Wiesbaden: Die Polizei-News

25-Jähriger nach Polizeieinsatz festgenommen

Wiesbaden (ots) – Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße,

08./09.04.2023

(he)Gestern Abend kam es in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel zu einem

größeren Polizeieinsatz, in dessen Verlauf eine Diskothek geschlossen werden

musste. In diesem Zusammenhang wurde heute gegen 13:45 Uhr im Landkreis

Alzey-Worms ein 25-jähriger Mann festgenommen.

Am gestrigen Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass der zwischenzeitlich

Festgenommene via Video mit der Anwendung von Gewalt gedroht hatte. Da nicht

ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist und sein

Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, erfolgte eine Alarmierung entsprechender

Einsatzkräfte; unter anderem auch Spezialkräfte. Um jegliche Gefahr für die

Besucher ausschließen zu können, wurde die Diskothek geschlossen. Im Verlauf der

Nacht konnte der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt und dieser am heutigen Tag

festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine

Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt. Der Festgenommene wurde in das

Polizeipräsidium Westhessen nach Wiesbaden verbracht. Nach Abschluss

umfangreicher, polizeilicher Maßnahmen wurde der 25-Jährige entlassen. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person, Wiesbaden,

Riederbergstraße, Donnerstag, 06.04.2023, 18.45 Uhr

(akl) Am Donnerstagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der

eine Person verletzt wurde. Ein 40-jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr mit seinem

Mercedes Vito die Emser Straße in Richtung Schwalbacher Straße. In Höhe der

Riederbergstraße musste er zunächst an einer Rotlicht zeigenden Ampel

stehenbleiben. Als diese auf grün umsprang, fuhr er los und bog, ohne auf den

entgegenkommenden Verkehr zu achten, nach links in die Riederbergstraße ein. Im

Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf, der von einem

51 Jahre alten Mann aus Bad Kreuznach auf der Emser Straße in Richtung

Dürerplatz gefahren wurde. Der Kreuznacher zog sich beim Zusammenstoß

Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik

gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden

in Höhe von 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der

Fahrbahn wurde die Emser Straße in Richtung Dürerplatz bis 19.35 Uhr gesperrt.

Autos beschädigt,

Mainz-Kastel, Donnerstag, 06.04.2023, 16:00 Uhr und Freitag, 07.04.2023, 13:00

Uhr

(mv)In der Nacht auf Karfreitag haben unbekannte Täter im Stadtteil Mainz-Kastel

neun geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Kostheimer Landstraße,

auf einem Parkplatz in der Biebricher Straße, auf einem Parkplatz in der Straße

Am Nickelsborn und in der Schwarzenbergstraße abgestellt. An allen Fahrzeugen

wurden Scheiben mittels eines noch unbekannten Gegenstandes eingeschlagen oder

beschädigt. Hinweise auf Täter liegen keine vor. Der Sachschaden beläuft sich

auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, denen

verdächtige Personen in den genannten Bereichen aufgefallen sind, sich unter der

Telefonnummer 0611-345 2240 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Einbruch in ein Geschäftshaus,

Wiesbaden, Im Rad, Freitag, 07.04.2023, zwischen 00:45 Uhr und 02:45 Uhr

(mv)Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Karfreitag in der Straße

„Im Rad“ in ein Bürohaus ein und entwendeten unter anderem einen Schlüssel für

einen Pkw der Marke Opel. Der oder die Täter entfernten sich mit dem Pkw, der

aber im Rahmen einer Fahndung unweit des Tatortes aufgefunden werden konnte. Der

oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer im Haus

ansässigen Firma, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Auch wurde eine im Haus

befindliche Praxis durch die Täter angegangen und durchsucht. Es wurden aus

einem Behältnis Bargeld und ein Schlüssel für einen Pkw der Marke Opel

gestohlen. Die Einbrecher verließen den Tatort durch das aufgehebelte Fenster

und entfernten sich mit dem gestohlenen Pkw in zuerst unbekannte Richtung. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611-3450 zu melden.

Wohnung aufgebrochen,

Wiesbaden, Zimmermannstraße, Donnerstag, 06.04.2023, zwischen 10:40 Uhr und

11:18 Uhr

(mv)In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drangen unbekannte Täter ein und

entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise liegen keine vor. Die Einbrecher

hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten der Wohnung.

Die unbekannten Täter konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend

Euro erbeuten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0611-345 0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Einbruch gescheitert,

Wiesbaden, Schöne Aussicht, Freitag, 07.04.2023, gegen 00:55 Uhr

(mv)Durch einen Garten gelangten unbekannte Täter auf die Rückseite eines

Einfamilienhauses und versuchten über den Balkon in das Innere zu gelangen.

Nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde, flohen die Einbrecher in unbekannte

Richtungen. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, ein Fenster im Obergeschoss

einzuschlagen, versuchten sie über eine Balkontür, in das Innere des Hauses zu

gelangen. Die Täter nutzten hierfür eine Leiter. An der Balkontür drückten sie

den Rollladen nach oben und versuchten nun dort die Scheibe einzuschlagen. Das

löste einen Alarm aus und die Täter flohen in nicht bekannte Richtung. Bis jetzt

brachten die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch keine Hinweise auf die

unbekannten Täter. Deswegen bittet die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen sich

unter der Rufnummer 0611-345 0 zu melden.

