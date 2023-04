Main-Taunus: Die Polizei-News

Küchenbrand durch defektes Elektrogerät,

Samstag, 08.04.2023, 11:32 Uhr,

65779 Kelkheim (Taunus), Glogauer Straße

Am Samstagvormittag kam es in einem Einfamilienhaus in der Glogauer Straße in Kelkheim zu einem Küchenvollbrand. Der Hausbewohner stellte den Küchenbrand persönlich fest und konnte sich selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Von dort verständigte dieser die Feuerwehr. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand dann rechtzeitig gelöscht werden, so dass weitere Teile des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Als Brandherd konnte ein defekter Kühlschrank ausgemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 EUR.

Fahrraddiebstahl

Donnerstag, 30.03.2023, 14:00 Uhr – Freitag, 31.03.2023, 21:30 Uhr 65760 Eschborn, Berliner Straße

Im Tatzeitraum entwendete der noch unbekannte Täter ein vor dem Mehrfamilienhaus abgestelltes Mountainbike. Dieses war mittels hochwertigen Schlosses am Fahrradstellplatz gesichert gewesen. Der Wert des Fahrrads wird mit ca. 700 EUR beziffert. Von Täter und Diebesgut fehlt derzeit noch jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl aus Baustelle, 65439 Flörsheim am Main, Quellenstraße, Freitag, 07.04.2023, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände, indem sie Bauzaunsegmente aus Bauzaunfüßen heraushoben, um diese anschließend zu öffnen. Auf dem Baustellengelände verschoben sie mehrere Baustellenstützen. Möglicherweise könnte es sich hierbei um eine Vorbereitungstat zum Diebstahl handeln könnte. Durch Zeugen konnte folgende Personenbeschreibung im Tatzeitraum wahrgenommen werden: Bei den unbekannten Täter soll es sich um zwei ca. 1,80 m männliche Personen handeln. Die erste Person trug eine dunkle Jacke und hat dunkelblonde Haare. Die zweite Person trug eine hellgraue Jacke und eine dunkle Strickmütze.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl aus Gaststätte, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 07.04.2023, 00:56 Uhr

An einer Eisdiele in Bad Soden am Taunus versuchten sich drei männliche Personen Zugang zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeugs das Fenster aufzuheben. Dabei wurden das Fenster in Form von Kratzern beschädigt. Die unbekannten Täter konnten sich allerdings kein Zutritt zur Eisdiele verschaffen. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, dunkle Jacke, helle Hose 2. Person: männlich, Helle Jacke, dunkle Hose 3. Person: männlich, helle Kapuzenpullover, dunkle Jacke, Helle Hose Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Sachbeschädigung an KFZ, 65179 Hofheim am Taunus, Dr.-Rohmer-Weg, Freitag, 07.04.2023

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Dr.-Rohmer-Weg in 65719 Hofheim am Taunus zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug durch unbekannte Täter. Bei dem schwarzen VW Golf wurde auf der vorderen sowie die hintere Beifahrerseite zerkratzt. Der Schade beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Wiesbadener Straße / Burgeffstraße / Mainzer Straße / Am Weiher / Alleestraße

Tatzeit: Freitag, den 07.04.2023, zwischen 00:30 Uhr bis 03:30 Uhr

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an parkenden PKW kam es in der Nacht des Freitags. Bis zu dem Zeitpunkt der vorliegenden Pressemeldung musste festgestellt werden, dass im Innenstadtbereich von Hochheim am Main bei insgesamt 14 parkenden Fahrzeuge jeweils das Fahrerfenster eingeschlagen wurde. Derzeit konnte nicht festgestellt werden, dass Gegenstände aus den PKW heraus entwendet wurden. Eine eindeutige Zielrichtung hinsichtlich einer Fahrzeugart liegt nicht vor, sodass das gesamte Tatverhalten willkürlich wirkt. Eine Personenbeschreibung zu einem Täter liegt nicht vor, weswegen die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06145 – 5476 – 0 bittet.

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Tatort: 65760 Eschborn, Sossenheimer Straße

Tatzeit: Freitag, den 07.04.2023, ca. 00:05 Uhr

Polizeibeamten der Polizeistation Eschborn fiel im Rahmen einer stationären Kontrolle ein schwarzer Toyota Auris auf, welcher daher einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer wirkte verhaltensauffällig, sodass die geschulten Beamten bei dem 29-jährigen Frankfurter einen Betäubungsmittel-Schnelltest durchführten. Hierüber wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Daher erfolgten die Einleitung eines Strafverfahrens und die Blutentnahme auf der Dienststelle.