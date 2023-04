Neustadt: Unfall mit Einsatzfahrzeug

Neustadt an der Weinstraße – Kurz nach 17:30 Uhr am Samstagnachmittag, 08.04.2023, wurde über das automatische eCall Notrufsystem ein Verkehrsunfall am „Hambacher Kreuz“ gemeldet.

Eine Renault Kadjar-Fahrerin wollte von der Mittelhambacher Straße kommend das „Hambacher Kreuz“ in Richtung Bundesstraße 39 überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei mit eingeschalteter Sondersignalanlage die Landstraße 516 von Edenkoben in Richtung Neustadt. Trotz reintasten des Sondersignalfahrzeugs in die Kreuzung übersah die Renault Fahrerin das Fahrzeug, sodass es zu einer Kollision kam. Die eingehende Alarmmeldung bei der Feuerwehr ging von einer eingeklemmten Person aus, dies war vor Ort zum Glück nicht. Alle Insassen, zwei im Funkstreifenwagen sowie die Renault Fahrerin konnten ihre Fahrzeuge alleine verlassen und wurden von einem vorbeikommenden Feuerwehrkameraden betreut. Alle drei Personen kamen, nach der medizinischen Erstversorgung mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr komplett ab. Trotz der kompletten Absicherung konnte der Fahrzeugverkehr um die Kreuzung herumgeleitet werden. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und streuten ausgetretene Betriebsstoffe ab. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Danach reinigten die Feuerwehr sowie der Abschleppdienst die Fahrbahn. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Trotz der guten Absicherung der Unfallstelle wurde diese leider mehrfach überfahren. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass einige Vorbeifahrende das Handy zückten.

Im Einsatz standen die Polizei mit zwei Streifenwagenbesatzungen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarztfahrzeug, der Abschnitt Gesundheit (Leitende Notärztin, Organisatorischer Leiter), die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, sowie zwei Abschleppunternehmer.