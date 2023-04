Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag (08.04.2023) verletzte sich ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 09.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Turmstraße in Künzell. Ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda CX-5 befuhr die Turmstraße in Richtung Künzeller Straße und hielt verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr an. Der nachfolgende Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dadurch verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.150 Euro.

Fußgängerin angefahren und verletzt

Am Samstag (08.04.2023) ereignete sich um 16.30 Uhr im Künzeller Ortsteil Dirlos in der Diorolfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen war aus einem Linienbus ausgestiegen und noch hinter dem stehenden Bus über die Straße gelaufen. Dabei wurde sie von einem Pkw Land Rover eines 56-jährigen Fahrers erfasst, der in Richtung Künzell fahrend an dem Bus vorbeifuhr. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rauchentwicklung bei Reisebus auf der Autobahn

Am Morgen des Ostersonntags (09.04), gegen 08.25 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Norden befand, einen ausländischen Reisebus, welcher aus dem Heckbereich „stark qualmen würde“. Der Fahrer des Bus konnte diesen auf den Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Fulda Nord und Hünfeld/ Schlitz steuern und anschließend das qualmende Heck mittels eines Feuerlöschers löschen. Die etwa 20 Fahrgäste konnten den Bus kurz nach dem Halten unverletzt verlassen. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt. Der Bus war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste aufgrund dessen abgeschleppt werden. Die Bus-Fahrgäste wurden durch die Feuerwehr auf den nächstgelegenen Parkplatz verbracht, wo sie letztlich ihre Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen konnten. Neben der Feuerwehr Fulda war eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Der Schaden am Reisebus wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens, kam es zu keinerlei nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfallfluchtmeldung der PSt. Hünfeld

Spiegelunfall im Begegnungsverkehr auf der B 27 bei Bad Hersfeld – Unfallfahrer eines schwarzen BMW 1er mit HEF-Kennzeichen flüchtig

Am 06.04.2023 ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der B 27 zwischen dem Autobahnzubringer zur BAB 4 in Bad Hersfeld und der Abfahrt Unterhaun ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr, bei dem ein schwarzer BMW 1er mit Hersfelder Kennzeichen in einer Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei den Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Hünfeld entgegenkommenden 68-jährigen HONDA-Civic-Fahrers aus Eiterfeld touchierte. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die BMW-FahrerIn unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich auch nicht nachträglich bei der Polizei, weswegen er/ sie der Unfallflucht verdächtigt wird.

Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere weitere Angaben zum dem flüchtigen 1er BMW und deren Fahrzeuginsassen machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld oder der in Hünfeld!

Einbrüche im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld – Zeugenaufruf

1.) Ludwigsau-Mecklar – Am Samstag (01.04.2023) kam es zwischen 15.25 Uhr und 22.43 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedloser Straße in Ludwigsau, Ortsteil Mecklar. Über den rückwärtigen Teil des Grundstückes verschafften sich Unbekannte zum Wohnhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

2.) Bad Hersfeld – Im Zeitraum vom Samstag (01.04.2023) gegen 21.00 Uhr und Sonntag (02.04.2023) um 00.05 Uhr kam es zu Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wallengasse in Bad Hersfeld Unbekannte verschafften sich zur Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Breitenbach am Herzberg – Am Donnerstag (06.04.2023) befuhren gegen 15.00 Uhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem PKW Mercedes Benz und ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Stolberg/Rheinland (NRW) mit seinem Pkw Opel Insignia die Bundesstraße 62 aus Hunstadt kommend in Richtung Gehau. Als der 35-jährige Mann verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW des Bad Hersfelders auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der Mercedes-Fahrer sowie seine 4-jährige Tochter leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.