anschluss mit seinem Fahrrad neben dem PKW auf der Straße lag.

Der vermeintliche Unfallverursacher war zusammen mit einem weiteren Radfahrer unterwegs, mit welchem er sich zudem auch lautstark unterhielt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise zu den Radfahrern, bzw. dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Nach Abbiegeunfall beide PKW nicht mehr fahrbereit

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 08.04.2023, kam es gegen 17:45 Uhr an der Einmündung Ludwigshafener Straße/ Turnhallenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 19-jähriger Ford Fiesta-Fahrer befuhr die Ludwigshafener Straße von Maudach kommend und wollte nach links in die Turnhallenstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden 88-jährigen Ford Mondeo-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Unfall wurden der 88- Jährige, seine 85-jährige Beifahrerin sowie zwei 16 Jahre alte und ein 20 Jahre alter Mitfahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Brust- und Schulterbereich. Zwei der Beteiligten wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Die Ludwigshafener Straße wurden für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Harthausen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es in Harthausen in der Werner-Schreiner-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der aktuell noch unbekannte Verursacher fuhr gegen 01:10 Uhr mit einem unbekannten Pkw gegen eine dort befindliche Steinmauer und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Schaden an der Mauer dürfte nach derzeitigen Schätzungen im 4-stelligen Bereich liegen.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfallörtlichkeit beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Vorfahrtsverstoß verursacht mehrere verletzte Personen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 07.04.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim. Beim Abbiegen auf die Frankenthaler Straße missachtete dieser sodann die geltenden Vorfahrtsregelungen, sodass es zu einer Kollision mit dem Auto eines 36-Jährigen kam.

Die Fahrer sowie Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Einmündung teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit PKW

Waldsee (ots) – Am Samstag 08.04.2023 gegen 01:45 Uhr, wurde in der Neuhofener Straße ein 42-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Altrip (ots) – Am Freitagabend, den 07.04.2023, gegen 23:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein vor einer Kneipe geparkter PKW kontrolliert. Auf dem Fahrersitz saß ein 30-jähriger Mann. Es konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter der 0,5 Promille-Grenze. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und anschließend einem Berechtigten vor Ort ausgehändigt.