Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten: versuchter Einbruchdiebstahl Tatort: Friedrichsdorf, Am Rehlingsbach Tatzeitraum: Sonntag, 02.04.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023, 19:40 Uhr (hel) Während des genannten Tatzeitraums versuchten unbekannte Täter eine seitlich an einem Einfamilienhaus gelegene Türe aufzubrechen. Nachdem dies misslang, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172 – 1200 entgegen.

zunächst Einbruch in Gartenschuppen, anschließend weiterer Versuch+++ in Einfamilienhaus Tatort: Bad Homburg OT Ober-Eschbach, Adelhartstraße Tatzeitraum: Mittwoch, 05.04.2023, 20:15 Uhr bis Sonntag, 09.04.2023, 19:50 Uhr (hel) Durch den oder die unbekannten Täter wurde zunächst mit einem tatorteigenen Gegenstand der Gartenschuppen der Geschädigten aufgebrochen. Im weiteren Verlauf versuchten diese ebenfalls über die Haustüre in das Einfamilienhaus der Geschädigten zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172 – 1200 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss Unfallörtlichkeit: Bad Homburg, Saalburgstraße Unfallzeitpunkt: Donnerstag, den 06.04.2023, 19:40 Uhr (hel) Ein Pkw-Fahrer verließ mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände und beabsichtigte auf die Saalburgstraße einzufahren. Aufgrund des herrschenden Verkehrsaufkommens musste er dabei zunächst anhalten und blieb während dessen kurzzeitig auf dem zwischen der Straße und dem Tankstellengelände vorbeiführenden Gehweg stehen. Dies bemerkte ein sich auf dem Gehweg befindlicher Radfahrer zu spät und stieß gegen den Heckbereich des Fahrzeugs. Der 52-jährige Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Während beide Unfallparteien die Personalien austauschten, konnte man bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Bad Homburg stellte bei der Person einen Atemalkoholwert von über 4,00 Promille fest. Da der Radfahrer zunächst keiner medizinischen Hilfe bedurfte, wurde er auf hiesige Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt werden konnte. Es erfolgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizeistation Oberursel

Straftaten: Diebstahl von Werkzeug Tatort: Oberursel, Marienbader Straße Tatzeit: Donnerstag, 06.04.2023 20:00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023, 15:00 Uhr Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Garage des Einfamilienhauses des Geschädigten ein. Aus der Garage entwendeten die unbekannten Täter diverse Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 750EUR. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 zu melden.

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Tatort: Oberursel, Hans-Mess-Straße Tatzeit: Sonntag, 09.04.2023, 02:33 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kehrt der Geschädigte zu seinem Fahrrad zurück, welches er zuvor an einer Straßenlaterne angeschlossen hatte. Hierbei beobachtet wer eine Gruppe aus fünf bis sechs Personen, die mit einem Bolzenschneider am Fahrradschloss manipulieren. Der Geschädigte verständigt daraufhin die Polizei, die Personengruppe, die den Radbesitzer zwischenzeitlich bemerkt hat, besteigt zwei PKW und flüchtet in diesen vom Tatort. Eines der Fahrzeuge kann durch eine Streife der Polizeistation Oberursel an einer nahegelegenen Tankstelle festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle können die beiden 24 und 27 Jahre alten, tatverdächtigen Fahrzeuginsassen vorrübergehend festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Oberursel verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen zu dem zweiten PKW sowie den noch unbekannten weiteren Tätern dauern an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallörtlichkeit: Oberursel, Nassauer Straße Unfallzeitpunkt: Samstag, 08.04.2023, 15:08 Uhr Am Samstagnachmittag kam es an einem Fußgängerüberweg in der Nassauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr die Nassauer Straße und beabsichtigte von dort nach links auf die Frankfurter Straße einzubiegen. Hierbei kam er mit dem Fahrzeugheck verkehrsbedingt auf dem dortigen Fußgängerüberweg zum Stehen. Der Fahrzeugführer beabsichtigte den Überweg durch zurücksetzen vollständig zu räumen, und übersah hierbei eine 66-jährige Fußgängerin, die hinter dem PKW den Fußgängerüberweg querte. Es kam hierbei zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin zu Boden fiel und sich leichte Verletzungen zuzog.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfallflucht mir hohem Sachschaden: Unfallzeitpunkt: Sonntag, 09.04.2023 gegen 10:00 Uhr Unfallörtlichkeit: Heisterbachstraße zwischen 61273 Wehrheim und 61267 Neu-Anspach Am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr wurde mitgeteilt, dass es auf der Heisterbachstraße zwischen Neu-Anspach und Wehrheim vermutlich zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Der Mitteiler konnte die Kollision nur akustisch wahrnehmen. Bei der anschließenden Überprüfung der Unfallörtlichkeit konnte erheblicher Sachschaden an der Leitplanke festgestellt werden. Zudem wurden diverse Fahrzeugteile an der Örtlichkeit aufgefunden. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile wurde der Unfall vermutlich von einem Renault Kangoo verursacht. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Usingen unter der 06081-92080 oder per E-Mail an pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Straftaten: Randalierer in Schmitten Tatzeit: Sonntag den 09.04.2023 Tatort: Camberger Straße in 61389 Schmitten In der Nacht von Samstag, den 08.04.2023, auf Sonntag, den 09.04.2023, randalierte ein 19-Jähriger aus Kahl am Main auf einer 18. Geburtstagsfeier in Schmitten. Der 19-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Gästen. Er beschädigte die Eingangstür mit Glaseinsatz, wobei er sich mehrere stark blutende Schnittverletzungen zuzog. Aufgrund seines Verhaltens und der Verletzungen wurde sodann die Polizei hinzugerufen. Der 19-Jährige wurde in Begleitung der Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Frankfurt am Main verbracht.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Tatzeit: Freitag, den 07.04.2023 um 23:15 Uhr Tatort: Weilstraße in 61250 Usingen Am späten Freitagabend wurde 25-Jähriger aus Hohenstein im Rheingau-Taunus-Kreis in Usingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 25-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten zudem noch größere Mengen an diversen Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln eröffnet.

Alkoholisiert am Steuer

Tatzeit: Freitag, 07.04.2023 um 02:20 Uhr Tatort: Am Dornstück in 61267 Neu-Anspach In der Nacht von Freitag, den 07.04.2023, auf Samstag, den 08.04.2023 wurde durch eine Streife der Polizeistation Usingen ein 19-Jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 19-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet und sein Führerschein wurde sichergestellt.