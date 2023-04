Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Auto nicht rechtzeitig umgemeldet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Sein Auto nicht rechtzeitig umgemeldet hat ein 64-Jähriger aus der VG Lambrecht, welcher am 10.04.2023 um 06:45 Uhr mit seinem PKW mit ausländischer Zulassung auf der B39 bei 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass der Fahrer, welcher auch Halter war, seit über drei Jahren ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist. Aufgrund dieser Tatsache hätte dieser seinen PKW ummelden müssen. Da er dieser Pflicht nicht nachkam, muss dieser sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):