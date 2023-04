Verkehrskontrollen übers Osterwochenende

Landstuhl (ots) – Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende

aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen

Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-jähriger VW Golf Fahrer aus

Baden-Württemberg in der Kaiserstraße in Kindsbach einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Da bei dem Mann neben einer Alkoholfahne noch drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen dem Verdachts des Fahrens unter

Alkohol und- Betäubungsmitteleinfluss. Im weiteren Verlauf der Nacht geriet ein

24-jähriger VW Jetta Fahrer in der Saarbrücker Straße in Landstuhl ins Visier

einer Funkstreife. Der Alkoholtest bescheinigte dem Mann aus dem Kreis

Kaiserslautern einen Wert von 0,93 Promille. Das Bußgeld nebst Fahrverbot wird

ihm in den nächsten Tagen per Post zugestellt.

Am Abend des Karsamstages bescheinigte der durchgeführte Alkoholtest bei einem

38-jährigen Ford Transit Fahrer in Bruchmühlbach-Miesau einen Wert von fast drei

Promille. Dem Zecher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein ähnlicher hoher Atemalkoholwert von 2,65 Promille wurde in der Nacht zum

Ostersonntag bei einer Jeep Fahrerin in der Saarbrücker Straße in Landstuhl

festgestellt. Der Führerschein konnte der 33-jährigen Frau aus dem Kreis

Kaiserslautern nicht weggenommen werden, denn er war bereits eingezogen. Ihr

wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls

in der Osternacht wurde ein 21-jähriger SUV Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern

in der Bahnstraße kontrolliert. Hier lag der Atemtest mit 0,58 Promille über dem

gesetzlichen Grenzwert. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde beendet.

Weiterhin hat er mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen. |pilan

Pflegedienstmitarbeiterin bestiehlt Patienten

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 08.04.2023 gegen 08:30 Uhr bemerkte ein

79-jähriger Mann in der Wormser Straße, dass ihm eine kleinere vierstellige

Summe Bargeld entwendet wurde. Er hegte den Verdacht, dass ihn eine Angestellte

eines Pflegedienstes bestohlen hat, welcher ihn täglich aufsucht. Die 24-jährige

Angestellte konnte in der Folge angetroffen werden. Das Bargeld konnte im Rahmen

einer Durchsuchung nicht aufgefunden werden, dafür aber eine Feinwaage sowie ein

Beutel mit Anhaftungen von Betäubungsmittel.|wey

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 09.04.2023 gegen 02:22 Uhr wurde ein

31-jähriger Mann mit seinem PKW in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann über

keinen gültigen Führerschein verfügt. Ihm wurde daher die Weiterfahrt mit dem

PKW untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.|wey

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 09.04.2023 gegen 00:34 Uhr wurde ein

24-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Paffenbergstraße einer

Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Ihm wurde

die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Gegen 03:50 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in der Maxstraße festgestellt, als er

gerade in seinen PKW einsteigen wollte. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen

Wert von 0,74 Promille. Die Fahrzeugschlüssel zu dem PKW des Mannes wurden bis

zu dessen Nüchternheit sichergestellt und somit eine Teilnahme am Straßenverkehr

verhindert.

Gegen 04:07 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Pariser Straße mit seinem PKW

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 1,65

Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein

Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Gegen 04:15 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in der Buchenlochstraße mit seinem

PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde letztlich eine

Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.|wey

Ladendiebstahl

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstag, 08.04.2023 gegen 16:50 Uhr befand sich

ein 37-jähriger Mann in einen Drogeriemarkt in der Rosenhofstraße und wollte

diesen mit Artikeln im Wert von ca. 40 Euro verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Nach Auslösung des Alarms wurde der Mann festgehalten. Ihm wurde letztlich ein

Hausverbot erteilt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.|wey

Alkoholisiert Unfall verursacht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstag, 08.04.2023 gegen 16:15 Uhr befuhr ein

64-jähriger Mann mit seinem Roller die Daubenborner Straße in Richtung

Birkenstraße und wollte in eine dortige Einfahrt einbiegen. Aufgrund

alkoholischer Beeinflussung verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte.

Hierbei verletzt er sich leicht und der Roller wurde geringfügig beschädigt.

