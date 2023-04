Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim – Im Zeitraum Freitag, den 17.03.2023 – 17:00 Uhr bis Samstag,

den 18.03.2023 – 10:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Lampertheim auf Höhe

der Hausnummer 50 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug

beschädigte dort einen geparkten braunen Nissan Qashqai. Es kam zu einem

Sachschaden von knapp 850 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder einem

Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer:

06206/94400 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Brandstiftung

Darmstadt – Am Ostermontag (10.04.) wurde der Leitstelle Darmstadt um

12.30 Uhr ein Gebäudebrand in dem Steineckeweg in Kranichstein gemeldet. Durch

die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte eine brennende Wohnungstüre samt

Dämmmaterial rasch abgelöscht und die 56- jährige Wohnungsinhaberin durch den

Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt werden. Aufgrund der durch den Brand

und die Rauchentwicklung entstandenen Schäden ist das Wohnhaus aktuell nicht

mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 50.000.- Euro geschätzt.

Zeugen gaben gegenüber den eintreffenden Polizeistreifen an, dass eine männliche

Person den Brand gelegt haben soll. Der Brandstifter sei im Anschluss an seine

Tat in grobe Richtung Jagdschloss geflüchtet, wo aufgrund der Täterbeschreibung

um 13.30 Uhr ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 51- jähriger

Tatverdächtiger aus dem Main- Kinzig- Kreis festgenommen werden konnte. Auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde eine Blutentnahme durch den

Richterlichen Bereitschaftsdienst angeordnet und der 51-jährige zum Zwecke

weiterer strafprozessualer Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt/Gräfenhausen: Polizeieinsatz in Zusammenhang mit der Versammlung von LKW-Fahrern auf der Raststätte Gräfenhausen-West

Weiterstadt/A5 – Die polizeilichen Maßnahmen in Zusammenhang mit der seit

letzter Woche andauernden Versammlung von usbekischen Lastwagenfahrern auf der

Tank- und Rastanlage Gräfenhausen West sind beendet. Die Sperrung der Tank- und

Rastanlage aufgrund der polizeilichen Maßnahmen konnte gegen 16.30 Uhr

aufgehoben werden.

Die Versammlung der Lastwagenfahrer dauert weiterhin an.

Der polnische Firmeninhaber der Spedition wurde am Freitagvormittag, als er

gegen 11 Uhr mit mehreren Personen und Fahrzeugen auf der Raststätte erschienen

war, vorläufig festgenommen. Die Personen, die teilweise sehr martialisch

auftraten und Schutzwesten trugen, sollen zum Teil versucht haben, sich

gewaltsam Zugang zu den Lastwagen zu verschaffen. Zahlreiche Einsatzkräfte der

Polizei konnten mit Diensthunden und unter Androhung des Einsatzes von

Pfefferspray und Schlagstock eine Auseinandersetzung verhindern. Verletzt wurde

niemand. Bei der Durchsuchung von Personen und Fahrzeugen fanden die Beamten

zwei Messer, einen Zahnschutz und Pfefferspray.

Insgesamt wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen letztlich 19 Personen vorläufig

festgenommen, darunter auch der Speditionsinhaber. Sie wurden für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen zum Polizeipräsidium Südhessen verbracht. Gegen die

Personen wurden, abhängig von den Ermittlungen, Anzeigen unter anderem wegen des

Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung, versuchter

gefährlicher Körperverletzung und Störung einer Versammlung erstattet und es

erfolgten erkennungsdienstliche Behandlungen. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen erfolgten noch Gefährderansprachen. Zudem erhielten alle einen

Platzverweis für die Rastanlage.

Babenhausen/B26 – Schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Babenhausen – Am Montag (10.04) kam es gegen 15.15 Uhr auf der B26 zu

einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 61-Jähriger aus Großostheim mit seinem Audi

die Bundesstraße von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg. Weiterhin befanden

sich in dem Fahrzeug eine 58-Jährige und eine 25-Jährige Mitfahrerin.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer aufgrund von gesundheitlichen Gründen

von der Fahrbahn ab und geriet dort in die Böschung und pralle im Verlauf gegen

einen Baum.

Der Fahrer, musste mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen werden.

Seine beiden Mitfahrerinnen wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser

verbracht.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen waren neben den Feuerwehren aus

Babenhausen, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshelikopter, ein

Abschleppunternehmen, sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz.

+++ Nachtragsmeldung zur Meldung am 05.04.2023 um 18:09 Uhr – Unfall beim Einfädeln +++

Dieburg/ Groß-Umstadt – Die 51 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus dem Odenwaldkreis, welche mit einem slowenischen Lkw-Fahrer auf der B 45 kollidierte, verstarb am heutigen Tag in einem Krankenhaus. Für das Ableben ist eine medizinische Ursache einschlägig gewesen.

Gross-Gerau

Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall vom 06.04.23

Rüsselsheim

Wie bereits berichtet kam es am vergangenen Donnerstag (06.04.) um 22.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf dem Rugbyring, Höhe Dresdener Damm.

Zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens werden dringend Unfallzeugen, insbesondere solche, die aus Fahrtrichtung Raunheim in Richtung der Unfallstelle unterwegs waren.

Zeugenhinweise bitte an die Pst. Rüsselheim unter Tel. 06142-696-0.

Rüsselsheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend (06.04.) kam es um 22.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf dem Rugbyring Höhe Dresdener Damm. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Rüsselsheimer mit einem BMW den Rugbyring in Richtung Bischofsheim. In Höhe der Lichtzeichenanlage Dresdener Damm kam es zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Rugbyring in Richtung Hamburger Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 48-jährige Fahrradfahrer aus Rüsselsheim so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 18-jährige PKW-Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger herangezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rugbyring für mehrere Stunden in Richtung Süden gesperrt werden.

Unfallflucht

Bischofsheim

Am Samstag (01.04.) zwischen 14.30 und 15.40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Audi, der in der Schillerstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der linken Seite oberhalb des Vorderrades beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Spiegel abgefahren – weggefahren!

In der Nacht vom Freitag (07.04.) zum Samstag (08.04.) fuhr in der Heinrich-Arzt-Straße ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Etwa 500 EURwird den Fahrzeugführer die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches um linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der 06062 / 953 – 0 entgegen.

Michelstadt: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen

Am Karfreitag (07.04.) gegen 12:00 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung B45 / Hammerweg auf Höhe des dortigen Autohauses zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf direkt und indirekt beteiligten Fahrzeugen, sowie vier verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 22-jährige Fahrzeugführerin eines BMW die Bundesstraße, aus Richtung Erbach kommend in Fahrtrichtung Hammerweg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem an der Kreuzung wartenden Renault. Anschließend stieß das Unfallfahrzeug mit weiteren parkenden Fahrzeugen zusammen, ehe es sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die vier leicht verletzten Insassen der beiden Fahrzeuge kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser, in den weiteren drei beschädigten Fahrzeugen befanden sich glücklicherweise keine Personen. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 80.000 Euro beziffert. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen, infolge derer die Fahrbahn für 90 Minuten komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden musste. An dem Einsatz waren neben Streifen der Polizeistationen Erbach und Höchst auch vier Rettungswagen und ein Einsatzzug der freiwilligen Feuerwehr Michelstadt, sowie ein Abschleppdienst und die untere Wasserbehörde des Odenwaldkreises beteiligt.