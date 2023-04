Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Herxheim bei Landau (ots) – Herxheim bei Landau. Ein 54-jähriger Radfahrer stürzte am Karfreitag gegen 19:50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der Fischerhütte. Alkoholkonsum und eine nasse Holzbrücke dürften für den Sturz ursächlich gewesen sein, der Radfahrer zog sich Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei empfiehlt: Auch wenn es keine allgemeine Helmpflicht für Radfahrer gibt: „Oben ohne“ sollte auf dem Fahrrad gänzlich vermieden werden. Ein Helm rettet Menschenleben und schützt vor schweren Verletzungen.

In Turnhalle eingebrochen

Bad Bergzabern (ots) – Ein aufmerksamer Bürger sah am 7.4.23, gg. 18:45 Uhr, einen 15 Jahre alten Jugendlichen und ein 13 Jahre altes Kind, welche die Notausgangstür an der Schulsporthalle aufbrechen wollten. Sie hatten hierbei bereits die Blechverkleidung abgerissen und ein ca. 25×25 cm großes Loch in die Tür eingestemmt, als sie durch den Zeugen festgestellt wurden und flüchteten.

Hierbei ließen sie ihre Rucksäcke zurück und kamen kurz danach zurück, um diese zu holen. Hierbei wurden sie festgenommen und später an die Eltern überstellt, welche zur Polizei kamen. Obwohl sie durch den zeugen eindeutig gesehen wurden, bestreiten sie die Handlung. Der Schaden dürfte bei ca. 1.000 EUR liegen.

PKW gerät in Brand

Annweiler (ots) – Am Samstag den 08.04.2023 gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem PKW Brand auf einem Supermarktparkplatz in Annweiler, Landauer Straße. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Polizei Landau vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 EUR.

24 Fahrer zu schnell

Edesheim (ots) – Am späten Freitagabend wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In ca. eineinhalb Stunden mussten 24 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie die erlaubten 30 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter war ein 20-jähriger Edenkobener, der mit 71km/h gemessen wurde und somit mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Ihn erwartet neben einem Bußgeld von mindestens 260 Euro und 2 Punkten im Fahreignungsregister 1 Monat Fahrverbot.

Betrunken unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am 7.4.23, um 23:22 Uhr, wurde der 38jährige Fahrer eines PKW routinemäßig angehalten. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch bemerkt. Bei einer Atemkontrolle wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt.

Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Es droht Führerscheinentzug und eine Geldstrafe.

Fahrradfahrer nach Unfall in Baustelle verletzt

Edesheim (ots) – Ein 47-jähriger Fahrradfahrer aus Burrweiler befuhr die aufgrund einer Baustelle gesperrte Eisenbahnstraße in Edesheim. An einem sich dort befindlichen herausragenden Hydranten blieb der Mann hängen und stürzte nach vorne über den Lenker zu Boden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Mann trug zudem keinen Fahrradhelm.

Die Polizei empfiehlt zu ihrem eigenen Schutz immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Sachbeschädigung am Weinpfad

Kirrweiler (ots) – Bisher unbekannte Täter haben am „Biblischen Weinpfad“ in Kirrweiler insgesamt 5 Beschilderungen beschädigt. Die Schilder waren an Steinblöcken angebracht, welche entlang des Pfades am Wegesrand aufgestellt sind. Die Tat ereignete sich zwischen dem 27.03.2023 und dem 04.04.2023.

Die Sachbeschädigung wurde der Polizeiinspektion Edenkoben erst heute bekannt. Der Schaden der hochwertigen Schilder wird aktuell auf ca. 1.00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de

Zu schnell unterwegs – Führerschein weg

Waldrohrbach/B48 (ots) – Am Donnerstagn 06.04.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern von 10-12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Waldrohrbach durch. Es wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Annweiler sowohl innerorts als auch außerorts gemessen.

Bei mäßigem Verkehrsaufkommen ergaben sich 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche zur Anzeige gebracht wurden. Ein Fahrzeugführer muss demnächst einen Monat auf seinen Führerschein verzichten, da er mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Bei einer Kontrolle am Nachmittag in 76889 Steinfeld, an der L546 waren innerhalb einer

Stunde 7 Fahrzeugführer zu schnell.

Stark betrunken unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Nachdem die 29jährige Beschuldigte zuvor alkoholisiert durch Verwandte aus einer Bar abgeholt worden war, kam sie dorthin zurück und trank weiter. Auch nachdem durch Bekannte ihr PKW mit einem Spanngurt versehen wurde um sie an der Wegfahrt zu hindern, fuhr sie anschließend damit nach Hause.

Dort konnte sie und der PKW immer noch mit dem Spanngurt angetroffen werden. Nach Alkoholtest, welcher eine erhebliche Alkoholisierung ergab, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es droht Fahrverbot und Geldstrafe. Die Beschuldigte gab an, nicht gefahren zu sein.

Schaden verursacht und weg

Dörrenbach (ots) – Innerhalb der letzten 14 Tage wurde am Heideweg der dortige Gartenzaun durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Obwohl der Schaden deutlich und bemerkbar war, fuhr der Verursacher einfach weiter. Schadenshöhe ca. 150 EUR.