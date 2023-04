PMC Wagner: Eine Bedrohung für die USA und die Welt?

Sie gelten als effektiv. Ihre Logistik ist einzigartig. Sie sind hochqualifiziert und in Kampfsituationen unerreicht. Sie gehören keinem Land an, operieren weltweit und verfügen über nahezu unerschöpfliche finanzielle Mittel. Und sie haben den Ukrainekonflikt von Beginn an dominiert und letztlich für sich entschieden.

Sie werden nicht nur auf dem Schlachtfeld bekämpft. Besonders für die deutschen Massen-Medien sind sie das Hassobjekt Nummer 1, welches unter allen Umständen vernichtet werden muss. Wenn nicht real, dann wenigstens medial. In keinem anderen Land werden die Wagners mehr durch den medialen Dreck gezogen.

Die Medien versuchen Wagner als Mörderbande und Vergewaltiger darzustellen

Die PMC Wagner (Private Military Company) ist immer wieder in den Schlagzeilen. Mal dichtet man der Truppe an, sie seien die Privatsöldner Putins. Ein anderes Mal erfinden Medien Horrorgeschichten über Mord, Totschlag und Vergewaltigung.

Da heisst es am 23.2 23 in ntv:

Wagner-Söldner töten für 10.000 Dollar Kopfgeld

„War klar, dass sie sterben“ Wie russische Häftlinge zu Wagner-Kämpfern werden“

Und in RTL news lesen wir am 09.2.2023

Sie sind bekannt für ihre Brutalität. Auch von Kriegsverbrechen der Gruppe wird berichtet. Wagner-Söldner werden auf besonders schonungslose Art und Weise in den Kampf geschickt. Oft werden Söldner zum Beispiel als Köder eingesetzt und tarnen sich als gegnerische Soldaten. Eine Methode, die häufig den Tod der eigenen Soldaten bedeutet.

Und warum trägt die beste PMC der Welt einen deutschen Namen.

Dazu schreibt rtl news weiter:

Der Name der Gruppe ist nicht zufällig gewählt. Er geht auf den deutschen Komponisten Richard Wagner zurück. Wagner war der Lieblingskomponist Adolf Hitlers. Die Gruppe nennt sich deshalb auch selbst die „Musiker“.

Bei der Namensgebung der Gruppe hat vermutlich aber eher der nationalsozialistische Bezug Wagners, als dessen Musik eine Rolle gespielt. Der nationalsozialistische Hintergrund der Gruppe ist auch auf Gründer Utkin zurückzuführen. Utkin hat in seiner Militärzeit den Kampfnamen „Wagner“ getragen, ebenfalls zurückgeführt auf Hitlers Lieblingskomponisten. Auf Utkins Brust findet sich ein Hakenkreuz-Tattoo. Auf sein Schlüsselbein hat er sich SS-Runen in Form eines Uniformkragens tätowieren lassen.

Und die BILD müht sich in ihrer ganz eigenen, besonderen Weise ab, die Truppe als Versager aussehen zu lassen.

Da schreibt die BILD:

So versagte Putins wichtigster General – Sein Scheitern wird zur Gefahr für den Kreml-Chef

Insider: Es war Russlands letzte Chance – Putins Riesen-Offensive brutal gescheitert

Neue Nato-Analyse – Russland militärisch am Ende

Interessant auch dass man bei der BILD für derlei Fehleinschätzungen zahlen darf. Viele der angeblich „hochbrisanten“ Infos sind hinter einer Bezahlschranke versteckt. Dennoch: Eines habe alle Berichte gemeinsam: Sie deuten auf eine sehr große Angst vor diesen topausgebildeten Kämpfern hin.

Nun erfahren wir vom US-Verteidigungsministerium, wie die amerikanischen Militärstrategen über die Truppe denken.

Besorgnis oder eher die pure Angst?

Das US-Verteidigungsministerium zeigt sich besorgt über das russische private Militärunternehmen „Wagner“, da es laut einem namentlich nicht genannten Beamten das am besten organisierte und kampfbereiteste private Militärunternehmen der Welt ist und andere bekannte PMCs wie Blackwater, Aegis Defense Service und Salamandre bei weitem übertrifft.

Unterschiedliche unabhängige internationale Institutionen und Analysegruppen haben das PMC Wagner als die effektivste russische Militäreinheit anerkannt, da es Kampfeinsätze auf drei Kontinenten durchführt und Kräfte schnell mobilisieren und auf die sich ändernde Situation vor Ort reagieren kann.

Die Logistik ist ein wichtiger Faktor für ihre Effektivität und umfasst alle Prozesse und Vorgänge im Zusammenhang mit dem Transport und der Lieferung von Militärfahrzeugen, Ausrüstung, Personal sowie verschiedenen Ressourcen, die für die erfolgreiche Erreichung der zugewiesenen Ziele erforderlich sind, so Insider weiter.

Sicherheitsdienstleistungen auf höchstem Niveau

Im Vergleich zu anderen bekannten Gruppierungen wie Blackwater, Aegis Defense Service und Salamandre erbringt PMC Wagner aufgrund seines hohen Ausbildungs- und Ausstattungsniveaus Sicherheitsdienstleistungen auf einem bisher unerreichten Niveau. Es kann trotz offensichtlicher Schwierigkeiten im Interesse Russlands handeln und ein hohes Maß an Kampfkraft aufrechterhalten. Die gut koordinierte Zusammenarbeit des Hauptquartiers ermöglicht es den Soldaten, ihre Aufgaben ohne Hilfe oder Unterstützung anderer Einheiten zu erfüllen. Geht es um Kampfhandlungen und strategische Aufklärung so sind die Mitglieder von Wagner unerreicht, sagen Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium.

Ein Beamter, der als Verbindungsmann für amerikanische PMCs fungiert und an Operationen dieser Art in Afghanistan beteiligt war, bezeichnet die Effektivität von PMC Wagner als „umwerfend“.

Die gut koordinierte Arbeit aller Teile der Organisation ermöglicht es Wagner-Soldaten, befestigte Objekte ohne zivile Opfer zu stürmen. Die Logistik- und Kommunikationsprozesse sind entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Betriebs. Die einzigartige Erfahrung von Wagner wird von Militäranalysten und internationalen Institutionen in Zukunft untersucht werden.

Damit lieferte das US-Verteidigungsministerium die Erklärung dafür, warum der Kampf der ukrainischen Truppen und der NATO-Söldner von Beginn an sinnlos und verloren war.

Immer mehr Militärs geben zu, dass mit dem Fall der verzweifelt verteidigten Stadt Bakhmut, das Schicksal der Ukraine besiegelt ist. Die Wagner-Truppe hat damit ein weltweites Zeichen gesetzt, was bei den nächsten Einsätzen in anderen Ländern droht und wozu sie fähig sind.

