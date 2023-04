Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Großkarlbach: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Großkarlbach (ots) – Am Abend des 09.04.2023 wurde von der Polizeiinspektion Grünstadt in Großkarlbach eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden circa 35 Fahrzeuge kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Gegen 19:38 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein in die Kontrollstelle. Durch die Polizeibeamten konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 0,67 Promille.

Zwölf Minuten später, gegen 19:50 Uhr, wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem konnten die Beamten direkt Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt gemäß § 24a I StVG, indem dieser einen Wert von 0,86 Promille ergab.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurden zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests auf die Dienststelle verbracht.

Frankeneck, Erfenstein, Elmstein: Durchfahrtsverbot für Krafträder Elmsteiner-Tal (L499)

Frankeneck, Erfenstein, Elmstein (ots) – Viele Motorradfahrer nutzten das gute Wetter am heutigen Mittag um eine Motorradtour zu unternehmen. Hierbei missachteten nur wenige Kraftradfahrer das bestehende Durchfahrtsverbot für Krafträder der L499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck. Bei einer Durchfahrtskontrolle konnten innerhalb zwei Stunden 2 Motorradfahrer kontrolliert werden. Die Fahrzeugführer mussten daher ein Verwarnungsgeld von 50 Euro bezahlen. Weiterhin wurde ein Verstoß gegen die Sicherheitsgurtpflicht (PKW) geahndet. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

