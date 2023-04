Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schwerer Raub am Seedammbad

Donnerstag, 06.04.2023, 17:06 Uhr Bad Homburg, Seedammweg Parkhaus

Am Donnerstagnachmittag kam es im unteren Parkdeck des Seedammbades zu einem schweren Raub mit Schusswaffe. Die 66-jährige Geschädigte aus Mainz war mit ihrem 4-jährigen Enkel gerade im unteren Parkdeck des Seedammbades angekommen und wollte noch etwas aus ihrem Kofferraum holen, als ein unbekannter Täter mit einer Pistole in der Hand, die Geschädigte aufforderte ihm ihre Tasche auszuhändigen. Als die Geschädigte nicht reagiert, entriss er ihr die Tasche, einen roten Jutebeutel, und flüchtete in Richtung Treppenhaus. Nach einer kurzen Schockphase ging die Geschädigte dann zur Rezeption des Seedammbades und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ. Der entrissene Jutebeutel wurde später in einer Böschung im Außenbereich aufgefunden. Aus ihm wurde nichts entwendet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – Männlich – ca. 165 – 170 cm groß – schmächtig – zentral-europäischer Phänotyp – kurze schwarze Haare – trug eine blaue OP-Maske – dunkelblaue dünne Jacke und lange Hose – dunkle Schuhe – führte eine schwarze Pistole mit

Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

Einbruch bei Hinnerbäcker

Zw. Mittwoch, 05.04.2023, 19:00 Uhr und Donnerstag, 06.04.2023, 04:56 Uhr Friedrichsdorf-Köppern, Köpperner Straße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde beim Hinnerbäcker in Köppern eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelte die Eingangstür auf und entwendeten einen kompletten Schrank aus den Räumlichkeiten der Bäckerei. Für den Abtransport des Schrankes benötigte die Täter vermutlich ein Fahrzeug. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

Diebstahl von Wärmepumpe

Zw. Mittwoch, 05.04.2023, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06.04.2023, 07:30 Uhr Oberursel, Ebertstraße

In der Nacht von Mittwoch, 05.04.2023, auf Donnerstag, 06.04.2023, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Oberursel zur Entwendung einer Wärmepumpe. Hierzu trennten die unbekannten Täter die entsprechenden Kabelverbindungen und entfernten sich anschießend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Kriminalpolizei unter 06172 / 1200 zu melden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Donnerstag, 06.04.2023, 11:01 Uhr Bad Homburg, Zeppelinstraße Klinikgelände

Ein 88-jähriger Autofahrer aus Oberursel wollte am Donnerstagvormittag gegen 11:01 Uhr den Parkplatz des Klinikgeländes in der Zeppelinstraße verlassen, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine auf dem rechten Grünstreifen stehende Laterne fuhr. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in der Klinik medizinisch betreut. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000,- EUR geschätzt.

Unfall mit betrunkenem E-Biker

Donnerstag, 06.04.2023, 19:40 Uhr Bad Homburg, Saalburgstraße

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagabend aus dem Gelände der Aral-Tankstelle Saalburgstraße in die Saalburgstraße einfahren. Er musste hierzu kurz verkehrsbedingt auf dem Gehweg warten bis die Straße frei wird. In diesem Moment kam ein 52-jähriger E-Biker, aus Oberursel stammend, den Gehweg entlanggefahren und stieß ungebremst in den wartenden Autofahrer. Es entstand zwar kein ersichtlicher Schaden, aber der E-Biker hatte sich beim Sturz leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Nichtsdestotrotz machte er kurz darauf Bekanntschaft mit einem Arzt. Diesen hatte allerdings die Polizei bestellt, denn der Mann hatte nach einem Alkoholtest einen Atemalkoholwert von 4,20 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Donnerstag, den 06.04.2023, 17:14 Uhr K739 zwischen Usingen und Wilhelmsdorf

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Usingen befuhr mit seinem Fahrzeug (grauer Audi A4) die K739 aus Usingen kommend in Richtung Wilhelmsdorf. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Wehrheim befuhr mit seinem Fahrzeug (blauer Jeep Renegade) die K739 in entgegengesetzte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen kam der Audifahrer in Höhe des Kilometers 1,25 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Jeep. Nach der Kollision verlor der Audifahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer des Jeeps verlor nach der Kollision ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer des Audi wurde verletzt (genauer Verletzung sind derzeit nicht bekannt) und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Bad Homburg. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit, die Beteiligten kümmerten sich eigenständig um die Abschleppung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 21000EUR. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die K739 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletztem Radfahrer Donnerstag, 06.04.2023, 14.10 Uhr Oberursel, Zimmersmühlenweg

Am 06.04.2023 gegen 14:10 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrzeugführer und einem 30-jährigen Radfahrer aus Oberursel, weshalb beide anhielten und dies ausdiskutierten. Als der Autofahrer dann in seinem PKW stieg und losfuhr, touchierte er mit der Front seines PKWs das linke Bein des Radfahrers und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Das Kennzeichen des Autofahrers ist bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf den Verursacher bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 62400 zu melden.

Sicherstellung von hochwertigem Porsche 911 GT3 RS Donnerstag, 06.04.2023, 19:50 Uhr Hans-Rother-Steg, Oberursel

Am 06.04.2023 gegen 19:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, einen auffälligen Porsche 911 GT3 RS, von dem er glaubte, dass er am 05.04.2023 vom Nürburgring, Nähe Adenau, entwendet worden sein soll. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich tatsächlich um den entwendeten Wagen handelte. Dieser, sowie die angebrachten, ebenfalls gestohlen gemeldeten, spanischen Kennzeichen, wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer, welcher den PKW im Hans-Rother-Steg geparkt haben soll, wird wie folgt beschrieben:

männlich – ca. 55 Jahre alt – ca. 180 cm groß – kurzrasierte

Haare – bekleidet mit dunkelbrauner Schiebermütze und hellem Sakko

Personen, die sachdienliche Hinweise auf die oben beschriebene Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 62400 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung durch Tierabwehrspray Freitag, 07.04.2023, 01:50 Uhr Oberursel, U-Bahn-Haltestelle „Glöcknerwiese“

Am Freitagmorgen, 07.04.2023, gegen 01:50 Uhr kam es an der U-Bahn-Haltestelle „Glöcknerwiese“ zum Einsatz von einem Reizstoffsprühgerät durch einen unbekannten Täter gegen den geschädigten 24-jährigen Mann aus Oberursel. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Weshalb es zu dieser Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch unklar. Eine Beschreibung ist nicht bekannt.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Scheibenwischerdieb

Donnerstag, 06.04.2023, 13:30 Uhr Steinbach, Industriestraße

Am Donnerstagnachmittag, 06.04.2023, kam es gegen 13:30 Uhr zur Entwendung von Scheibenwischergummis an mehreren Fahrzeugen, die ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes abgestellt waren. Betroffen waren insgesamt vier PKW. Augenscheinlich erledigte der Täter zuvor seinen Einkauf. Er wird beschrieben als ca. 165 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Schnauzbart. Bekleidet war er einer mit dunklen Arbeitshose und -jacke.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 62400 zu melden.