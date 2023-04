Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW´s

Frankenthal (ots) – Um kurz vor Mitternacht des heutigen Ostermontags (10.04.2023) wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen alarmiert, bei dem die Anzahl der Verletzten und ob diese eingeklemmt sind unklar war. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Kreuzung Mahlastraße / Hans-Kopp-Straße in Frankenthal hatten alle 7 Insassen bereits die Fahrzeuge verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Da bei beiden PKW´s Betriebsstoffe ausliefen und bereits teilweise in die Kanalisation gelangt waren, wurde der weitere Einlauf gestoppt und die Flüssigkeiten soweit abgebunden. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt und in Absprache mit der Polizei sichernde Maßnahmen an den Unfallfahrzeugen durchgeführt. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und die notwendigen Behörden in Bezug auf den Betriebsstoffeintritt in die Kanalisation verständigt.

Von den sieben Insassen wurden drei Erwachsene und zwei Kinder durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht.

Bis zum Abtransport der Unfallfahrzeuge durch ein von der Polizei verständigtes Abschleppunternehmen verblieben Teilkräfte an der Einsatzstelle. Für die anschließende Reinigung der Unfallstelle durch ein Fachfirma wurde diese an die Polizei Frankenthal übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 26 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizeiinspektion Frankenthal mit mehreren Streifenwagen.

Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Frankenthal (ots) – Am Abend des Ostersamstags kam es in einer Tankstelle in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-jähriger Mann hielt sich trotz bestehendem Hausverbot in der Tankstelle auf. Versuche des 45-jährigen Besitzers der Tankstelle den 43-Jährigen dieser zu verweisen, mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Der 43-Jährige Mann erhielt einen Platzverweis. Kurze Zeit später fiel der Mann am Frankenthaler Bahnhof erneut negativ auf. Dort kam es laut Zeugenaussagen zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung. Diesmal soll der 43-Jährige sich mit einem 40-jährigen Mann geprügelt haben. Dabei sollen sich die Männer mit verschiedenen Gegenständen geschlagen und beworfen haben.

Zur Verhinderung weiterer Strafstaten sollte der 43-Jährige daraufhin durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Dieser konnte durch die Polizeibeamten erfolgreich gebrochen und der Mann in die Gewahrsamseinrichtung verbracht werden. Gegen den Mann wurden verschiedene Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet.

Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Frankenthal (ots) – An Kreuzung Mahlastraße/ Hans-Kopp-Straße ereignete sich am Sonntagabend um 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw’s, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer bog bei grünem Lichtzeichen von der Hans-Kopp-Straße links auf die Mahlastraße ein, ohne auf den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 34-jährigen Mann zu achten.

Die beiden Pkw’s kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der Unfallverursacher, sowie die drei Mitinsassen, darunter ein 12-jähriges Kind, leicht verletzt wurden und über Schmerzen an Armen, Beinen und Kopf klagten. Der Fahrer des Mercedes und zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren, die ebenfalls im Pkw saßen, klagten über Schmerzen an den Armen und im Kopfbereich. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurden drei Erwachsene und zwei Kinder zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem VW des Unfallverursachers und an dem Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.