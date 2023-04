Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Mit dem E-Scooter zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit dem E-Scooter zu schnell unterwegs war am 08.04.2023 um 08:00 Uhr eine 32-Jährige aus Neustadt/W. in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W., als diese aufgrund der nicht vorhandenen Versicherungsplakette einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich ferner heraus, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h vorweist. Da die Dame bereits seit mehreren Jahren ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, konnte diese von ihrem nicht-europäischen Führerschein keinen Gebrauch machen. Die Neustadterin muss sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Neustadt: Schwankender Gang führt zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.04.2023 um 21:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass ein PKW im Sandfeldweg in 67433 Neustadt/W. an einen geparkten PKW gestoßen sei. Anschließend sei der männliche PKW-Führer aus seinem PKW gestiegen und in Schlangenlinien in ein Wohnanwesen gelaufen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten letztlich keinen Schaden an den geparkten PKW feststellen. Der Fahrer des PKW konnte ebenfalls angetroffen werden. Von diesem ging starker Atemalkoholgeruch aus, weshalb dieser nun sich in einem Strafverfahren verantworten muss.

Neustadt: In Schlangenlinien unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – In Schlangenlinien unterwegs war ein 40-Jähriger aus der VG Edenkoben mit seinem PKW am 07.04.2023 um kurz nach 22:00 Uhr in der Talstraße in 67433 Neustadt/W.. Der Mann wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle gemeldet, sodass eine eingesetzte Streife diesen wenig später kontrollieren konnte. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden, da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Diesem wurde letztlich eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Nun muss sich dieser in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):