Einen Alkotest konnte der Mann nicht durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen

ihn eingeleitet.|wey

Weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Otterberg (ots) – Am Samstag, 08.04.2023 gegen 20:39 Uhr befuhr ein 41-jähriger

Mann mit seinem PKW die Althütter Straße aus Richtung Lauterer Straße. Ihm

entgegen kam eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW. An einer Fahrbahnverengung kam

es zum seitlichen Zusammenstoß beider PKW, vermutlich aufgrund der

Alkoholisierung des Mannes von 1,67 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen

und der Führerschein sichergestellt. |wey

Mit einem Karambit-Messer die Polizei aufgesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 08.04.2023 gegen 21:55 Uhr suchte ein

18-jähriger Heranwachsender die Polizeidienststelle in der Gaustraße auf, um

sich hinsichtlich einer polizeilichen Maßnahme zu erkundigen. Hierbei konnte

festgestellt werden, dass der Heranwachsende ein Karambit-Messer (siehe

Beispielbild) offen um den Hals trug. Dieses wurde sichergestellt und ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet. Hiernach wurden ihm seine

Fragen beantwortet und er verließ die Polizeidienststelle.|wey

„Falschfahrer verursacht Unfall“ Zeugen gesucht!

Ramstein BAB 6 (ots) – In der Nacht zum Ostersonntag, dem 09.04.2023, gegen

00:30 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen

Waldmohr und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gemeldet. Er fuhr auf der

Richtungsfahrbahn Saarbrücken entgegen der Fahrtrichtung. Ein Pkw Fahrer aus

Kaiserlautern befuhr die A6 zwischen Kaiserslautern Einsiedlerhof und Ramstein

auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz vor Ramstein kam ihm dann der Falschfahrer

auf dem linken Fahrstreifen entgegen. Erst im letzten Moment erkannte er das

entgegenkommende Fahrzeug und steuerte sein Fahrzeug nach rechts. Herbei kam er

nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Am Pkw des

Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde

niemand. Ob ein wirtschaftlicher Schaden an der Leitplanke entstand wird derzeit

noch geprüft. Der Falschfahrer setzte sein Fahrt fort und konnte trotz

Fahndungsmaßnehmen bis jetzt nicht ermittelt werden. Der Falschfahrer wurde von

diversen Zeugen gemeldet. Bei dem Verursacher soll es sich um ein weißes

Fahrzeug gehandelt haben. Über Art und Größe gibt es derzeit unterschiedliche

Hinweise.

Kurz nach Meldung des Falschfahrers wurde der Verkehr Richtung Saarbrücken durch

zwei Streifen der Autobahnpolizei in Richtung Saarbrücken verlangsamt. Der

Falschfahrer kam diesen nicht mehr entgegen.

Zeugen die Hinweise auf den Falschfahrer geben können werden gebeten sich an die

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631-35340 zu wenden.

WhatsApp-Betrugsmasche erneut erfolgreich

Donnersbergkreis (ots) – Eine Frau aus dem Donnersbergkreis wurde am

Donnerstagabend Opfer eines Betruges. Über WhatsApp wurde sie mit einer

unbekannten Nummer angeblich von ihrer Tochter angeschrieben. Diese erklärte,

dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei und sie daher kein Zugriff auf ihre

Banking-App mehr habe. Im folgenden Chat bat sie darum, dringliche Überweisungen

für sie zu tätigen. Die Geschädigte überwies daraufhin insgesamt 4170 Euro an

zwei von der „Tochter“ angegebene Bankverbindungen.

Die Polizei rät bei solchen Nachrichten, die neue Nummer nicht automatisch zu

speichern. Falls beispielsweise Ihre Tochter Sie unter neuer Nummer anschreibt,

nehmen Sie lieber vorsichtshalber erst unter der alten Nummer Kontakt auf, um

die Richtigkeit zu überprüfen. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte

Anzeige bei der Polizei erstatten.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor

Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter

www.polizei-beratung.de. |pirok

Technischer Defekt an Roller mit Folgen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein technischer Defekt an seinem Roller wurde einem

42-jährigen Mann am Karfreitag zum Verhängnis. Der Mann gab gegenüber der

Polizei an, dass sein Roller in Höhe des Sonnenhof einfach während der Fahrt am

Vortag ausging und er ihn stehen lassen musste. Der Roller kam einer

Spaziergängerin verdächtig vor und diese verständigte die Polizei. Da Zweifel

über die Höchstgeschwindigkeit des Rollers bestanden, wurde dieser

sichergestellt. Letztlich wurde bei dem Mann noch eine geringe Menge Amphetamin

aufgefunden und sichergestellt. |wey

Nach Randale im Gewahrsam gelandet

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 07.04.2023, gegen 13:26 Uhr wurde der Polizei

eine männliche Person im Bereich des Grünen Graben gemeldet, welcher Passanten

anpöbeln und wahllos an Türen klopfen würde. Die Person, bei der es sich um

einen 20-jährige Heranwachsenden handelte, konnte angetroffen werden. Bei ihm

wurde eine Alkoholisierung von 1,79 Promille festgestellt. Nach Erteilung eines

Platzverweises begab sich der Heranwachsende in Richtung des Hauptbahnhofes. Da

er jedoch direkt wieder Passanten anschrie, wurde er letztlich in Gewahrsam

genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. |wey