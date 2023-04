Sachbeschädigung an Pkw´s und Gebäude

Tatort: Limburg, Offheimer Weg 50

Tatzeit: Donnerstag, 06.04.2023, 18.00 Uhr – Samstag, 08.04.2023,

12.00 Uhr

An dem Geschäftshaus einer im Offheimer Weg ansässigen Firma wurden ein Fenster, eine Zugangstür, ein Briefkasten und die Gegensprechanlage an der Haustüre durch Bauschaum beschädigt. Der Täter sprühte zudem Bauschaum in die Felgen von vier Firmenfahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg (06431-91400) zu melden.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Selters – Niederselters, Am Schwimmbad 2, Parkplatz

Verbrauchermarkt

Tatzeit: Samstag, 08.04.21.50 Uhr

Ein 15 – jähriger aus Niedernhausen geriet mit einem gleichaltrigen aus Bad Camberg in Streit. In dessen Verlauf bedrohte der aus Niedernhausen stammende junge Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer. Dieser wehrte sich indem er dem Angreifer Tierabwehrspray ins Gesicht sprühte. Durch Rettungssanitäter wurde zunächst die Augenverletzung behandelt. Die hinzugezogene Funkstreife der Polizeistation Limburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung mit Messer und ein weiteres wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Dabei wurde festgestellt, dass gegen junge Mann aus Niedernhausen ein Haftbefehl besteht. Daher wurde er bis zur Vorführung vor den Richter in das Gewahrsam der Polizeistation Limburg eingeliefert.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ereignisort:

Ereigniszeit: Samstag, 08.04.2023, gegen 09.59 Uhr

Am Vormittag des 08.04.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein silberner Ford C-Max fuhr auf dem Kuhbacher Weg aus Richtung Kuhbach kommend in Richtung der B456. Ein grauer Mitsubishi Eclipse kam aus der Friedenbachstraße und bog auf den Kuhbacher Weg ab, missachtete hierbei jedoch die Vorfahrt des C-Max (Verkehrszeichen: Vorfahrt gewähren), sodass es zum Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren zum Unfallzeitpunkt mit je drei Personen besetzt. Die Mitfahrerin des C-Max wurde hierbei am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Die drei Insassen des Mitsubishi wurden nur leicht verletzt und konnten nach einer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8500 EUR.

Ergänzung Nachtrag zum Pressebericht von heute

Limburg (ots)

Zum Beitrag „Brand eines Holzstapels am Kissel, Limburg“ wird aufgrund eines Hinweises der Feuerwehr ergänzt, dass sich der Holzstapel nicht außerhalb des Hauses sondern im Wohnzimmer des Hauses befand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die von der Feuerwehr mitgeteilte Uhrzeit des Brandes wird auf 19.31 Uhr bestimmt.

Diebstahl einer Jacke mit Geldbörse

Zeit: Sonntag, 02.04.2023, 18.30 – 19.15 Uhr Ort: Limburg – Staffel, Elzer Straße 2-4

Ein 18 – jähriger junger Mann aus Nentershausen hatte seine Geldbörse beim Besuch des Limparks samt EC – Karten und wichtigen Ausweisdokumenten sowie Bargeld in seiner Jacke vergessen. Die Jacke war für jedermann zugänglich im Bereich der Garderobe aufgehängt. Ein Unbekannter Täter entwendete die Jacke samt dem darin befindlichen Portemonnaie. Es handelte sich um eine schwarze Jacke der Marke Nike.

Fahrlässige Brandstiftung

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 10.30 Uhr

Ort: Limburg, Am Kissel

Ein 37 – jähriger Mann stellte eine Aschetonne mit vermeintlich ausgeglühter Asche auf einen Holzstapel außerhalb des Hauses. Nach mehreren Stunden entzündete sich der Holzstapel dann und fing an zu brennen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand dennoch ein Schaden in Höhe von ca. 4000.- EUR an der Hausfassade.

Brand einer Waschmaschine

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 19.25 Uhr

Ort: Elz, Luisenstraße

Einen guten Ausgang hatte der Brand einer Waschmaschine im Keller eins Mehrfamilienhauses. Nachdem der Brand festgestellt worden war, mussten vorsorgliche alle Bewohner das Haus verlassen. Da der Brand jedoch nach kurzer Zeit gelöscht werden konnte ist lediglich Sachschaden an der Waschmaschine entstanden. Die Bewohner konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen.

Taschendiebstahl

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 14.55 Uhr

Ort: Limburg, Brückengasse 1, Hotel

Eine 68 – jährige Frau aus Bochum, die sich im Empfangsbereich des Hotels befand, wurde Opfer eines Taschendiebstahles. Beim Warten an der Rezeption kam eine junger Mann in der Eingangsbereich und streifte sie beim Vorbeigehen. Er schaute sich nur kurz am und verließ das Hotel direkt wieder. Der Reißverschluss ihrer Damenhandtasche wurde offenbar durch den Trickdieb geöffnet und die darin befindliche Geldbörse gestohlen. In der Geldbörse befanden sich ein nicht unerheblicher Bargeldbetrag sowie diverse Papiere und die Scheckkarte der Frau. Der Trickdieb konnte wie folgt beschrieben werden: – Junger Mann – Westasiate – Kurze schwarze Haare – Trug einen verschmutzten ballonseidenen Anzug in den Farben weiß – blau Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Tatort: 65594 Runkel-Steeden, Steedener Hauptstraße

Tatzeit: Donnerstag, 06.04.23, 08:41 Uhr

Der Geschädigte fuhr mit seinem Lkw aus Richtung Runkel kommend durch den Ortsteil Steeden. In der Ortsmitte kam ihm ein weiterer Lkw entgegen. Beim Passieren kollidieren beide Spiegel der Fahrerseiten. Der Spiegel des Geschädigten ging zu Bruch. Der entgegenkommende Lkw verlässt die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.