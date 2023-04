Exhibitionist an Bushaltestelle

Speyer (ots) – Am Sonntag 09.04.2023 gegen 12:00 Uhr, entblößte sich ein bislang unbekannter Mann an der Bushaltestelle am Postplatz in Speyer, vor einem 7-Jährigen Mädchen und seiner 18-Jährigen Babysitterin. Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Die beiden Mädchen fuhren umgehend mit dem eintreffenden Bus nach Hause und Kontaktierten die Polizei.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

70-80 Jahre alt

Kräftige Statur

Graue, kurze Haare, kein Bart

Gebräunter Teint

Orangene Übergangsjacke, blaue Jeans

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Falsches Iphone im Internet gekauft

Speyer (ots) – Eine 26 Jahre alte Frau aus Speyer erwarb über den Facebook Marketplace ein I-Phone 14 Pro Max im Kaufpreis von 1.000 Euro. Einen Tag nach der Übergabe fiel der Frau auf, dass sich hierbei um ein Plagiat handelte. Die 26-Jährige wurde unmittelbar nach dem Kauf von dem unbekannten Täter auf Facebook blockiert.

Um sich vor Betrug im Internet zu schützen, weist die Polizei Speyer daraufhin, besonders vorsichtig bei Online-Einkäufen zu sein und gibt folgende Tipps:

Achten Sie auf die sogenannte „Anbietertransparenz“. Dazu gehören unter anderem die Identität und Anschrift des Anbieters, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen, Rückgabe- bzw. Widerrufsrecht, bestehende Kündigungsfrist, Waren- bzw. Dienstleistungsbeschreibung, Lieferbedingungen inklusive Versandkosteninformation sowie Zahlungsmodalitäten.

Vorsicht ist geboten, wenn die Ware ungewöhnlich günstig angeboten wird.

Außerdem wird die Nutzung eines Treuhandservices empfohlen: Dieser garantiert, dass erst dann das Geld an den Einkaufenden überwiesen wird, wenn die Ware auch tatsächlich angekommen und einwandfrei ist.

Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt und Verkehrsgefährdung

Speyer (ots) – Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Landwehrstraße zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Motorroller und einem Streifenwagen. Das Kleinkraftrad sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, indem er über die Brunckstraße, die Draisstraße und anschließend über einen Fußweg in die Keplerstraße flüchtete.

Bei der Flucht wurden von dem Motorroller ein ausparkender, schwarzer Mercedes SUV und zwei Fußgänger im Bereich der Keplerstraße geschnitten.

Der Fahrer des Mercedes SUV oder Zeugen die sachdienlichen Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Zwei Einbrüche in PKW

Speyer/Dudenhofen (ots) – In der Nähe der Iggelheimer Straße wurden am Freitagmittag zwei geparkte PKW aufgebrochen. An beiden Fahrzeugen wurde eine Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem der Pkw wurde augenscheinlich nichts entwendet, aus dem anderem eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entnommen.

Die Polizei rät möglichst keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu belassen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Verkehrskontrolle 08.04.2023

Speyer (ots) – Eine am Samstagabend durchgeführte Verkehrskontrolle förderte gleich mehrere Verstöße zu Tage. Ein 21-jähriger Mann aus Speyer wurde mit seinem PKW nach dem Besuch der Frühjahrsmesse in Speyer in der Remlingstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Mängel an der Bereifung und der Auspuffanlage festgestellt.

Zudem stand der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine geringe Menge Kokain mit sich. Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und das Kokain sichergestellt.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Speyer/Römerberg (ots) – Gleich zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz mussten Polizeibeamte aus Speyer am 08.04.2023 ahnden. In der Spaldinger Straße in Speyer fuhr ein 18-jähriger Mann aus Speyer mit seinem E-Scooter, obwohl nur die Vorjahresversicherung bestand. In Römerberg führte ein 44-Jähriger einen E-Scooter, dessen Versicherungskennzeichen noch aus dem Jahr 2021 stammte.

Den beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei erinnert daran, dass Versicherungskennzeichen immer nur für ein Jahr gültig sind. Der Stichtag für ein neues Versicherungskennzeichen ist jedes Jahr der 1. März.