Landau: Die Polizei-News

5 Fuchswelpen gerettet

Oberhausen (Pfalz) (ots) – Am Nachmittag des 09.04.2023 meldete eine aufmerksame Zeugin aus dem Kreis Südliche Weinstraße, dass sie Ortsausgang Oberhausen, Richtung Hergersweiler, 5 Fuchswelpen gefunden hat. Das Muttertier konnte unweit des nahegelegenen Fuchsbaus leider nur noch tot aufgefunden werden.

Die tierliebe Anruferin hatte bereits die Tierrettung Rhein-Neckar verständigt. Diese kam vor Ort und nahm sich der Jungtiere an. Die Rettung der jungen Füchse gestaltete sich hierbei schwieriger als gedacht, da diese aus einem Kanalschacht geborgen werden mussten. Der Einsatz hat sich jedoch gelohnt, nach vielen Stunden war es gelungen, alle 5 Fuchswelpen zu retten.

Sachbeschädigung an Wegkreuz

Landau (ots) – Bereits am 07.04.2023 wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Wegkreuz zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach aufgenommen. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Jesus-Figur von dem Kreuz abgerissen und beschädigt. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel. 06341 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Betrunkener Fahrzeugführer auf der A65

Landau (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstag den 08.04.2023 gegen 19:30 Uhr einen PKW auf der BAB 65 Höhe Landau, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizei Landau konnte den PKW lokalisieren und versuchte den Fahrer mittels Anhaltesignale zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer reagierte nicht auf die Signale, erst mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte die Fahrt gestoppt werden. Der 55-jährige Fahrer aus dem Kreis Germersheim stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung, ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen, dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige erstattet.