Grundlos beleidigt und bespuckt,

Wiesbaden, Luisenplatz Freitag, 07.04.2023, 21:50 Uhr

(js) Am Freitagabend wurden zwei bis dato unbekannte geschädigte Frauen von

einer männlichen Person scheinbar grundlos beleidigt, während die Frauen auf den

Bus warteten. Die beiden Geschädigten saßen auf einer Bank an der Haltestelle

Luisenplatz und wurden zunächst von dem Mann beleidigt. Als sie sich entfernen

wollten, lief der Täter den Frauen hinterher und spuckte nach ihnen. Die

hinzugezogene Polizei konnte den Täter, einen 29-jährigen Wiesbadener,

festnehmen. Allerdings hatten sich die beiden geschädigten Frauen bereits von

dort, trotz Aufforderung zu warten, entfernt. Die Geschädigten oder Personen,

die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruchsversuche

Eltville am Rhein, Platz von Montrichard, Freitag, 07.04.2023, 02:00 Uhr

Zur genannten Zeit kam es in einer Gaststätte zur Alarmauslösung, die zunächst

als Fehlalarm interpretiert wurde. Am nächsten Morgen stellte der

Gaststättenbetreiber bei Tageslicht aber fest, dass ein Fenster aufgedrückt und

an einer Tür gehebelt wurde. Es wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden

der/die Täter durch den Alarm verschreckt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR.

Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Samstag, 08.04.2023, 23:00 Uhr.

Am späten Samstagabend versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu Räumlichkeiten der

Wiesbadener Volksbank zu verschaffen. Sie gelangten über einen Nebeneingang zu

einer Tür, die gewaltsam geöffnet wurde. Auch hier schlug die Alarmanlage an und

der/die Täter flüchteten ohne Beute.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900

entgegen.

Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.04.2023, 20:30 Uhr –

Samstag, 08.04.2023, 05:50 Uhr

Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einem Getränkelager

zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Sicherung des

vergitterten Zugangs.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter Tel. 06126 93940 entgegen.

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 06.04.2023, 13:30 Uhr – Samstag,

08.04.2023, 13:15 Uhr

Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis einzudringen. Sie

beschädigten dabei die Eingangstür, welche der Gewalteinwirkung standhielt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780

entgegen.

Beschädigte Pkw

Bad Schwalbach, Goetheweg, Donnerstag, 06.04.2023, 22:00 Uhr bis Freitag,

07.04.2023, 10:30 Uhr

In dem genannten Zeitraum wurde ein blauer Ford Focus durch unbekannte Täter

zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 350 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780

entgegen.

Eltville am Rhein, Schlossergasse, Freitag, 07.04.2023, 06:00 – 15:30 Uhr

In dem genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Renault durch unbekannte Täter

zerkratzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900

entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Samstag, 08.04.2023, 22:20 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel ein 19 Jahre alter

Fahrzeugführer aus Geisenheim auf, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun weiteren

Ermittlungsverfahren entgegen.

3 Verletzte bei Schlägerei

Walluf, Sportplatz Johannisfeld, Samstag, 08.04.2023, 16:25 Uhr

Am Samstagnachmittag gerieten zwei Gruppierungen junger Männer aneinander. Der

Streit eskalierte in einer Schlägerei mit 3 verletzten Personen. Mindestens 2

unbekannte Täter schlugen und traten auf 3 Wiesbadener Männer im Alter von 19 –

26 Jahren ein und verletzen diese. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei

den Beteiligten allesamt um auswärtige Fußballfans.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900

entgegen.

Unfallfluchten

Eltville am Rhein, Jahnstraße, Fr. 07.04.2023, 10:00 Uhr – 13:00 Uhr

Am Freitag wurde in der Jahnstraße in Eltville am Rhein ein geparkter Pkw Tesla,

rot, durch einen anderen Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Schädiger entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900

entgegen.

Geisenheim, Bergstraße, Samstag, 08.04.2023, 17:00 Uhr – Sonntag, 09.04.2023,

07:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte in der Bergstraße ein

vorbeifahrendes Fahrzeug einen geparkten Pkw VW Passat, blau, und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel. 06722 91120

entgegen

bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 08.04.2023, 14:10 Uhr

Am Samstagmittag kam es in der Adolfstraße in Bad Schwalbach zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 41 Jahre alter Fahrer aus Hohenstein fuhr mit seinem Pkw Smart auf der

Adolfstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Schmidtberg. Ein 24

Jahre alter Fahrer aus Bad Schwalbach fuhr mit seinem Ford Fiesta in

entgegengesetzter Richtung. Bei der Begegnung geriet eines der Fahrzeuge zu weit

auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision. Die beiden Beteiligten werfen

sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. Der Fahrer des Ford Fiesta

wurde dabei leicht verletzt und konnte vor Ort nach ambulanter Behandlung

entlassen werden.

Die Gesamtschadenssumme wird auf etwa 9.000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780

entgegen.

Diebstahl an Baustelle

Schlangenbad, Über den Wiesen, Sonntag, 09.04.2023, 0:05 Uhr

Am Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streife der Bad Schwalbacher

Polizei ein ortsfremder Kastenwagen im Bereich der Ortsdurchfahrt Wambach auf,

bei dem die Hecktür offenstand. 2 männliche Personen versuchten sich auf der

angrenzenden Baustelle vor den kontrollierenden Beamten zu verstecken, konnten

aber schnell dingfest gemacht werden. Offensichtlich waren die beiden beim

Diebstahl von Gerüstteilen an einer Baustelle auf frischer Tat erwischt worden.

Die beiden Männer im Alter von 24 und 36 Jahren wurden zunächst festgenommen und

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der

Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet.