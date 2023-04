Mannheim: Rockoper „Jesus Christ Superstar“ begeistert im Capitol

Mannheim – Endlich wieder ein normales Jahr, meinte eine Besucherin des Capitol, die begeistert einem Konzert beiwohnte, das hier schon fast traditionell, aber immer in einer anderen Fassung, präsentiert wird. „Jesus Christ – Superstar“, die legendäre Rockoper, lockte wieder an Gründonnerstag (06.04.2023) und Karfreitag die Gäste in das Lichtspielhaus.

Als Jesus Christ Superstar 1971 in New York Premiere hatte, war es eine der umstrittensten Premieren der Musical-Geschichte. Der damals noch unbekannte Andrew Lloyd Webber und Tim Rice hatten die letzte sieben Tage des Jesus von Nazareth als innovative Rockoper auf die Bühne gebracht und ebenso Begeisterungsstürme wie den erbitterten Widerstand religiöser Gruppen ausgelöst. Diesen musikalischen Meilenstein hat auch das Capitol aufgegriffen und seit vielen Jahren ist dieses Stück fester Bestandteil des Programms.

„Jesus Christ Superstar“ gehört zu den meistgespielten Musicals weltweit und darf getrost als Meilenstein des Genres bezeichnet werden.

Die musikalischen Leitung hatte Marcos Padotzke sowie die dramaturgische Begleitung von Georg Veit, verliehen dem Stück einen eigenen Charakter. Bestens hinein passte Henrik Wager, in der Rolle des Jesus, Zodwa Selele als Maria Magdalena und Sascha Krebs als Judas. Der fantastischen neunköpfigen Liveband gelang es mehrmals am Abend, den Sound eines Orchesters zum Verwechseln ähnlich zu präsentieren. Hoch konzentriert folgten sie ihrem Notenmaterial und hatten einen wesentlichen Anteil daran, die Handlung in Musik und Rhythmus umzusetzen. Auch der Forster Gospelchor unter der Leitung von Klaus Heinrich, der im Hintergrund sang, Töne fabrizierte und sich vor allem als einen gewaltigen Klangkörper aufbaute, passten perfekt in die Inszenierung.

Jesus Christ – Superstar, war diesmal auch wieder ein musikalisches Highlight der besonderen Güte und die Begeiserung des Publikums war allgegenwertig.

In den weiteren Rollen spielten: